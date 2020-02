Previa FC Barcelona-Getafe CF: reto de altura para seguir luchando por el título

Vuelve la emoción liguera al Camp Nou y lo hace con un duelo de altura. Este sábado, a partir de las 16:00 horas, el esférico volverá a rodar en el estadio de un Fútbol Club Barcelona que con la premisa de seguir dando la talla como vigente campeón de la competición, aspira a recuperar el liderato que ahora ostenta su máximo rival, el Real Madrid Club de Fútbol. A tres puntos del liderato y con todo por hacer, teniendo en cuenta que todavía quedan muchos partidos, el elenco dirigido por Quique Setién no quiere volver a fallar como ya lo hizo en Mestalla y quiere repetir la actuación protagonizada el pasado domingo ante el Real Betis Balompié en el Benito Villamarín, cuando ganaron con un 2-3 en el marcador y regresaron a la senda de la victoria tras caer en los cuartos de final de la Copa del Rey. Con confianza y ambición, los blaugranas recibirán a un inmejorable Getafe Club de Fútbol que, con un comandante triunfante como lo está resultando ser José Bordalás, y situado en la tercera posición de la tabla, intentará asaltar el feudo azulgrana y conseguir tres puntos que le permitirían aspirar a lo antes impensable e incluso a echar su candidatura a un hipotético primer puesto. Con el reto de afianzarse en Europa y todo en juego, catalanes y madrileños llevarán a cabo una lucha más que incesante en uno de los duelos más esperados de la jornada.

El Fútbol Club Barcelona, con actitud hacia el título

El elenco dirigido por Quique Setién no quiere fallar ante los de José Bordalás. Con mucho en juego, los azulgranas quieren prorrogar su permanencia en la senda de la victoria después de haber cambiado el chip ante el Real Betis Balompié en la jornada 23, cuando ganaron con un 2-3 en el marcador del Benito Villamarín. El objetivo no es otro que el de seguir aspirando al título y arrebatarle el liderato a su máximo rival, el Real Madrid Club de Fútbol, que actualmente cuenta con quince victorias, siete empates y una derrota y que se ha afianzado en las últimas jornadas como firme aspirante a proclamarse campeón. La premisa para los azulgranas será no sucumbir ante el conjunto madrileño este sábado, teniendo en cuenta que cualquier error supondría que los blancos pusieran tierra de por medio en la lucha.

Con quince victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, el vigente campeón de la competición quiere comenzar una buena racha para poder pelear con el medidor de confianza al máximo por los dos títulos que le quedan en su hipotético palmarés de cara al final de temporada. Tras caer en los cuartos de final de la Copa del Rey, las expectativas se han ceñido en torno a dar un golpe de autoridad en la máxima competición continental y en dar otro en territorio nacional, continuando con la hegemonía liguera que hasta ahora han sabido mantener.

Pese a tener algunas bajas en su plantilla, entre lesionados y sancionados, Quique Setién quiere seguir por el buen camino sumando otros tres puntos a su casillero y quiere aprovechar sus próximos partidos como técnico culé para coger rodaje de cara al duelo que el próximo 25 de febrero disputarán ante la Società Sportiva Calcio Napoli de Gennaro Gattuso en los octavos de final de la UEFA Champions League. Por ello, quiere que sus jugadores sigan dando la talla ante los retos más difíciles y que la caída en la Copa del Rey no suponga el más mínimo resquicio.

El Getafe Club de Fútbol, lanzado y con Europa en mente

Ya lo ha dicho José Bordalás en una entrevista. La situación por la que pasa el equipo madrileño no termina de ser del todo creíble por todo lo bueno que están viviendo. Ostentando la tercera posición de la tabla clasificatoria de la máxima categoría del fútbol español, el Getafe Club de Fútbol tiene licencia para soñar y lo quiere hacer por todo lo alto. Una victoria en el Camp Nou supondría un refuerzo de moral de cara a seguir afianzándose en puestos europeos y Europa pasa por las principales expectativas de la plantilla.

Doce victorias, seis empates y cinco derrotas son los registros acumulados que avalan la buena racha que hasta ahora ha sabido mantener el equipo liderado por José Bordalás. La ambición de este Getafe Club de Fútbol es la que añade un aliciente de intensidad a un partido en el que se espera que haya una lucha incesante por tres puntos más que importantes para ambos elencos.

A punto de convertirse en centenario en Primera División, José Bordalás aspira a mucho más de lo conseguido y quiere dejar al Getafe Club de Fútbol en lo más alto. Prueba de ello es la cantidad de victorias que ya ha dejado atrás ante tan buenos rivales como el Valencia Club de Fútbol o el Athletic Club de Bilbao.

En la víspera de retomar la Europa League, el conjunto madrileño quiere dar un golpe de autoridad en el Camp Nou y ponerle las cosas difíciles a un vigente campeón que tendrá que saltar ante su afición con los pies de plomo.

El encargado de dictar la sentencia definitiva

El colegiado Guillermo Cuadra Fernández, perteneciente al Comité de Árbitros de las Islas Baleares y que lleva siendo internacional desde principios de este 2020, dirigirá el duelo sobre el césped del Camp Nou. Además, Alejandro Hernández Hernández, del Comité de Árbitros de Las Palmas, estará al frente del VAR.

Los antecedentes más recientes

De cara a este choque y teniendo en cuenta los últimos ocho partidos disputados entre ambos elencos, hay que destacar que los azulgranas cuentan con determinado favoritismo. De esos partidos, el Fútbol Club Barcelona ha ganado en siete.

Temporada Jornada Enfrentamiento Resultado 2019/20 7 Getafe Club de Fútbol

-

Fútbol Club Barcelona 0-2 2018/19 37 Fútbol Club Barcelona

-

Getafe Club de Fútbol 2-0 2018/19 18 Getafe Club de Fútbol

-

Fútbol Club Barcelona 1-2 2017/18 23 Fútbol Club Barcelona

-

Getafe Club de Fútbol 0-0 2017/18 4 Getafe Club de Fútbol

-

Fútbol Club Barcelona 1-2 2016/17 29 Fútbol Club Barcelona

-

Getafe Club de Fútbol 6-0 2016/17 10 Getafe Club de Fútbol

-

Fútbol Club Barcelona 0-2 2015/16 34 Fútbol Club Barcelona

-

Getafe Club de Fútbol 6-0

Las declaraciones de la previa

El técnico del Fútbol Club Barcelona, Quique Setién, entraba en la sala de rueda de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper en la mañana de este viernes para comparecer ante los medios de comunicación y valorar el partido que su equipo disputará este sábado ante el Getafe Club de Fútbol de José Bordalás.

El técnico cántabro fue preguntado por el rendimiento de Samuel Umtiti, que este jueves regresaba a los entrenamientos después de que se ausentara en la sesión del miércoles por unas molestias y que apunta a ser titular teniendo en cuenta que Clément Lenglet no ha sido convocado por estar sancionado. "Nos va a dar mucho. Ha hecho muchísimas cosas bien y estamos encantados. Para mañana, estará perfectamente", comentaba disipando dudas sobre su estado de forma y descartando, por tanto, otra baja en la plantilla.

Sobre el Getafe Club de Fútbol y su posicionamiento en la tabla, el técnico santanderino valoró su buena racha. "Es un equipo que lleva tiempo demostrando que hace bien las cosas. Tiene un plan que desarrolla muy bien. Está en Europa. Es un equipo que compromete mucho y al que, ahora, le sale todo. Va a ser muy complicado", comentaba sobre el grado de dificultad del partido de este sábado, en el que deberán ir con pies de plomo para evitar caer y que el Real Madrid Club de Fútbol siga poniendo tierra de por medio en la lucha por el liderato.

Además, Quique Setién fue preguntado por el posible fichaje que podría llegar al equipo si la Real Federación Española de Fútbol acepta la petición de la entidad azulgrana tras conocerse el parte médico de Ousmane Dembélé, que estará fuera de los terrenos de juego durante seis meses tras ser intervenido. "Trabajaré con lo que toque. Nos adaptaremos a lo que toque. Vamos a ver si nos lo permiten. Supongo que lo aceptarán", comentaba con esperanzas el santanderino, que sigue incorporando a jugadores del filial en sus convocatorias. Esta vez, el delantero centro, recientemente fichado para reforzar el equipo de Francisco Javier García Pimienta, Rey Manaj, ha sido el elegido. Sobre él y su nivel, Quique Setién ha comentado: "Nos puede dar cosas y por eso, lo hemos incluido en la convocatoria. Nos podría venir bien durante el partido".

Por último, Quique Setién fue preguntado por el Real Madrid Club de Fútbol y su liderato. Los azulgranas tendrán que ganar ante el Getafe Club de Fútbol para evitar una sorpresa y seguir en la lucha por el título y el técnico santanderino ha dejado claro que, en ella, el favoritismo es el mismo que mantienen con los blancos. "Nos sacan tres puntos pero tenemos un duelo directo en Madrid en el que tenemos muchas esperanzas", comentaba.

Por su parte, José Bordalás hacía lo mismo en rueda de prensa, donde consideraba el partido ante el Fútbol Club Barcelona como "importantísimo" y muy atractivo por el nivel de su rival, al que intentarán ganar aprovechando "el gran momento del Getafe". "Nos enfrentamos a un equipo muy grande y poderoso. Mis jugadores han demostrado que tenemos capacidad para hacer un buen partido. Sabemos que va a ser difícil, pero afrontamos el partido con mucha ilusión", declaraba sobre el elenco dirigido por un Quique Setién con el que ha mantenido algún que otro encontronazo en temporadas anteriores. "Está claro que a mí me gusta el fútbol en general. Respeto mucho a todos los entrenadores. Me gustan muchas cosas de los equipos de Quique Setién. No voy a entrar en detalles porque no estoy para analizar al rival. Me gustan muchas cosas de muchos grandes entrenadores. Cada año, me preguntáis lo mismo cuando me tengo que enfrentar a los equipos que entrena Quique Setién. Yo le respeto, soy una persona que no tiene ningún tipo de rencor y que valora mucho a cualquier profesión. Eso está más que olvidado", comentaba.

Las convocatorias

Para conseguir mantener la línea y evitar una sorpresa, el técnico santanderino ha dado a conocer una convocatoria de garantías que, pese a las bajas por lesión y descartados por sanción, está integrada por dieciocho jugadores. Marc-André ter Stegen, Nélson Semedo, Gerard Piqué, Ivan Rakitić, Sergio Busquets, Arthur Melo, Leo Messi, Norberto Murara, que ya tiene el alta médica, Antoine Griezmann, Jordi Alba, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Arturo Vidal, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Ansu Fati, Ronald Araújo y el delantero centro que recientemente ha fichado el filial de Francisco Javier García Pimienta, Rey Manaj, integran la lista que el técnico cántabro ha facilitado para afrontar el partido de este sábado y de la que se quedan fuera Clément Lenglet por acumulación de tarjetas amarillas después de que viera la tarjeta roja en el Benito Villamarín ante el Real Betis Balompié y Riqui Puig.

Por su parte, José Bordalás ha convocado a Leandro Chichizola, Djené Dakoman, Erick Cabaco, Oghenekaro Etebo, Jaime Mata, Ángel Luis Rodríguez, Amath Ndiaye, Allan-Roméo Nyom, Deyverson Silva, Marc Cucurella, Xabier Etxeita, Mathías Olivera, Mauro Arambarri, Jorge Molina, Nemanja Maksimović, David Timor y Robert Kenedy.