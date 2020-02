Álvaro Cervera avisa sobre el Sporting: "Son peligrosos en su campo estén bien o mal"

Tras la sesión de entrenamiento y con vistas al partido del viernes contra el Sporting, Álvaro Cervera atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de El Rosal para informar sobre la actualidad del equipo gaditano. El técnico amarillo, en primera instancia, lamentó la falta de tiempo para la preparación del encuentro, donde los cadistas apenas contarán con cinco días de descanso. “Después de una derrota tienes más cosas que corregir. Pero es así, hay menos días y apenas hay recuperación por el viaje también”.

Sobre el juego del equipo en el partido de la jornada pasada frente al Málaga, Cervera volvió a incidir en la importancia de jugar “como sabemos. Tenemos una forma de jugar que nos da muchas posibilidades de ganar y otras que no tantas. Cuando el equipo corre más con balón no suele ganar y cuando lo hace más sin balón normalmente gana. Pero, aparte de eso, debemos ser un equipo intenso. Para mí la intensidad se traduce en el número de balones que robamos y que le haces perder al rival. Son jugadas que no se ven pero que nosotros manejamos”.

Del encuentro frente al Sporting, el míster amarillo comentó las bajas de Malbasic y Perea, que se pierden el encuentro por sanción, pero no desveló la formación con la que partirá de inicio. Eso sí, no descarta jugar con dos delanteros. “Con la llegada de Malbasic y Álvaro siempre hemos tenido en la cabeza que debíamos probar y poder jugar así. En las Palmas lo hicimos y ganamos, ante el Málaga no. Nos resentimos de no tener la pelota pero se supone que tenemos que tener más pegada. Por el momento no está siendo así, pero no vamos a dejar de intentarlo”.

Por otro lado, preguntado por la baja de Perea y su sustituto, no descarta la titularidad de Jurado, quien gozó de buenos minutos frente al Málaga. “Jurado podría ser titular. Es algo a valorar y tenemos aún dos días antes del partido para hacerlo. Creemos que donde mejor puede rendir es en la izquierda, aunque el otro día lo pusimos por dentro y lo hizo bien. Cuando ha estado disponible siempre lo hemos utilizado, pero llegaron dos lesiones y nunca cogió el ritmo. Ahora parece que tiene un ritmo bueno y está disponible”.

Por último, el Cervera habló sobre el Sporting, quien, desde que llegó Djukic al banquillo, es un equipo completamente diferente. “Tienen las ideas claras de lo que hacen, son peligrosos en su campo estén bien o mal. Debemos intentar que no estén cómodos para aprovechar nuestros momentos".