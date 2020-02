Júnior Firpo: "Estoy preparado para los retos que vienen"

Júnior Firpo saltó al terreno de juego en el minuto 21 en sustitución de Jordi Alba, como consecuencia de unas molestias en el abductor de la pierna derecha del jugador español. El lateral dominicano completó un buen partido con numerosas internadas por la izquierda llegando al área rival. Además, asistió a Sergi Roberto con un envío horizontal que remató el canterano al fondo de la portería.

Buen rendimiento

El defensa dominicano mostró su satisfacción por el rendimiento ofrecido por el equipo ante el Getafe: "Estoy muy contento. Nunca gusta entrar al campo por la lesión de un compañero, pero estoy aquí para esto e intentar aprovechar la oportunidad cuando me la dan. Me he sentido cómo y he dado una asistencia de gol". Asimismo, reflejó la necesidad de contar con más minutos para poder desplegar todo su potencial sobre el terreno de juego: "Todos los jugadores del mundo necesitan partidos como hoy para adquirir confianza. La falta de ritmo es normal, se ve que no tengo los minutos necesarios para tener más confianza".

Cambio de entrenador

Júnior llegó a la ciudad condal procedente del Betis donde ya coincidió con Quique Setién. Sin embargo, el lateral quiso quitar hierro al asunto, y aseguró que eso no lo supone ninguna ventaja a la hora de disputar más minutos: "No creo que me haya beneficiado el cambio de entrenador. Últimamente Ernesto ya contaba bastante conmigo. Me puede beneficiar porque el míster ya me conoce perfectamente y no tengo que demostrarle nada".

Análisis del partido

El futbolista hispano-dominicano analizó el encuentro que se decantó de la balanza culé: "La primera parte tuvimos el control del partido, teníamos la sensación de tener el partido controlado y en la segunda pasó todo lo contrario". Subrayó que sufrieron durante el encuentro, tras recortar Ángel distancias, pero lo ve como algo lógico porque siempre quieren jugar aún mejor: "Era lógico porque en la primera parte parecía que teníamos el partido resuelto, con buenos goles; pero en la segunda hemos sufrido bastante, hemos fallado goles... las caras no eran por el momento en general sino por el momento de hoy porque siempre queremos más, jugar mejor, era por eso que había caras de desesperación, porque queríamos ganar más cómodamente".

Titularidad

Ante la lesión de Jordi Alba, Júnior deberá ocupar el puesto de lateral izquierdo en los próximos partidos. Aún se desconoce el tiempo que necesitará el catalán para recuperarse, pero en el horizonte se divisan encuentros muy importantes ante el Nápoles en Champions, y el Clásico ante el Real Madrid, donde cabe la posibilidad de que deba ser titular: "No sé por cuánto tiene Alba, todavía le están haciendo pruebas. Estoy preparado para los retos que vienen. Es un mes muy bonito para los jugadores", afirmó.

Y una vez más, Ter Stegen

No se contuvo a la hora de elogiar la labor de Marc André Ter Stegen en la portería, siendo fundamental su juego con los pies para iniciar gran parte de las jugadas del Barça: "Lo de Marc es increíble. Tiene una gran habilidad con los pies. Es un jugador más. Le das la responsabilidad porque él te la pide". Ante los nervios que se generan en la grada por la salida de balón tan arriesgada que llevan a cabo, el lateral justificó esa idea futbolística impulsada por Setién: “Podemos entender que ponga nervioso el juego pero no puedes ponerte nervioso si el balón lo tiene Ter Stegen, su habilidad es la de un jugador más". Asimismo, respondió a las preguntas sobre esos pitos que habían salido desde la grada por el juego hacia atrás desplegado por el equipo en algunos tramos: “La gente protesta porque se ha perdido un poco el control respecto a la primera mitad”.

Quiere a Ángel

La posibilidad de que el delantero del Getafe Ángel Rodríguez, goleador en el día de hoy, acabe fichando por el FC Barcelona ante la baja de Ousmane Dembelé es un hecho sobre el que se ha preguntado al jugador. Júnior no dudó en alabar el futurible por sus grandes actuaciones esta temporada: "Ángel es un grandísimo delantero, lleva 10 goles que para estar en un equipo que no es un grande no está nada mal. El Barça tiene que tener a los mejores y Ángel es uno de los mejores delanteros de la Liga".