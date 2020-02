Abonados al sufrimiento

Qué partido se vivió la tarde noche del sábado en Villarreal. ¡Vaya derbi! Estas victorias son las que te llevan a Europa. El equipo es consciente de ello y el submarino consiguió tres puntos muy importantes para colocarse en puestos europeos. La polémica también fue protagonista.

Las situaciones de ambos equipos poco importaban porque al fin y al cabo esto es un partido de rivalidad autonómica y podía pasar de todo.

Calleja planteaba un once idéntico al del sábado pasado en Pucela, con un sistema 4 1 4 1, con Iborra como mediocentro defensivo, Peña en el lateral izquierdo, Gerard en banda y Alcácer en punta. Por su parte, Paco López alineaba a los mismos jugadores que la pasada jornada, pero realizaba un cambio; entraba Carlos Clerc en el carril izquierdo en detrimento de Toño.

El árbitro daba el pistoletazo de salida y el guion del partido en principio daba a entender que el Levante iba a estar más a la expectativa, más contemplativo y el conjunto de Calleja iba a ser el que dominase el esférico y el que tuviese el control. Ocurrió todo lo contrario.

El equipo granota salió al césped de la Cerámica y se adueñó de la pelota unos 15-20 minutos. Provocó en los primeros 5 minutos hasta 4 córners que no tuvieron excesivo peligro. Estaban decididos a ir a por el partido y estaban dominando el juego. Pero cuando mejor estaban los de Orriols, Cazorla enviaba un balón en largo que bajaba Paco Alcácer, se la dejaba a Gerard y el delantero catalán aprovechando que Clerc reculaba demasiado, se orientaba el balón hacia su pierna hábil y la ponía ajustada al palo, donde Aitor no podía hacer nada ante el barullo de jugadores que tenía delante. Se crecía el submarino con el gol después de unos minutos de cierto nerviosismo e imprecisiones debido a la iniciativa de los guerreros de Paco López teniendo la pelota, ante los continuos fallos de los amarillos.

Moi Gómez (que fue uno de los mejores del partido, está en un gran estado de forma) tuvo una gran oportunidad de hacer el segundo en el marcador, pero la desbarató el portero levantinista con una parada antológica. El balón se colaba por la escuadra.

En esos minutos, ningún equipo era dominador claro del partido y se sucedían muchos fallos en el centro del campo. Cabe mencionar un toque de tacón de Iborra estando de espaldas sin saber si tenía algún compañero detrás, el cual acabó en posesión del Levante obviamente.

Roger Martí también gozó de una oportunidad muy clara para poner el empate cuando recibía un balón al espacio, se iba en carrera zafándose de Funes Mori y en la definición mandaba la pelota fuera. Cierto es que llegaba un poco forzado y escorado.

Pocas ocasiones en esos compases del partido y los protagonistas eran los creadores de los dos equipos, Bardhi, Rochina, Moi, Cazorla… Ellos le daban al juego otra velocidad y generaban las pocas ocasiones que tuvo el primer período.

El mediapunta macedonio del Levante fue de lo mejor de su equipo en la 1ª parte y Mario sufrió mucho con sus internadas y estuvo muy incómodo con su presencia. Rochina, más de lo mismo. Muy participativo por dentro haciendo que Iborra y Funes Mori se emplearan a fondo. Driblaba como quería, distribuía el juego. En definitiva, el Levante jugó a su ritmo. Campaña estuvo ausente en el partido y tuvo poco peso en el partido.

Si hablamos de los amarillos, Cazorla y Moi fueron los dos mejores jugadores junto a Gerard. ¡Qué clase tienen! Vezo y Postigo sufrieron de lo lindo cuando estos dos magos del balón merodeaban el área. Intercambiaban sus posiciones provocando desbarajustes en la zaga rival, juego entrelineas, ocasiones claras de gol…. Partidazo con mayúsculas.

El central argentino del Villarreal estuvo correcto sin cometer errores de bulto, bien al corte, aunque tuvo serios problemas con ‘el pistolero’ de Torrent. Le ganó varias carreras por no tener bien fijada la marca. El central cumplió ayer.

Llegábamos al descanso con un resultado un poco engañoso. El levante se podía haber ido al túnel de vestuarios con al menos 1 gol en su casillero, pero no fue así. Realmente, Asenjo no tuvo que hacer ninguna parada de mérito.

Se reanudaba el partido después de la charla táctica correspondiente, y Calleja dio entrada a Zambo Anguissa en lugar de Iborra. A priori, un cambio natural. El de Moncada se retiraba del terreno de juego para evitar una segunda tarjeta amarilla como comentó en sala de prensa el técnico madrileño.

Anguissa ayer no hizo notar la falta de Iborra e hizo una brillante segunda parte dando salida de balón, músculo a la medular, cortando balones entre otras muchas cosas. Aunque a veces peca de exceso de confianza. Lo podemos apreciar en una jugada donde el balón lo tenía el camerunés y estaba rodeado hasta de 3 rivales. La mejor opción en esos casos es despejar el balón a no ser que seas Messi o Modric, pero en vez de hacer eso, decidió salir jugando en corto y dar un pase a un jugador que tenía a 2 metros. El Levante cortó ese balón cerca de la portería, pero no acabó en gol. Esos fallos son muy comunes en Anguissa, juega con una tranquilidad y una parsimonia sorprendente debido a su físico, aunque el equipo vaya por debajo en el electrónico o esté en una situación donde no tenga muchas vías de escape. Pero es un gran jugador que si mejora pequeños errores será un gran futbolista que aportará todavía más si cabe a su equipo.

Retomando el partido, los visitantes tuvieron una gran ocasión en las botas de Bardhi en el lanzamiento de una falta. Es la especialidad del 10’. Lo repelió Asenjo a córner y en la jugada posterior Moi remataba con la coronilla un centro de Campaña hacia su portería que lo escupía el poste. Estaba avisando el Levante llegando poco a poco.

Cazorla en el 52’ ejecutaba un potente disparo centrado tras un gran recorte en el que Aitor se empleaba a fondo para detenerlo.

El que avisa no es traidor. Clerc ponía un centro con música y Mayoral solamente la tenía que empujar al fondo de la red. Albiol perdía de vista al delantero y no había apelación. Tablas de nuevo en un partido completamente distinto.

Cuando parecía que el submarino se vendría abajo y el Levante aprovecharía el subidón tras el empate, Moi se sacaba un ‘latigazo’ desde la frontal que se introducía en el palo izquierdo de Aitor Fernández. Esta jugada no estuvo exenta de polémica y el VAR hizo acto de presencia para revisar el gol. Se chequeaba la jugada por un posible fuera de juego del pie de Gerard Moreno. El gol fue revisado tras una larga y tendida espera. 5 minutos interminables donde esos instantes no eran aptos para cardíacos. Los aficionados groguets querían saber la decisión y después de silbidos y mucha desesperación, el VAR validó el gol ante el estallido de júbilo de la parroquia amarilla.

A partir del gol, pocas ocasiones se vieron. Una falta de Rochina (que se marchó lesionado del campo después de notar un pinchazo en su pierna derecha y caer al suelo) que se fue desviada, un disparo de Anguissa que tuvo que repeler el guardameta granota. Poco más.

En el minuto 77, se retiraba Alcácer, muy frustrado con su partido. No le salía nada al de Torrent; se ofrecía con desmarques de ruptura que no daban fruto, fallón en las asociaciones, aunque lo disputaba todo. Asistió a Gerard en el gol. El delantero catalán pasaba a ser la única referencia en ataque. Entraba Chukwueze que no aprovechó el panorama que se encontró. La defensa del Levante estaba cansada y debía de haberle exigido mucho más a un Clerc que estaba agotado tras 90’. Con su velocidad y descaro pudo matar el partido en alguna contra, pero no fue posible. Rubén Peña también cuajó un gran partido incorporándose al ataque, contundente y serio en defensa y muy seguro al corte. El carril diestro será suyo cuando Quintillá y Alberto Moreno vuelvan. Mario debe espabilar, aunque ayer estuvo correcto.

Los últimos minutos fueron una auténtica agonía con el Villarreal encerrado en su campo esperando alguna contra y con el Levante metiendo casi todos sus efectivos en campo contrario. Volvía Pau de lesión tras casi un mes fuera de los terrenos de juego y se retiraba Cazorla con una calurosa y merecida ovación por parte de los allí presentes. Obra de arte del asturiano.

Pasaba el Villarreal a jugar con defensa de 5, 3 centrales y dos laterales. No quería sustos y aguntó todos los balones colgados por parte de los jugadores levantinistas. Supo sufrir el submarino y se llevó 3 puntos que ahora sí le enganchan a Europa debido al empate del Valencia. Partido difícil donde los jugadores se tuvieron que poner el mono de trabajo y pelear para llevarse los 3 puntos.

En definitiva, no arrancó bien el equipo, pero poco a poco se fue entonando de la mano de sus dos de sus tres jugones como son Moi y Cazorla. Trigueros hizo un buen partido, pero no tan notable como en ocasiones anteriores. Si estos tres jugadores dan su mejor nivel y están enchufados, el equipo irá por el buen camino. No fue un partido ni mucho menos brillante de los de Calleja y el juego en muchas fases era pobre pero, supieron aguantar. Del partidazo de Gerard no hay que olvidarse. Incansable el delantero, acabo sin aliento todos los partidos y goly asistencia en este partido. ¿Qué más se le puede pedir? Estas victorias son las que te hacen llegar a Europa. Próxima parada: Wanda Metropolitano