El supercampeón se reivindica en la Copa de la Reina (0-4)

Otra vez cambio de chip en menos de una semana y regreso de la Copa de la Reina a escena para todos los equipos militantes en la Primera Iberdrola. Así llegaba el Fútbol Club Barcelona de Lluís Cortés a territorio andaluz después de proclamarse supercampeón de España en Salamanca tras ganar de forma apabullante a la Real Sociedad de Fútbol en la final, disputada en el Helmántico el pasado domingo, 9 de febrero, y con la mente puesta en certificar su pase a los cuartos de final de la competición copera para seguir vivo en todas las competiciones y luchar, de esta forma, por todos los títulos posibles hasta el final de temporada. Con el medidor de confianza totalmente recargado y una gran moral, las azulgranas pisaban el Campo Federativo de la Orden con las ideas claras de cara a enfrentarse al Sporting Club de Huelva, siendo el rival con el que también se verán las caras en la próxima jornada liguera, pero en el Estadi Johan Cruyff.

El treceavo clasificado de la tabla no lo pondría fácil e intentaría anular a su rival a base de presión en la salida de balón. Las pupilas de Antonio Toledo no quisieron renunciar a la posibilidad de sorprender en la eliminatoria y con un once inicial plenamente ofensivo y la novedad de Selena Babb bajo palos, que sustituía a la guardameta titular, Chelsea Ashurst, por ser una competición distinta, tiraría del peligro generado por Patricia Mascaró, que fue avisadora para Pamela Tajonar y la portería azulgrana en varias ocasiones durante una primera mitad bastante pareja hasta que Asisat Oshoala terminó encontrando portería tras tanta insistencia.

Con el principal objetivo de desplazar del trono al actual vigente campeón, la Real Sociedad de Fútbol de Gonzalo Arconada, que le ganó al Club Atlético de Madrid en la final de la temporada pasada, el escuadrón azulgrana terminó haciendo sus deberes en territorio onubense para continuar invicto, tal y como lo ha hecho hasta ahora y en lo que va de temporada.

Hasta que la fortuna quiso en una primera mitad de igualdad

El Sporting Club de Huelva de Antonio Toledo saltaba al césped de su feudo con la idea de no dejarse apabullar por el actual líder de la Primera Iberdrola y no amedrentarse pese al once inicial ofensivo elegido por un Lluís Cortés cada vez más ambicioso. Las azulgranas, con las bajas de Andrea Falcón, Kheira Hamraoui, Leila Ouahabi y Melanie Serrano, con rotaciones y una Jennifer Hermoso totalmente recuperada de sus molestias después de haber disputado pocos minutos en la Supercopa de España femenina en Salamanca, ya avisaban al comienzo de la primera mitad con un disparo a balón parado en el que Caroline Graham, situada en la banda derecha, protagonizó una jugada de estrategia para sorprender a una Selena Babb bastante segura bajo palos y autora de buenas intervenciones para evitar la apertura del marcador durante gran parte de la primera mitad.

Con las incursiones de la delantera noruega del Fútbol Club Barcelona, Caroline Graham, la zaga defensiva del conjunto onubense comenzaba a hacer frente a un reto más que difícil. Las azulgranas, tirando de la misma "medicina" que en los últimos partidos disputados, tocando el esférico, comenzaron a generar espacios en el conjunto rival y a protagonizar llegadas a portería, aunque no del todo efectivas. El infortunio quiso prorrogar la incertidumbre en territorio andaluz hasta que una Asisat Oshoala insistente terminó enviando el esférico a la red sin jugadas anuladas de por medio. Las incursiones del trío elegido en ataque y las voleas efectuadas por la delantera nigeriana trajeron de cabeza a las pupilas de un Antonio Toledo que, sabedor de las dificultades de las blaugranas, se escudó en contragolpes ofensivos para sorprender y apostó por una defensa integrada por Cinta del Mar Rodríguez y Patricia Ojeda, que despejaron los males más mayores durante gran parte del partido.

Pasaban los minutos y el Sporting Club de Huelva continuaba dando muestras de que no se rendiría tan fácilmente. Con el tiempo a contrarreloj y todo por hacer, las azulgranas comenzaron a poner una marcha más y con un 4-3-3, llegó la oportunidad aprovechada por una Asisat Oshoala que, por la izquierda, no paró de probar la fortuna que finalmente encontró en el minuto 42. La nigeriana, que ya decidió en el partido de la primera vuelta ante el conjunto onubense, abría el marcador tras aprovechar un buen centro efectuado por una Caroline Graham de máximo rendimiento, siendo algo que obligaba a la aceleración en la segunda mitad a las azulgranas y a la reacción a las andaluzas, dispuestas a no resignarse.

Una segunda mitad de consolidación

Aunque el Sporting Club de Huelva no se dignó a resignarse ante el resultado, el Fútbol Club Barcelona de Lluís Cortés volvió a sacar su faceta más ofensiva en una segunda mitad de consolidación. Las azulgranas, que quisieron asegurar su pase a los cuartos de final cuanto antes, volvieron a disfrutar de una experta a la hora de dictar sentencia como Jennifer Hermoso, que se reencontró con el gol en el minuto 47 de partido, cuando hizo efectivo el 0-2 después de aprovechar un buen centro de Caroline Graham y realizar un disparo muy ceñido al palo derecho de la portería de Selena Babb.

El festín no se terminaría con el tanto marcado por la delantera madrileña. Caroline Graham también dejaría su firma en el terreno de juego del Campo Federativo de la Orden marcando el 0-3 en el minuto 66 de partido, después de un buen servicio de una Andrea Pereira que recién entrada, inició una buena transición para aumentar una ventaja que más tarde sería reforzada por Asisat Oshoala, autora de un doblete y del 0-4 final tras una asistencia de lujo de Vicky Losada.

Minutos de recompensa para las canteranas

Con el resultado tan abultado en el marcador y ventaja de sobra sobre el terreno de juego del feudo del conjunto onubense, Lluís Cortés movía ficha y daba entrada a dos canteranas del equipo. Candela Andújar, que ya disputó algunos minutos en la final de la Supercopa de España y que marcó uno de los tantos de la goleada que el equipo consiguió ante la Real Sociedad de Fútbol, saltaba al césped para disputar los últimos 15 minutos del encuentro copero y lo hacía con Claudia Pina. Ambas cogían más rodaje y se preparaban para el próximo choque liguero, que también les enfrentará a las pupilas de Antonio Toledo.

Ficha técnica

Sporting Club de Huelva: Selena Babb, Ángela Corina (Elena Pavel, min. 69), Cinta del Mar Rodríguez, Ernestina Abambila, Fatoumata Kanteh (Princella Adubea, min. 64), Patricia Mascaró (Danica Evans, min. 64), Kristina Fisher (Natalia Nogareda, min. 69), Patricia Ojeda, Sandra Castelló, Marina Steindl y Marie-Yasmine Alidou.

Entrenador: Antonio Toledo.

Fútbol Club Barcelona: Pamela Tajonar, Stefanie Van der Gragt (Andrea Pereira, min. 58), María León, Jennifer Hermoso (Vicky Losada, min. 67), Marta Torrejón, Mariona Caldentey, Patricia Guijarro, Aitana Bonmatí, Caroline Graham (Candela Andújar, min. 73), Ana-Maria Crnogorčević y Asisat Oshoala (Claudia Pina, min. 73).

Entrenador: Lluís Cortés.

Árbitra: María Romero Navarro, del Comité Valenciano de Arbitros de Fútbol.

Goles: 0-1, min. 42, Asisat Oshoala. 0-2, min. 47, Jennifer Hermoso. 0-3, min. 66, Caroline Graham. 0-4, min. 77, Asisat Oshoala.

Incidencias: partido correspondiente a los octavos de final de la Copa de la Reina, disputado entre el Sporting Club de Huelva y el Fútbol Club Barcelona en el Campo Federativo de la Orden, Huelva.