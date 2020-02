Joel Robles: "Estamos dolidos, pero no hay nada imposible"

El madrileño admitió la mala dinámica del equipo, pero asegura que están capacitados para luchar por el objetivo: "Europa no es imposible. Estamos dolidos, porque teníamos que haber conseguido los tres puntos ante el Mallorca, pues eran muy importantes para nosotros, pero ahora hay que seguir metidos. Ya estamos pensando en el partido del sábado ante el Valencia, que es trascendental. Aquí no hay nada imposible. No nos vamos a rendir hasta final de temporada", señaló el meta, que reconoce que ahora enfilan tres citas complicadas (Valencia, Real Madrid y Sevilla), pero que en este momento su mente no va más allá de la visita a Mestalla: "Hay que ir partido a partido. No hay nada más que el próximo, y somos conscientes de que tenemos que ganarlo. Estamos trabajando al 100%, y todos tenemos las ganas de cambiar la situación."

El meta también se refirió a la cantidad de goles que recibe el equipo, todo esto debido a los problemas más que evidentes que tiene la defensa verdiblanca: "Todos estamos involucrados en este asunto. Obviamente 40 goles son muchos, a mí, 33, y me duele que me metan tantos goles. Estamos trabajando cada día para que esto deje de suceder. Sigo confiando a muerte en mis compañeros porque veo que dan el 100% cada día."

En esta misma línea asumió su responsabilidad en el tercer gol, y afirma que no le afectan las críticas: "Sabéis cómo soy, siempre he dado la cara. Yo me responsabilizo de mi trabajo y todo lo que no sea dar mi mejor versión me fastidia, pero sigo hacia adelante y no me va a afectar ninguna crítica. Es más, me motiva. He pasado por muchas situaciones en mi carrera y estoy tranquilo. Creo que estoy haciendo una buena temporada, pero en momentos puntuales no he estado a mi mejor nivel", señaló Joel.

En cuanto a la delicada situación de Rubi, resaltó su optimismo y confianza en el vestuario: "No he visto a una persona más cabezona que el míster, es súper positivo desde el primer día. No se va a rendir, y es lo que nos transmite a nosotros. Sabemos que tenemos un gran equipo y plantilla, y ése es el mensaje que nos manda, que estamos capacitados para los objetivos. Obviamente los equipos viven de los resultados, pero el objetivo ahora es el Valencia y nada más."

En referencia a otros nombres propios, Joel mostró su alegría por ver a Juanmi trabajando con el resto después de haberlo pasado mal: "Estoy muy feliz por Juanmi, de que esté en el grupo. Ha estado fastidiado, no es una lesión muy habitual y ha sido duro."

Para finalizar, se le preguntó por la posible salida de Feddal al Valencia, asunto del que aseguró no saber nada. "De Feddal no sabemos nada, sólo que es un jugador, un gran central y un gran compañero. De lo que ha salido en la prensa del Valencia no tengo ni idea", sentenció.