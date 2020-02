Rubi: "No miro mi situación personal"

Rubi ha atendido a los medios de comunicación en la mañana del jueves, 48 horas antes de que el Betis se enfrente al Valencia en Mestalla. Respecto a la dificultad del rival, el técnico, que sabe que tiene mucha responsabilidad por ser entrenador del conjunto verdiblanco, ha apuntado: "No hay partido fácil. Nunca es fácil jugar contra el Valencia, que es un equipo que tiene muy buena plantilla, no ha perdido en casa, pero necesitamos ganar y tenemos que ir a por la victoria", aseguró.

Rubi, con ganas de ganar en Mestalla

La continuidad de Rubi, precisamente por la mala dinámica del equipo los últimos partidos, vuelve a estar en entredicho, algo sobre lo que el técnico ha querido aclarar que se encuentra centrado únicamente en ganar, no en su situación personal: "Solo pienso en trabajar al máximo, en conseguir esa victoria que necesitamos. Independientemente del juego, el equipo necesita ganar. No miro mi situación personal, me siento respaldado por los estamentos del club", manifestó.

Clasificarse para competición europea era el objetivo principal del Betis esta temporada, y cada vez se antoja más lejano echando un vistazo a la clasificación (13º en la tabla y a diez puntos del sexto lugar, ocupado por la Real Sociedad): "Sé que podríamos estar en una situación mejor, pero también sé que si ganas dos partidos, te acercas. El equipo está haciendo cosas para recoger frutos, pero no lo hace. Si ganamos en Valencia dejaremos una racha de resultados negativos." La lejanía respecto a la meta principal, hace que incluso un sector de la afición piense únicamente en la permanencia: "Es muy difícil ganarle al Betis hoy en día. Al nivel al que está el equipo ahora mismo... es imposible. Estamos a ocho puntos más el goalaverage. Sé que no vamos a luchar por la permanencia."

Rubi en el banquillo del Benito Villamarín | Fotografía: La Liga

Precisamente no clasificarse para competición europea puede provocar que los jugadores que más están destacando en el Betis abandonen la disciplina verdiblanca, un tema en el que Rubi no ha querido mojarse: "Yo me centro en ganarle al Valencia. Estoy seguro de que el club siempre va a tratar de mejorar el equipo de la temporada anterior. No es fácil renunciar a un club como el Betis." Otro de los que podría salir, pero en un futuro mucho más cercano sería Feddal, precisamente rumbo a la capital del Turia para cubrir la baja de Garay. El técnico no cuenta con la marcha del marroquí: "Sé que hay interés por parte del Valencia, pero nosotros tenemos una plantilla con cuatro centrales y nuestra intención no es que salga Feddal. Hasta lo que yo sé, no es fácil que salga", sentenció.