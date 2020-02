Previa FC Barcelona-Sporting de Huelva: mismo rival, misma ambición

Este domingo, la emoción liguera volverá a palparse entre las cuatro paredes del Estadi Johan Cruyff. Después de haber logrado dar un golpe de autoridad en la Copa de la Reina y de haberse proclamado supercampeón en Salamanca, el Fútbol Club Barcelona de Lluís Cortés volverá a verse las caras con el Sporting Club de Huelva y lo hará con las ideas un tanto más claras que en jornadas anteriores y el mismo objetivo: volver a alzar la voz para seguir poniendo tierra de por medio en la lucha por un título que lleva siendo ansiado desde hace ya varias temporadas. Con el Club Atlético de Madrid un tanto afectado por su eliminación copera y que no termina de ubicarse en la presente temporada como verdaderamente se esperaba, el elenco azulgrana quiere seguir añadiendo puntos a su casillero para no dejar escapar la oportunidad que se les ha presentado para cerrar la temporada con un broche de oro y un buen palmarés. Ese es el objetivo de un equipo que ya ha demostrado ser ambicioso sobre el terreno de juego y que parece no tener parangón ante ninguno de sus rivales. Perseverancia y voracidad para aspirar a lo más alto. Esa es la premisa que está siguiendo el conjunto azulgrana, que en esta jornada de la Primera Iberdrola, quiere volver a protagonizar una de sus mejores actuaciones y ampliar sus registros.

Enfrente estará el Sporting Club de Huelva de un Antonio Toledo que puede presumir de ser el veterano de la competición liguera. Sabedor de las dificultades que siempre plantean las azulgranas y reciente conocedor de lo que supone hacerle frente, intentará protagonizar una revancha efectiva para escalar posiciones en la tabla.

El Fútbol Club Barcelona, lanzado a por el título

Lanzado a por el título liguero y a por todos. El Fútbol Club Barcelona de Lluís Cortés no puede estar mejor posicionado en la presente temporada y prueba de ello es que aspira a todos los galones que están en juego. Después de haber certificado su pase a los cuartos de final de la Copa de la Reina y de haber conseguido el primer título oficial con la Supercopa de España femenina ya entre las cuatro paredes del Estadi Johan Cruyff, el elenco azulgrana quiere seguir demostrando su ambición para evitar sorpresas y seguir con la condición de equipo a batir. Con el gran rendimiento que todo el equipo está demostrando tener en cada partido, el espectáculo está servido en cada una de las jornadas que afronta. Esta vez, ante el rival copero al que se enfrentaron el pasado miércoles, 12 de febrero, la premisa no será otra que esquivar las dificultades con las que pudieron encontrarse en ese choque y consolidar un liderato que parece estar resguardado por un equipo que a día de hoy, parece invencible y que no puede estar más fuerte a nivel de moral y a nivel de competición.

Este domingo, las azulgranas abrirán las puertas del Estadi Johan Cruyff para protagonizar otro duelo liguero en el que aspiran a seguir manteniendo los puntos de distancia que le sacan al Club Atlético de Madrid y vigente campeón de la competición doméstica y además, ampliar unos registros goleadores que ya claman el título. Al borde de superar los 70 tantos conseguidos a favor, con 50 puntos, 16 victorias y 2 empates, el objetivo del equipo dirigido por Lluís Cortés no es otro que el de prorrogar una racha de imbatibilidad labrada a base de esfuerzo. La mentalidad ganadora del Fútbol Club Barcelona marca los compases en la Primera Iberdrola y con ganas de más, Asisat Oshoala, Jennifer Hermoso y compañía parecen no tener freno.

El de este domingo también podría ser un partido de récords para el conjunto azulgrana y en especial, para Alexia Putellas, que con 299 partidos a sus espaldas, podría cumplir los 300 vistiendo una elástica con la que tan buenos momentos ha vivido. La jugadora de Mollet del Vallès podría llegar a esta cifra que comprende los 217 encuentros ligueros, los 41 partidos disputados en la UEFA Women’s Champions League, los 25 en Copa de la Reina, los 14 en Copa Catalunya y los disputados en la primera edición oficial de la Supercopa de España femenina.

El Sporting Club de Huelva, a huir del descenso

Las pupilas de Antonio Toledo no quieren rendirse y quieren poder aspirar a la victoria. Con el mismo planteamiento que impusieron en los cuartos de final de la Copa de la Reina, las jugadoras del conjunto onubense tienen un objetivo claro de cara a este partido: conseguir los tres puntos para huir de los puestos de descenso. En el puesto número 13 de la tabla clasificatoria de la Primera Iberdrola con 17 puntos, 5 victorias, 2 empates y 11 derrotas, la idea no es otra que la de, al menos, no ponerle en bandeja al Valencia Club de Fútbol un hipotético adelantamiento que suponga acompañar a Real Betis Balompié y a Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona en los puestos más comprometidos.

El conjunto andaluz ya lo puso difícil en la competición copera. La prueba está en que intentó anular a su rival a base de presión en la salida de balón. Las pupilas de Antonio Toledo no quisieron renunciar a la posibilidad de sorprender en la eliminatoria y con un once inicial plenamente ofensivo y la novedad de Selena Babb bajo palos, que sustituía a la guardameta titular, Chelsea Ashurst, por ser una competición distinta, tiraron del peligro generado por Patricia Mascaró, que fue avisadora para Pamela Tajonar y la portería azulgrana en varias ocasiones durante una primera mitad bastante pareja hasta que Asisat Oshoala terminó encontrando portería tras tanta insistencia.

El antecedente más reciente

Si hablamos del último partido que disputaron ambos equipos, tenemos que hacer mención al correspondiente a la primera vuelta de la Primera Iberdrola. En ese choque liguero, las pupilas de Lluís Cortés se llevaron los tres puntos del Campo Federativo de la Orden pese a las adversidades, transformadas en las lesiones de Andrea Falcón, Jennifer Hermoso, Lieke Martens, María León, Stefanie Van der Gragt y Vicky Losada y gracias a un gol de Asisat Oshoala que les permitió seguir líderes después de cinco jornadas empatadas a puntos con el Real Club Deportivo de La Coruña.

La encargada de dictar sentencia

La colegiada Elia María Martínez Martínez, perteneciente al Comité de Árbitros de la Región de Murcia y árbitra FIFA desde el 2005 hasta el 2017, será la encargada de dictar la sentencia definitiva sobre el césped del Estadi Johan Cruyff.

Además de dirigir partidos en la máxima categoría del fútbol femenino español desde el 2017, cuando la categoría fue creada exclusivamente para que los duelos fueran dirigidos por árbitras, milita en la categoría de bronce masculina.