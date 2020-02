Análisis: el físico se impone

Dura derrota del submarino en el Wanda. Toca reponerse y continuar con la buena dinámica de resultados que se estaba teniendo. La clave estuvo en el aspecto físico. El Atleti fue muy superior al Villarreal en ese aspecto, sobre todo en los segundos 45 minutos. En la segunda parte, se notaba al equipo cansado y fatigado.

¿Este partido pedía un cambio de sistema y la introducción de un pivote al lado de Iborra? La respuesta es evidente, sí. El camerunés y el español en el doble pivote hubiesen cortado mucho juego y dado aire fresco al Villarreal. Este partido era el idóneo para tener mucho músculo en la medular. Conociendo las condiciones de Zambo, este partido le venía como anillo al dedo.

Posiblemente, el submarino hubiese sido derrotado, pero la batalla en el centro del campo hubiese estado más pareja. Anguissa entraría por un jugador de banda, que en este caso era Moi, o sacrificar a Gerard o a Alcácer, jugando con un delantero centro como única referencia en ataque. Así evitabas que los rojiblancos te atacasen de una manera tan apabullante. El mediocentro de Camerún era fundamental.

Cuando cualquier equipo va al Wanda, sabe lo que le espera. Más este Atlético, que venía de superar al Liverpool en la ida de los octavos de final de la Champions en un partido muy intenso. Claro, esto podía suponer dos alternativas: que el Atleti acusase el cansancio frente al Villarreal, o que la euforia de la victoria se plasmase en el partido frente a los amarillos. Parece que se produjo la segunda opción. Saúl, Thomas y Koke estaban en un gran estado de forma. Físicamente, espectaculares. Y Cazorla y Trigueros no les aguantaban el ritmo. Es notoria la diferencia en cuanto al aspecto físico y la corpulencia. Por eso decimos que con Anguissa, los del Cholo’ hubiesen tenido más problemas. Iborra como único pivote no daba a basto.

Pero vamos a hablar del resto de amarillos que jugaron ayer en el Metropolitano. Empezando por Asenjo, buen partido del palentino en líneas generales. Su partido quedó un poco manchado por el último gol de los rojiblancos. Le pasó por debajo de las piernas y parecía que era un balón fácil de repeler. A pesar de eso (error también de Samu que ocasionó el gol), el cancerbero está en un momento pletórico y hizo una parada monumental. Mejor dicho, doble paradón. La última de otro planeta. Se vistió de superhéroe para atajar ese balón. Sí sí, oyen bien. Atajar, no despejar. Vitolo de cabeza remataba a menos de un metro. Increíble.

Damos un paso adelante y vemos que la defensa tiene aspectos positivos pero negativos también. Empezamos por la parte alegre, motivadora y buena. Los laterales son fijos. Quintillá y Mario deberán poner toda la carne en el asador para hacerse con el puesto. Alberto Moreno ha vuelto pisando fuerte. Partidazo del andaluz tanto en defensa como en ataque. Incluso pudo marcar. Secó a Saúl en muchas jugadas y estuvo expeditivo en defensa. ¡Vaya manera de volver!

Rubén Peña no se queda atrás e hizo lo que viene haciendo unos cuantos partidos atrás. Nada que ver con el Rubén que empezó la temporada. Derroche físico del lateral ‘comiéndose’ por su banda a Lodi y a Vitolo. En defensa estuvo firme, lo cortaba prácticamente todo. Enorme partido.

Pau y Albiol estuvieron francamente bien hasta que llegó el 1-1. Antes de que marcara Correa, el Atleti colgaba centros, pero sin peligro. Los dos centrales muy seguros en el juego aéreo y cuando el balón rodaba por el suelo. En esos momentos, resolvían toda la faena que tenían. Pero Albiol cometió un error que lo detonó todo. Quiso seguir a su par en vez de recular. El hueco que había dejado libre lo aprovechó el delantero argentino para marcar. Los dos centrales no jugaron mal, pero cometieron ciertos errores. Algunos de colocación y otros de errores en la entrega. Sólo tuvieron culpa en el primer tanto.

En la sala de máquinas, Iborra estuvo bien 15 minutos y el resto del partido muy desbordado. Necesitaba a Anguissa a su lado. Muy superado el de Moncada, sufrió mucho. Cazorla jugó los primeros 45 minutos con mucho criterio. El dominio del balón por parte de los amarillos era gracias al asturiano y a Trigueros. Jugaba de lado a lado, se sacó algún as de la manga en forma de regate para zafarse de los rivales. Movía la pelota como quería y el submarino jugaba a su ritmo. Era el que lo generaba todo, pero está claro que no las piernas no le iban a aguantar todo el partido, y más contra los colchoneros. En la segunda parte desapareció, víctima del esfuerzo físico. No fue su mejor partido, aunque no estuvo mal.

Trigueros jugó bien la primera parte (como casi todo el equipo), sin perder balones, rompiendo líneas de pase, sacrificándose en tareas defensivas. Es un seguro de vida el de Talavera. Está atravesando un gran momento. Pero en el segundo período, le ocurrió lo mismo que a muchos de sus compañeros. Desplome físico y casi inexistente peso en ataque. No nacieron ocasiones de sus botas en la segunda parte. Ayudó a Iborra, pero el centrocampista estaba exhausto.

Moi fue el peor del submarino. Muy lejos de su mejor versión. Imprecisiones en los pases, no tuvo relevancia en ataque, aunque ayudó en defensa. Vimos un Moi muy ausente y poco participativo. Es cierto que tanto él como Gerard (entiéndase, que hablo de los jugadores de ataque) trabajan como los que más y son los primeros en ayudar en defensa, pero ayer uno de los dos no debería haber jugado. Lo debería haber hecho Zambo. Otra alternativa ya mencionada hubiese sido la de quitar a Alcácer por Anguissa y Gerard Moreno en punta.

Y para acabar con los de ataque, Gerard no estuvo acertado en lo que al ataque se refiere. En defensa, chapeau’. A veces, jugando en banda (que no es su posición natural) se le notaba incómodo. Independientemente de eso, peleaba todos los balones, los robaba incluso, era una ayuda muy necesaria y eficiente para Rubén Peña y Lodi y Vitolo tenían serios problemas para percutir por esa banda. No creó mucho en ataque, salvo el centro que desembocaría en el tanto groguet.

Alcácer más ausente que Gerard. Estuvo fuera de combate debido a lo que hacía un tal Felipe. No pudo hacer nada contra el brasileño. Lo cortaba todo y no tuvo ninguna opción ante él. Anotó un golazo desde el balcón del área y pudo hacer otro. Se espera más del delantero valenciano.

Tres cambios hizo Calleja. Anguissa, gran cambio; muy necesario pero muy tarde, salió en el 85’ por Moi. Debería haber salido de inicio viendo el centro del campo con el que salía el Atlético. Samu no tuvo protagonismo; salió para intentar meter una marcha más y empatar el partido. Dió pie al gol de Joao Félix, tras dar un pase rodeado por 3 futbolistas rojiblancos. Y por último, Ontiveros. Salió por Iborra cuando Anguissa ni siquiera estaba en el campo y Trigueros pasó a ser el pivote defensivo. Difícil de explicar. El marbellí disparó una vez a puerta. El tiro lo despejó Oblak sin problemas.

A San Mamés ahora. Una lástima el resultado. El aspecto físico decantó la balanza hacia los rojiblancos. Mal planteamiento táctico de Calleja sabiendo lo que se iba a encontrar. Hay que quedarse con los primeros 30 minutos donde se dominó en cierta manera al Atlético, pero en la segunda parte el equipo se dejó llevar y acusó el cansancio. Quedan muchas jornadas y el Villarreal sabe que puede meterse de lleno en el objetivo marcado: Europa, si va a por todas en las finales que le quedan.