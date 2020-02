Braithwaite: "Si el futbol fuese una religión, Messi sería su Dios"

Martin Braithwaite, la nueva incorporación del Barça, que ya tuvo oportunidad de lucirse sobre el terreno de juego del Camp Nou dejando buenas sensaciones, ha concedido una entrevista a la televisión oficial del club azulgrana en la cual ha hablado de múltiples temas como su trayectoria en el futbol profesional, sus referentes y sus primeras sensaciones en esta primera semana en Barcelona.

El danés en esta entrevista confesó que la pasión por el futbol la lleva desde hace mucho tiempo, llegando a formar parte de su vida en numerosos momentos desde que era un niño: “Desde que tengo uso de razón, mi sueño siempre ha sido ser futbolista. No recuerdo un solo día que no me gustara este deporte. Siempre me ha encantado el fútbol y he querido ser futbolista" reconoció. Y también se mostró muy satisfecho de poder vivir de ello hoy en día: “Levantarme cada día y vivir de lo que más me gusta es fantástico. Estoy muy orgulloso y muy agradecido", admitió.

El jugador también explicó alguna que otra anécdota de sus primeras experiencias con el futbol en el recreo donde vivían los partidos con mucha intensidad y emoción, ya que allí es el principal deporte nacional: “En la escuela, cuando teníamos descanso, los mayores y los más pequeños nos peleábamos para ocupar el campo. A veces, tenía que jugar con los mayores, pero hacíamos turnos para pedirle al profesor que nos dejara ir al baño unos 10-15 minutos antes del descanso. Nos escondíamos en los arbustos, para que el profesor no nos viera, y así teníamos tiempo para coger el campo los primeros. Tengo grandes recuerdos. Después de clase, me dirigía al campo de fútbol más cercano para jugar. En Dinamarca es un deporte muy importante” explicó.

El '19' del Barça también tuvo tiempo para describir como es su forma de ser fuera de los terrenos de juego: “Me encanta el fútbol. Soy un hombre de familia y tengo unos valores muy marcados. Soy honesto. Siempre doy el 100% en todo lo que hago. No me gusta la complacencia. Si me comprometo con algo, siempre doy el 100%” indicó. También habló sobre su fichaje por el Barça, un hecho que marcará su carrera deportiva por haber jugado en uno de los grandes de Europa: "Fichar por el Barça es un logro muy importante. Estoy muy contento, pues mi objetivo era jugar en un equipo grande. Tengo mucha ilusión de cara al futuro”, destacó el danés.

Pero no todo ha sido un camino de rosas y fuegos artificiales para el jugador azulgrana. Uno de sus peores momentos y que más le ha marcado fue un hecho que ocurrió en su infancia, cuando una enfermedad hizo que estuviera dos años en el dique seco sin disfrutar de su pasión: “Tuve que ir dos años en silla de ruedas, a causa de una enfermedad en la cadera. Es un problema que han sufrido algunos niños. Tenía que descansar, no podía forzar las piernas. Para un niño como yo, que ya jugaba al fútbol, ​​fue muy difícil. No lo entendía y también me avergonzaba, porque yo era muy pequeño, todo el mundo me observaba y era el centro de atención. Yo no quería ser diferente. Y eso me enseñó a respetar a la gente que es diferente, a apreciar lo que tengo. No fue fácil, pero la vida es así y todo esto me ha servido para ser la persona que soy ahora. Intento disfrutar del momento” indicó.

También habló de sus Idolos y sus referencias en el club azulgrana y en el futbol en general. Ha reconocido ser un gran fan de Ronaldo 'O Fenomeno', e incluso ha intentado parecerse a él: “Mi ídolo era Ronaldo, el jugador brasileño que jugó en el Barça. Estudiaba su juego, sus movimientos, todo lo que hacía en el campo era increíble. Fue un jugador extraordinario. Mi ídolo” admitió.

El jugador danés de 28 años tan solo tuvo palabras de admiración para el que es ahora su compañero en la parcela ofensiva, la estrella azulgrana y del futbol, Leo Messi: “Lo hace todo con gran naturalidad. Nadie puede decir que no le gusta su juego. Él siente el fútbol como… Cómo podría decirlo... Si el fútbol fuera una religión, él quizás sería Dios. Él controla el partido. Es un jugador extraordinario. Tenemos mucha suerte de contar con él, y de verle jugar al fútbol. Y ahora voy a jugar con él, es increíble” exclamó.

Para terminar, habló de sus sensaciones de cara al que va ser su primer 'clásico', un partido de mucha historia y de mucha rivalidad que tendrá lugar el próximo domingo en el Santiago Bernabéu: “Será una magnífica experiencia. Es el partido más importante, todo el mundo lo ve. Habrá mucha intensidad. Me gusta ver todos los partidos del Clásico, y sé que hay mucha tensión entre ambos clubs. Y no hablo sólo de fútbol, ​​hay otras cosas. Tengo muchas ganas de jugar el partido” señaló.