Previa Real Madrid - Celta de Vigo: "Cupido tiene asiento en el Bernabeu"

Después de pasar cupido la semana pasada por Balaídos y enamorar a todos los presentes en el estadio con el cierre del partido, quedándose los 3 puntos en Vigo, toca dar vuelta a la página y volver a la realidad. El siguiente rival está en la Comunidad de Madrid, zona de España que a los celestes, sea cual sea el rival no se le da muy bien, y acumula la mayoría de sus visitas aquí con derrotas. Ahora bien, si el rival es el Real Madrid, pues todavía se incrementa la dificultad. Los merengues llegan con ideas claras en Liga y un paso firme siendo líderes, con los mismos puntos que el Barcelona en este momento, pero con un partido menos. Por el otro lado, los celestes vuelven a estar en puestos de descenso después de que el Mallorca le ganará al Alavés por 1-0 en esta jornada.

Semana de Reencuentro

Poco le duró al Celta la miel en los labios, aunque cabe mencionar que fue un respiro, una semana tranquila y muy motivante. Todo el mundo sabía que podía ser pasajero pero fue un paso adelante ante todo un rival como el Sevilla. Los olívicos llegan con energías renovadas y con una moral alta para hacerle frente al Real Madrid. Es muy probable que Óscar García repita el 5-3-2 con la salida de enfermería a tiempo de Murillo, esta alineación ya la dispuso en Mestalla y buen resultado le dio hasta que movió ficha y se quedó con 2 centrales, casualmente. La portería es de Rubén. En la defensa, el técnico celeste tendrá por la banda derecha a Kevin, debido a la baja por acumulación de tarjetas de Hugo Mallo, por la izquierda a Olaza. Podrá contar con los 3 mejores centrales del equipo en este momento, Araújo, Murillo y Aidoo. El medio del campo será para Okay y Rafinha, sólo hay duda con Fran Beltrán, debido al bajo rendimiento que ha mostrado en los últimos partidos, con pases imprecisos y un poco perdido en el campo. Puede ser una oportunidad para el croata Bradaric, que la semana pasada entró en sustitución precisamente de Fran, y a pesar de no ser mucho tiempo para sacar conclusiones, el tiempo que estuvo en el terreno de juego, le dio mucha libertad a Okay, siendo más incisivo en las llegadas arriba. Los 2 delanteros, no hay duda que uno será Iago Aspas y el otro, muy posiblemente, el ruso Smolov. Aunque la mayor de las dudas está con Pione Sisto después de la espectacular segunda parte que realizó contra el Sevilla, no sabemos si sentará a Smolov para acompañar al Príncipe de las Bateas, o si Óscar prefiere dejarlo nuevamente de revulsivo para la segunda mitad.

El líder de Liga

El Real Madrid por contraparte, recupera a Hazard que querrá empezar a recuperar la magia que tiene en los pies, pero es muy probable que sea muy pronto para salir de titular. Después de Courtois, los centrales indiscutibles son Varane y el capitán Sergio Ramos. Los laterales para Carvajal y Mendy. El mediocampo blanco será para Modric, Casemiro, Kroos y Valverde. Y la parte superior para Vinícius y el goleador Benzema. Los de Zidane respetan al rival aunque saben que es un bocadillo apetecible para reivindicarse en la Liga y volver a sacar 3 puntos al Barça. Quieren el liderato para ellos solos y eso pasa por seguir sumando en su estadio. No quieren contratiempos como los que ya vivieron esta temporada contra Valladolid, Betis y Athletic, que en su feudo no pasaron del empate, rivales también a priori, inferiores.

Números contundentes

Los números entre estos 2 contendientes son amplios, pero para remontarnos a la última victoria del Celta de Vigo en Madrid, tenemos que viajar hasta el 5 de noviembre de 2006, en donde consiguieron ganar por 1-2, temporada que al final consumaron el descenso, y maldición que no quieren repetir, sí la victoria, más no el descenso. Coincidentemente, el Celta es uno de los pocos equipos que ha conseguido 2 victorias consecutivas en Liga en el Santiago Bernabeu, en el 2005 habían vencido por 2-3. De ahí en adelante, cuando han coincido en Primera División, se cuenta sólo victorias blancas, a excepción de la Copa del Rey, en donde los celestes pudieron ganar por 1-2 (2017).

El árbitro del encuentro, Alberola Rojas no es mucho del gusto del Celta de Vigo, ya que con él no cuenta con victorias en Primera contra 5 derrotas, dato más que insignificante pero que si alguien cree en los números, esto no le dejará nada contento.

Polos opuestos

Es obvia la diferencia entre estos 2 equipos y la tendencia que cada uno lleva en cada Liga pero cada partido es un mundo y pueden pasar muchas cosas. El Real Madrid buscará seguir invicto en su estadio e intentar sumar para quedarse como líder en solitario. Por el contrario, el Celta de Vigo querrá llevarse los 3 puntos a casa para volver a salir del infierno y meter en la pelea a otros rivales, aunque un empate en un campo como éste sería un buen botín que también serviría para asomar la cabeza y pasar momentáneamente al Mallorca. Un partido que puede convertirse en cualquier cosa, a los blancos se le han atragantado los equipos chicos (la única derrota esta temporada fue contra el Mallorca) y a los celestes se le han dado bien los equipos de los primeros lugares (victorias contra Valencia, Athletic, Villarreal y Sevilla), esto deja posibilidad a un abanico de posibilidades y de un buen juego. El cierre de esta jornada promete emociones.