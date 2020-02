Previa FC Barcelona B-Villarreal CF B: a reforzar la segunda posición

Regresa la competición liguera para el filial de Francisco Javier García Pimienta y lo hace con un ambiente de emoción y competencia. Los azulgranas, que llegan a este duelo después de haber ganado in extremis a la Associació Esportiva Prat en la última jornada, tienen por delante la oportunidad perfecta para volver a alzar la voz en su feudo y ante su afición para poder consolidar su posicionamiento en la segunda plaza de la tabla clasificatoria del tercer grupo de la Segunda División B. El reto de los blaugranas será el de mantener la regularidad empezando en el partido que este domingo, acogerá el Estadi Johan Cruyff a partir de las 18:00 horas, cuando el filial del Villarreal Club de Fútbol, quinto clasificado del torneo, pise el terreno de juego con la misma idea que el conjunto local: no dejar escapar el "tren" de los playoffs. La oportunidad no deberá ser desaprovechada por un equipo que, a tres puntos del liderato, ya comienza a denotar la presión ejercida por otros rivales como el Club Deportivo Castellón, a un único punto de alcanzarles, empatado a puntos con la Unió Esportiva Cornellà.

En la jornada 24, el objetivo de los pupilos de Francisco Javier García Pimienta es mantener aquello que la semana pasada les costó sudores y esfuerzo. Con un hombre menos, el filial azulgrana logró imponerse a su rival con un 1-2 en el marcador y gracias a una brillante intervención de Konrad de la Fuente, del Juvenil A, que viene pisando fuerte y que está encontrando su momento gracias a la confianza otorgada por el técnico del primer equipo, Quique Setién, a canteranos como Álex Collado o Riqui Puig. Cueste lo que cueste y se tenga que hacer lo que se tenga que hacer, el escuadrón azulgrana quiere volver a romper los esquemas de su rival y dar otro golpe de autoridad.

El Barça B, "acomodado" en el segundo puesto

El filial azulgrana no puede estar mejor posicionado de cara al choque que este domingo se disputará en territorio barcelonés. Este domingo, los de Francisco Javier García Pimienta tienen la oportunidad de seguir aspirando al liderato, ahora ostentado por el Centre d'Esports Sabadell Futbol Club, con cuarenta y cuatro puntos en su casillero. Siendo el rival a batir, el elenco azulgrana no quiere dejar escapar la oportunidad de volver a alzar la voz en la competición doméstica, donde no hay otro objetivo que no sea el de conseguir el ascenso a la categoría de plata accediendo y ganando en los playoffs, tan deseados en las últimas temporadas.

La que tendrá ante el filial del Villarreal Club de Fútbol será otra oportunidad para dejar claras sus pretensiones después de tanta incertidumbre y tanta insistencia. Con once victorias, ocho empates y cuatro derrotas, el elenco dirigido por el técnico de Granollers no puede estar más "ensimismado" en llegar a lo más alto y prorrogar su estancia en la senda de la victoria.

Un quinto clasificado en busca de truncar sueños

El filial del Villarreal Club de Fútbol no quiere amedrentarse ante el elenco de Francisco Javier García Pimienta. Situado en la quinta plaza de la tabla clasificatoria con once victorias, seis empates y seis derrotas, el equipo de Miguel Álvarez aspira a escalar posiciones para certificar lo que ya han conseguido los blaugranas: poder entrar en puestos de playoffs y luchar por subir de categoría. La insistencia no será baladí en el Estadi Johan Cruyff aunque eso suponga truncar el sueño de los culés, que se erigen como favoritos en un duelo en el que tendrán que volver a trabajar duro para que los tres puntos se queden, esta vez, en casa.

El dato que les da la moral que necesitan de cara al duelo es el que da a conocer que después de atravesar un mes y medio complicado, ha llegado una reacción que les ha dejado a un único punto de su principal objetivo y el que avala que si se reordenasen las posiciones de la tabla clasificatoria según los registros conseguidos en lo que va de 2020, lideraría.

El antecedente más reciente

Si nos remontamos al último partido disputado por ambos equipos, tenemos que ir hasta la jornada 5 del campeonato liguero. En ese duelo, los pupilos de Francisco Javier García Pimienta lograron imponerse al elenco de Miguel Álvarez con un 0-1 en el marcador de la Ciudad Deportiva del Villarreal gracias a un gol marcado de falta directa por Monchu Rodríguez. Después de aguantar un buen primer tiempo protagonizado por los locales, por ese tiempo líderes, el centrocampista de Palma decidió en un choque en el que también tuvieron mucha influencia las intervenciones de Jorge Cuenca y Ronald Araújo en defensa, además de la buena actuación llevada a cabo por Iñaki Peña bajo palos.

El encargado de dictar sentencia

El responsable de impartir justicia sobre el terreno de juego del Estadi Johan Cruyff será el colegiado turolense Alberto Lou Ballano, de 27 años y perteneciente al Comité Aragonés de Árbitros de Fútbol, que lleva arbitrando en la categoría desde la temporada 2016/17.