Álvaro Cervera: "El Lugo es un equipo diferente a lo que era antes"

Tras una semana convulsa por motivos extradeportivos, el Cádiz ha continuado su preparación para el encuentro ante el Lugo, rival que llega en su mejor momento de la temporada. Una vez finalizada la sesión de entrenamiento, el técnico amarillo, Álvaro Cervera, atendió a los medios en la sala de prensa.

En primera instancia, Cervera comentó la importancia de los tres puntos ante el Almería, los cuales dejan a la escuadra gaditana ocho puntos por encima del tercer clasificado. “Tal y como está la liga, los partidos que quedan y los resultados que se dan, hay partidos que parecen que valen más de tres puntos porque afrontas el siguiente partido con más tranquilidad. Si eres capaz de ganarlo te acercas mucho y si no lo ganas sigues teniendo vida después”.

Preguntado por el ambiente del vestuario, el entrenador destacó que lo mejor que tiene este el equipo es “el grupo que forman. Como es lógico tienen altibajos, como todos, pero la gran baza de este equipo es el grupo. Este equipo no tiene una regularidad en el juego, no es un equipo brillante, pero tiene un vestuario muy bueno y eso se nota día a día. Estar aquí me ha enseñado que el juego tiene mucho, pero tiene mucho más el vestuario y ayer se vio con Garrido. Esos gestos son los que nos mantienen así”.

Sobre el próximo rival de los amarillos, el Lugo, Cervera afirma que “ahora son un equipo nuevo. El Lugo es un equipo diferente a lo que era antes. Sus últimos resultados son buenos. Los últimos partidos en casa, de los tres que ha jugado, ha ganado dos. Es un equipo más fiable. A Curro Torres le gusta la salida del balón y esos equipos siempre se nos antojan peligrosos”, destacó.

Por otro lado, el míster habló sobre las bajas del equipo, confirmando que ni Garrido (lesión), ni Fali (sanción) y ni Álvaro Gimenéz (fiebre) estarán para el choque. Así pues, confirma que “en la zaga partirá o Marcos Mauro o Rhyner, mientras que en el centro del campo tienen opciones tanto José Mari, Sergio, Yann y Edu. De estos van a jugar dos y no lo tengo claro”. En este sentido, comentó que le gusto la participación de los jugadores menos habituales contra el Almería y que piensa darles más oportunidades a los demás. “El otro día me gustaron porque ganamos. Estamos en un momento de la liga que hay que meter a muchos jugadores en el campo. No hay que hacer un once fijo. Ahora tengo la sensación de que tengo que meter a gente que ha jugado menos”.

Por último, Álvaro Cervera comentó dos cuestiones de máxima actualidad, los árbitros y la sanción de la FIFA que puede dejar al Cádiz sin dos ventanas de traspasos. Sobre lo primero, Cervera afirma que “hay árbitros que cuando nos tocan, me pongo a temblar. Los hay muy, muy buenos y otros que no lo son. Pero, hay uno o dos árbitros que cuando me tocan me pongo a temblar. No voy a decir quiénes son. Por lo demás, creo que hay buena predisposición”.

En cuanto a la sanción, el técnico cadista dice sentirse tranquilo por lo que dice el club. “Nos dicen que todo es legal, que todo está dentro de la norma y que todo se aclarará. Cuando la FIFA se mete por medio llama mucho la atención porque es un estamento que a priori parece serio, pero tenemos que estar tranquilos de lo que nos dice el club”, concluyó.