Abelardo: "Este punto nos va a dar mucha moral"

El Espanyol consiguió arañar un punto más importante este domingo en el Sánchez Pizjuán después de empatar por 2-2 frente a uno de los equipos que están arriba en la tabla. Abelardo, técnico del equipo perico, compareció en rueda de prensa tras el partido para hablar acerca de lo que ha sido el duelo y las sensaciones que transmite sobre el campo el Espanyol.

Se mostró positivo

Pese a que el cuadro blanquiazul empató, se mostró muy satisfecho con el trabajo que hicieron sus jugadores sobre el campo, y fue optimista de cara a las próximas jornadas, que se antojan claves para intentar revertir la situación actual del Espanyol: "Lo valoro de forma positiva, totalmente. El equipo ha hecho un gran partido. No era fácil venir a jugar aquí, contra un Sevilla que llegaba tras perder y empatar. Sabíamos que era un equipo herido. Se nos pusieron las cosas difícil con el gol y el bloque remontó. Esa expulsión de Víctor Sánchez, quedar con uno menos, el equipo se mostró generoso, solidario. Ha demostrado que seguimos muy vivos, que podemos dar mucha guerra y, poco a poco, saldremos de esta situación", admitió.

El Espanyol en estos últimos partidos con Abelardo al mando y con los nuevos fichajes, ha conseguido enviar el balón al fondo de la red más veces que antes. Es por eso que felicitó a sus jugadores por ello, y destacó la importancia del punto cosechado: "Desde que he llegado hemos marcado en todos los encuentros. El equipo se ha mostrado muy solidario, en ataque tenía las ideas muy claras, presionando en el momento justo, recuperando en campo contrario. Me marcho muy contento. Claro que hubiese sido mejor una victoria, pero el punto es muy importante y nos dará mucha moral" indicó.

Orgulloso de sus jugadores

Tras esto, Abelardo alabó a sus jugadores por el trabajo realizado ante uno de los equipos más grandes de la clasificación, e incluso siendo superiores a ellos en muchos momentos: "Mis jugadores han hecho un esfuerzo increíble, me enorgullece entrenar a este equipo porque están con moral, ganas de revertir la situación. El equipo está vivísimo, compitiendo en cada partido. Hoy ha sido un choque muy complicado, el Sevilla tiene objetivo la Champions. Hemos causado problemas al Sevilla, excepto al final. Con once no se han encontrado cómodos y en el juego, hasta la expulsión, hemos sido superiores" reconoció.

El técnico perico admitió que ha sufrido mucho durante el partido para poder sacar algo positivo de cara a revertir la mala situación del cuadro blanquiazul: "Yo sufro en cada partido. No veas lo que es esto. Un encuentro tiene muchas fases. Hasta la expulsión no firmé el empate, pero cuando marcan dices ya me quedo con este resultado. Si dura 10 minutos más, el Sevilla hubiese tenido muchas opciones. Nos estaban embotellando. El Espanyol sale muy vivo y nos dará mucha moral. Nos hemos merecido el punto" indicó.

Por último habló acerca de una de las polémicas del partido con una intervención del VAR que hizo estallar a la afición sevillista al no encontrarle sentido. Abelardo no se quiso mojar en el tema, y tan solo desveló la conversación que tuvo con el linier tras la jugada: "Le he preguntado al juez de línea y me ha explicado. Yo pensaba que el VAR sólo interviene si es penalti o expulsión. Pero, por lo visto, no es así. El árbitro decide si es roja o no. El banquillo del Sevilla estaba tan desconcertado como nosotros. Esta jugada no la tenía controlada, igual sería yo el equivocado" finalizó .