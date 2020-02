Luis Suárez: "Con convencerte de que estás por encima por ser el Barça no se gana"

Luis Suárez fue muy autocrítico en la entrevista concedida a RAC 1. Habló de todos los temas: su lesión, sobre Quique Setién, de el Clásico, de la Champions League, etc. El uruguayo apoyó las delcaraciones de su compañero de equipo Leo Messi e hizo hincapié en los mismo aspectos que el argentino. “Hay que tener más recursos de variantes. El año pasado y el otro llegamos con los once titulares y uno o dos jugadores más mientras que los otros grandes de Europa llegan con 4 o 5 jugadores más de gran nivel que pueden competir Champions. Es una mezcla de todo, porque en los últimos partidos de visitante en fase importante no entramos como tenemos que entrar. No solo viene Liverpool y Roma sino de antes, de París y Turín. De muchas veces. Con autoconvencerte de que estás por encima del rival porque eres el Barça ya no se gana. Ganas con actitud, con juego, por sacrificio por un compañero, si a un compañero le están pegando ir todos a protestar. Ganas con compañerismo y eso hoy en día eso no se ve y no se veía en esa clase de partidos”.

Sobre su lesión

"Al operar, el doctor vio que tenía un poco más de lo esperado. Cuando me dijo cuatro meses, me derrumbé porque no me lo esperaba, pero enseguida cambié el chip. Quiero demostrar que no son cuatro meses. Seguro que será menos, estoy cada día trabajando desde que empecé la recuperación. Cuando veo los partidos del equipo más ganas me dan de volver". El uruguayo fue claro durante la entrevista al hablar de su lesión. Comentó que el factor psicológico es clave para este tipo de lesiones y que él está trabajando duro para volver cuanto antes al terreno de juego con sus compañeros.

Elogios a Setién

Por otra lado también le dio tiempo a hablar sobre el sustituto de Valverde, Quique Setién, Al cual define como un técnico ''abierto a mejorar''. “Llegó con una idea que conocíamos de Las Palmas y Betis y sabíamos cómo iba a ser. El tema del planteamiento de los tres centrales condicionaba, además aquí hemos jugado toda la vida al 4-3-3 y se adaptó a la filosofía del Barça”.

El Clásico en el Bernabéu

El delantero del conjunto azulgrana habló de que el Madrid es un equipo que sabe remontar, que sabe devolverla, y que el Clásico es el partido “ideal para ellos para responder de la mejor manera”. Sin embargo, recalcó que aún así el Madrid sabe que el Barça no es cualquier equipo y que ellos se defienden bien, sobre todo en el Bernabéu. "En quince días todo cambia, el fútbol es un cambio constante pero estamos acostumbrados a convivir con ello. El domingo podemos dar un bonito golpe pero no sería definitivo". También aclaró que este partido es decisivo, pero que el Barça debe seguir luchando y sin confiarse para seguir sumando puntos y finalmente ganar La Liga.