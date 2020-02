Joaquín, Medalla de Andalucía

La Junta de Andalucía ha decidido reconocer con la Medalla de Andalucía 2020 de los deportes al futbolista bético Joaquín Sánchez como premio a su carrera futbolística y su profesionalidad tanto dentro como fuera de los terrenos de juego, siendo considerado uno de los deportistas más admirados del país.

El premio será entregado en el Teatro de la Maestranza de Sevilla el 28 de febrero por Juan Marín, vicepresidente de la Junta, quien dijo sobre el capitán bético: "Camino de sus 39 años, es hoy uno de los deportistas más admirados."

El jugador gaditano expresó su felicidad por recibir este reconocimiento: "Tengo una felicidad que no me cabe en el cuerpo porque me acaban de comunicar que he sido galardonado con la Medalla de Andalucía. Casi nada, porque tú eso lo escuchas, pero nunca esperas que te la puedan dar a ti, así que imaginaros cómo me encuentro. Quiero felicitar a los demás galardonados porque vivimos en una comunidad llena de talento y solidaria como pocas. Me siento orgulloso y con responsabilidad porque somos el espejo de muchos niños. Hay que decirles que no dejen de luchar por sus sueños porque los sueños se cumplen, y si no que me lo digan a mí. Viva Andalucía", sentenció.

Además de Joaquín, han sido galardonadas otras personalidades como Antonio de la Torre (actor), Vanesa Martín (cantante) o María Castellano Arroyo (catedrática en medicina).