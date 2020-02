Antoñín: "Cuando te viene una oportunidad como la del Granada CF no se puede rechazar"

El nuevo fichaje del Granada CF, Antonio Cortés Heredia, "Antoñín", fue presentado en la tarde de hoy como nuevo jugador rojiblanco. En su presentación estuvo acompañado por José Macanás, consejero del club; el director general Antonio Fernández Monterrubio y el director deportivo Fran Sánchez. Tomó el turno de palabra Macanás que se mostró alegre de que Antoñín estuviera en su nueva casa, y además añadió que espera que sus "expectativas se cumplan". "Vas a encontrarte una gran familia. Tus éxitos serán los del escudo", aseguró.

Llegó el turno de Monterrubio que reconoció que había ganas ya de que el malagueño se incorporara: "Han sido días complicados. Una operación larga y complicada. Estamos muy contentos, hacía tiempo que te queríamos por aquí."

Antes de que hablara el protagonista, Fran Sánchez quiso agradecer a Antoñín las ganas por incorporarse al proyecto del Granada. "Hemos visto muchos partidos en directo", aseguró Fran. "A pesar de la edad, tiene un gran potencial. Me encanta la humildad que tiene. Se trata de un jugador de ataque, que puede jugar a pierna cambiada".

Llegó el turno de Antoñín, que aprovechó el momento para agradecer a la directiva y a su familia el sueño que está viviendo. El ariete malagueño señaló que quería jugar en el Granada CF. Además, da las gracias al conjunto costasoleño por "esta oportunidad de poder llegar a Primera división".

Antoñín está viviendo en un sueño que no acaba, al igual que la temporada de los nazaríes. Con tan solo 19 años, ha pasado de jugar en Tercera con el filial malaguista a poder debutar en breve en Primera. "Estaba jugando en el filial, como un chico más y Víctor me subió al primer equipo. Ayer firmando el contrato estaba en una nube. Muy contento, todavía no me lo creo". El atacante se define así mismo en lo personal como un tipo humilde. "Yo vengo de un barrio humilde de Málaga y de familia humilde". En lo deportivo aseguró que puede actuar de nueve de referencia, pero está "para jugar donde diga el míster y donde crea que pueda aportar más". El malacitano estuvo hablando ayer con el técnico rojiblanco Diego Martínez. "Lo primero que me dijo es que me ponga manos a la obra como el resto del equipo y que me adapte cuanto antes", declaró Antoñín.

Mensaje a la afición malaguista

En la afición del Málaga se respira un ambiente raro después de que Al-Thani dejara de tener poder sobre el equipo y la venta de Antoñín dispara diversas opiniones entre los aficionados. Algunos opinan que el Granada ha traicionado al Málaga al dejarlo sin una de sus estrellas. Antoñín les quiso mandar un mensaje en referencia a esto: "A la afición le pido que lo entiendan. Es una oportunidad única. Al club le venía bien la operación, me lo dijeron. Vengo a aprender y a aportar mi granito de arena. Claro que duele dejar a esa familia que me dio todo. Es complicado, pero cuando te viene una oportunidad como la del Granada, no se puede rechazar una oferta así. Estoy loco por que mañana llegue el entreno".