Entrevista a Isabella Echeverri: "Hay que saber cuál es la realidad del fútbol femenino y darle una oportunidad"

El fútbol femenino se ha convertido en un tema social al estar en juego la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, no se puede dejar de la mano de Dios y esperar a que crezca por ciencia infusa. Precisa de ayudas, como el fútbol masculino en su día. Una de las más comprometidas con la causa es la protagonista de la siguiente entrevista: Isabella Echeverri. Nacida en Colombia, la central del Sevilla FC Femenino ha sido precursora de movimientos con el fin de conseguir que haya condiciones unificadas entre sexos… la lucha en carne y hueso. En VAVEL.com tuvimos la ocasión de pasar un rato agradable con ella. Disfruten de la entrevista.

Pregunta: ¿Cómo estás?

Respuesta: Estoy bien, recuperándome de una fascitis, pero entrenando fuerte y sin problemas.

P: ¿Cómo evalúas lo poco de temporada que llevamos?

R: Sin duda queda un mundo para acabar, pero creo que el equipo ha venido de menos a más. Hemos estado creciendo en muchos aspectos del juego con resultados que han variado mucho. Aún así, creo que se trata de crecimiento individual de cada jugadora y de encontrarnos colectivamente. La temporada va bien y preveo una segunda vuelta mucho más exitosa a la primera.

P: ¿Y en lo personal al tratarse de su primera experiencia europea?

R: He aprendido mucho del cuerpo técnico y de mis compañeras. He cambiado en muchas cosas en mi preparación física. El fútbol europeo es diferente a lo que yo venía haciendo en Estados Unidos, lo cual me ha hecho madurar en muchos aspectos del juego en los que no estaba tan enfocada. Aquí, al jugar de mediocentro, me exigen más en la parte con el balón. Me veo con más confianza respecto a un mes de septiembre en el que me tuve que adaptar y ajustar muchas cosas. Intento ayudar al equipo.

P: Sabiendo que ha tenido que adelantar su posición por orden de Toro, ¿bien en su nueva demarcación?

R: Sí, me gusta. Lo había hecho hace unos años, pero cuando empecé era delantera a los diez u once años. Desde ahí fui bajando sucesivamente de posición. También es verdad que jugué como pivote defensivo en la selección, por lo que no es nada nuevo para mí, solo llevaba dos o tres años sin jugar ahí.

P: ¿Las expectativas que traía cuando llega a Sevilla se han visto correspondidas, esperaba más o está gratamente sorprendida?

R: Estoy impresionada por la manera que tiene el club de tratar a sus jugadoras. Estoy sorprendida por el cuerpo técnico tan profesional que tenemos y por la calidad de mis compañeras. Estoy muy feliz de estar aquí. Me encanta la ciudad, el equipo y la liga, que es supremamente competitiva. Todo esto me enseña a ser mejor persona y futbolista, que es lo que busco en todos los lugares a lo que voy.

P: Sobre el equipo, ¿por qué muestra el equipo una cara tan distinta cuando juega en casa y cuando lo hace fuera?

R: El Estadio Jesús Navas es nuestra fortaleza. El calor del público y nuestro conocimiento del campo influyen. Sabemos de la apuesta del club por la sección femenina, por lo que hacernos fuertes en casa es una manera de retribuir esa confianza. Lo damos todo en ese campo y también lejos de casa, aunque los resultados no nos hayan acompañado. Esta dinámica va a cambiar pronto y estoy convencida de que vamos a alcanzar el éxito a domicilio.

P: Si pudiera ser, ¿con qué partido se queda de todos los disputados hasta el momento y con cuál no?

R: A nivel individual con el primero ante el Granadilla en el Jesús Navas, fue muy completo. Me vi muy cómoda y además tengo recuerdos muy bonitos por mis sensaciones y por el resultado que sacamos, fue un debut de ensueño. En lo colectivo es complicado escoger porque hay muchos en los que hemos demostrado la calidad de este conjunto, pero el del Atlético de Madrid es un partido que fue bello y casi perfecto por el nivel defensivo. Estuvimos al mismo tiempo acertadas en la parcela ofensiva justo cuando la situación lo requirió.

P: De hecho, ha sido ya en 2020 cuando el golaveraje se empezó a descompensar, ¿cree que eso habla bien del trabajo defensivo del equipo?

R: Sí, sin duda. En el equipo hay grandes jugadoras tanto en la parte de delante como en la de detrás. Yo soy una convencida de que uno tiene que estar fuerte atrás para poder marcar goles. Estamos contentas con lo que estamos haciendo en defensa, pero siempre hay margen de mejora.

P: ¿Qué sabía del Sevilla antes de llegar?

R: Del equipo femenino poco. El equipo masculino es conocido a nivel mundial, muchos jugadores colombianos han pasado por aquí, por lo que tenía buenas referencias. Luego, al empezar a conocer más al equipo de chicas, me di cuenta de la superación que tuvieron para evitar el descenso, lo cual habla del nivel de apuesta del club por esta sección. Las condiciones y el trato son espectaculares, es bonito ver que entramos en los planes del club. Para mí, como persona, es muy importante que nos den las facilidades y que se nos tenga en cuenta en los planes a largo plazo.

P: El lema del Sevilla FC es el ‘Dicen que nunca se rinde’, ¿se acopla eso a su persona?

R: Sí. Mis pensamientos y mis proyecciones son muy importantes para mí. El Sevilla es un club que apuesta fuertemente por la mujer.

P: ¿Qué tal el equipo masculino y el Sánchez Pizjuán?

R: Lo cierto es que desde que estoy aquí lo sigo cada vez más. Yo era muy fan de la liga española desde antes de llegar, así que veía bastante este fútbol y al Sevilla. El estadio es espectacular, lo pude conocer en uno de los primeros partidos de liga que jugaron este año y me enamoré completamente de la afición. Ya canto un par de canciones (risas)…

P: Respecto a la Primera Iberdrola, ¿cómo es la competición ahora que ya ha podido jugar en ella?

R: He notado que ha aumentado el nivel cualitativo mucho. Se nota en la calidad de las jugadoras y se nota en la igualdad que hay entre ambas partes de la tabla. Es por lo que vine aquí, es una de las mejores ligas del mundo

P: Sabiendo que no todo es perfecto, ¿qué peros le pone?

R: No, no... no todo lo es. No obstante, creo que se están haciendo bien las cosas a niveles de organización de los equipos. Siempre lo dije cuando estaba fuera, hacen un magnifico trabajo a nivel de visibilidad y promoción de los equipos, aunque siempre haya aspectos que mejorar. Por ejemplo, pienso que se puede insistir en que todos los equipos tengan las mismas condiciones. No todos son el Sevilla FC, que viaja en AVE, en avión y además tiene a todas las jugadores con unas garantías. Son ese tipo de cosas en las que hay que incidir para que la condición y la estabilidad laboral de la futbolista sean mejores. Hay que mostrar que la mujer puede tener en el fútbol una profesión con la que vivir. Por eso, el convenio es un paso muy importante.

P: Carli Lloyd ha sido la mejor jugadora a la que se ha enfrentado. ¿Cuál es la mejor jugadora de la Primera Iberdrola a la que ha hecho frente?

R: Uf… qué buena pregunta. Me gustó mucho Gemma Gili Ginner del Levante, una gran futbolista. También destaco a Aitana Bonmatí, contra quien jugué cuando vino el Barça a nuestra casa, todo ese equipo tiene mucha calidad y juega bien. Son chicas que tienen una gran inteligencia jugando al fútbol.





P: Sobre el convenio y fútbol femenino en general… ¿qué piensas de la frase “no pueden cobrar lo que no generan”?

R: Es un tema del que he hablado mucho a nivel de selecciones y a nivel global. Es verdad que nosotras no generamos los mismos ingresos que el futbol masculino, pero también es cierto que el fútbol femenino no cuenta con los mismos recursos. Si se pone todo en una balanza, al fútbol masculino le inyectan mucho más dinero para que crezca y que la visibilidad sea al mismo tiempo mayor. Todo eso hace que por ejemplo los jugadores salgan en grandes campañas publicitarias, lo cual hace que los conjuntos tengan patrocinadores fuertes que los lleven. Al femenino, por el contrario, es como si lo pusieran ahí y esperaran a que crezca por sí solo. El fútbol femenino no solo se expande exponiéndolo en redes sociales y en programas de radio, también necesita dinero como el masculino para que progrese y por tanto genere lo mismo. Lo que pasa es que al no estar tan masificado no recibe los mismos ingresos, de ahí que no generemos lo mismo en términos de visibilidad. No creo que debamos ganar lo mismo que los hombres, pero es verdad que se pueden igualar condiciones más allá de lo económico. Solo así se podrá garantizar la estabilidad laboral de la mujer futbolista y generar más dinero tanto para los clubes como para las jugadoras.

P: ¿Qué mensaje le manda a estas personas que profieren este tipo de comentarios?

R: A las personas que hablan desde el desconocimiento, creo que lo primero que hay que hacer es educarse, saber cuál es la realidad del fútbol femenino español y global en la actualidad y darle una oportunidad. Creo que muchos hablan sin saber de nuestra situación y tampoco le dan una oportunidad al fútbol femenino para que vean todo lo que ha avanzado. El último mundial fue revelador para mucha gente. El nivel de competitividad que hubo entre los equipos, la rapidez del fútbol y el mejor estado físico de las jugadoras respecto al Mundial de Canadá en el que estuve fueron reveladores. A partir de ahí, si se dan la oportunidad, van a cambiar ese mensaje que están mandando.

P: Ya que los medios han hecho mucho hincapié con vuestras reivindicaciones y el caso ha sido casi omiso, ¿podría comentar los puntos por los que se luchan en el convenio?

R: Se piden un mínimo de condiciones para lo que he dicho muchas veces, la estabilidad laboral de la mujer. Si nos ponemos a pensar en un trabajo normal, hay un salario mínimo, una serie de días de vacaciones y un protocolo en caso de quedar embarazada, pero en el fútbol eso no existe. Se tratar de establecer unas bases para que la mujer tenga la tranquilidad de poder enfocarse plenamente al fútbol. El fútbol femenino, al ser un tema de género e igualdad, es muy bonito porque toca dos temas que siempre son virales y mueven masas. Las empresas están tardando en darse cuenta de lo que pueden mover las mujeres

P: Al tratarse de un tema social y más concretamente de género, se suele leer que tanto medios como aficionados “obligan” a ver fútbol femenino, ¿estás de acuerdo?

R: No se les obliga porque con cambiar de canal ya estaría. Se está dando una gran visibilidad y ya estamos más expuestas gracias en parte a los medios de comunicación, una parte muy importante para el crecimiento.

P: Llegó a decir que “el fútbol femenino es rentable pero tiene bastantes trabas”, ¿cuáles son?

R: Las tiene por todo lo que hemos venido hablando; por la falta de educación de los aficionados, por la falta de convicción de las empresas a que esto va a ser un proyecto mucho más grande de lo que es ahora por la falta de patrocinadores tanto para los clubes como para las jugadoras o por la carencia de visibilidad. Hay aspectos en los que podemos trabajar. Nosotras, los equipos y los medios nos dedicamos a intentar avanzar pero es mucha tarea. El fútbol masculino lleva doscientos años de historia y nosotras somos más recientes. Hay que ser realistas en que estamos comenzando y que tenemos que pulir muchas cosas.

P: ¿Cómo vive la primera huelga de fútbol femenino en la historia de España?

R: Yo soy una convencida de que las cosas se tienen que hacer y para ello hay que dar el primer paso. Para mí es difícil en cierto modo porque este club me ha dado todo, el Sevilla asegura todas las condiciones que se piden en el convenio y no me falta nada. Aún así, soy mucho de pelear por los demás y para mí es bonito ser parte de la primera huelga en la historia de España.

P: Si se sigue demorando la firma del convenio, ¿la posibilidad de repetir huelga está ahí?

R: Eso es algo que tienen que hablar AFE y capitanas de club, por lo que es una decisión individual, pero creo que no se descarta.

P: ¿En qué consistió el caso de corrupción que usted y su compañera Melissa Ortiz denunciaron?

R: Aquello sucedió en marzo del año pasado. Denunciamos irregularidades en la Selección de Colombia; el mal estado de los uniformes que usábamos, el hecho de que no nos pagaran los vuelos o que a las que estaban fuera del país no se las llamara por estar fuera. Tras más de dos años sin técnico, dimos el paso porque creo que hay que luchar por lo que uno cree y quiere. Sacamos un vídeo en redes sociales mostrando nuestro descontento con el tema, se volvió viral y fuimos a hacer ruedas de prensa a Colombia. Afortunadamente, la situación ha cambiado ya que tenemos entrenadores y uniformes de calidad.

P: En lo personal, ¿baila más las victorias en vez de celebrarlas?

R: Claro. En el vestuario siempre estoy bailando. Cuando Olga vino a celebrar conmigo contra el Atlético de Madrid yo le dije que tenía que bailar y así fue. Bailo tanto aquí como en la selección, donde Leicy me acompaña. Intentamos traer ese sabor colombiano a la Primera Iberdrola (nuevamente entre risas).

P: ¿Cómo es Isabella en la victoria y en la derrota?

R: Son situaciones diferentes. Trato de mantenerme calmada en ambas. Intento darlo todo en la cancha y si eso es sinónimo de buen resultado para el equipo estoy contenta, pero si se pierde sigo serena porque lo di todo. Trato de ser una líder positiva en lo bueno y en lo malo, por lo que cuando perdemos animo a las compañeras para pensar en el próximo partido.

P: Para usted, el fútbol es tener carácter y psicología, ¿por qué?

R: El fútbol es un estilo de vida y lo que me lleva a lugares que nunca pensé que alcanzaría. Es trabajar, es estar convencido de quién eres y tener que salir de tu zona de confort para alcanzar cosas más grandes. No es solo correr tras un balón.

P: Para terminar, unas preguntas “curiosas”:

¿Ganar una Champions y bajar a segunda o quedarte en primera como estas?

Uf… ganar una Champions

¿Te harías del eterno rival por una cantidad ingente de dinero?

Complicada pregunta. En este momento no, pero si alguna necesitara sí. Pero creo que no, me puede más el sentimiento que el dinero, aunque… nunca digas nunca.

¿Juan Fernando Quintero o Carli Lloyd?

Quintero. Tiene mucha calidad y me encanta. Es uno de mis jugadores favoritos. Quien no lo conozca que lo busque porque es mágico.

En el siguiente vídeo, además de la entrevista completa, hay más preguntas que no están en este artículo.