Zidane: "Guardiola es el mejor entrenador"

El Real Madrid recibirá este miércoles al Manchester City en el Santiago Bernabéu, encuentro correspondiente a octavos de final de la Champions League.

Los blancos realizaron su última sesión de entrenamiento esta misma mañana en la Ciudad Real Madrid, donde Zidane no pudo contar con Marco Asensio, que se entrenó en solitario, y con Hazard, que volvió a recaer de su lesión el pasado sábado ante el Levante. Además, Mariano ha vuelto a entrenar con el grupo y la novedad ha sido la presencia de Javi Hernández, defensa del filial merengue.

Vuelve la Champions al Santiago Bernabéu y lo más importante según Zidane es “dar el máximo, sabemos que vuelve la Champions, la importancia del partido y lo bonito que es y vamos a darlo todo, primero los jugadores y sobre todo para los aficionados que van a ir a ver a sus jugadores”.

Sobre la sanción del Manchester City, el técnico francés respondió que “sabemos el rival contra el que vamos a jugar, es un equipo muy bueno y lo ha demostrado. Lo que tenemos que hacer es un buen partido, dar el máximo en el campo, pero sobre todo pensando en lo que estamos haciendo bien últimamente. No pensar en los malos resultados, nosotros estamos jugando bien y hay que sacar un buen partido mañana".

"La realidad es que es un Real Madrid-Manchester City solo, no hay un Guardiola-Zidane. Es un partido de fútbol y lo que quiere ver la gente es eso. Es un partido bonito y estamos contentos por jugar este tipo de partidos y preparados para hacer un gran partido", quiso dejar claro el entrenador galo cuando le preguntaron sobre su motivación al enfrentarse a Guardiola.

Se habla de una posible operación a Hazard debido a su lesión: "No soy quien para decir si se tenía que operar o no. Eden está molesto, no está contento y no nos alegramos de su lesión, estamos un poco mal porque él quería volver con nosotros y al final no se ha podido. Ha jugado dos partidos, se ha vuelto a lesionar y solo espero que cuando vuelva, vuelva bien totalemente. Es un momento difícil para él". Además añadió que "a Eden le gusta jugar al futbol y al final no va a poder. Te puedo contar lo que veo en sus ojos y es que no está contento. Es importante para su lesión pensar positivo. A él lo que le gusta es estar con nosotros, jugar y no lo va a poder hacer".

Zidane ha preguntado sobre sus declaraciones en varias ocasiones donde decía que Guardiola es el mejor entrenador del mundo: "Siempre lo ha demostrado, primero Barcelona, luego Múnich y ahora Manchester. Hay muchos entrenadores en el fútbol, pero para mí él es el mejor”.