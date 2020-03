Rubi: "Estoy seguro de que el domingo vamos a dar la cara"

Rubi, el técnico del Real Betis, ha atendido a los medios de comunicación en la mañana del viernes, dos días antes de recibir al Real Madrid. Se enfrentarán a un rival difícil, y ante el que el técnico confiesa que deben hacer un partido casi perfecto para ganarlo, pero también recuerda lo que han peleado contra equipos de la talla de Atlético de Madrid o FC Barcelona: "Ha sido una semana dura de trabajo, pero no noto desánimo en nuestros futbolistas. Estoy seguro de que el domingo vamos a dar la cara. Todos sabemos que hay dos o tres equipos a los que es más difícil ganarles que al resto. Sabemos que hay que hacer un partido casi perfecto para ganarlo. Hemos hecho partidos contra el Atlético de Madrid y el Barcelona aquí, que podríamos haber sacado algo. Hemos trabajado para intentar aprovechar sus pequeñas debilidades. Que el Betis va a tener ocasiones, no tengo dudas", asegurando, además, que la defensa se encuentra mejor para este compromiso.

Rubi, más preocupado por la temporada del Betis que por su futuro

La continuidad del técnico vuelve a estar en entredicho por la posición del club en la tabla y la mala dinámica en la que están inmersos (14º con 30 puntos, acumulando hasta seis partidos consecutivos sin ganar en Liga). Rubi alude a que la temporada se empezó torcida, y que desde ahí ha mejorado mucho, y que está centrado en que se vea un buen Betis, no en su puesto: "Por desgracia no estamos donde creo que podríamos estar. No me preocupa mi situación. Estamos centrados en hacer un buen partido, que es lo único que puedo hacer para que se vea un buen Betis. En el momento en el que Rubi no pueda ser entrenador del Real Betis, aquí habrá un bético más y ayudaré al entrenador que sea en todo lo que pueda", apuntó.

La titularidad de Borja Iglesias es uno de los temas que más diferencia de opiniones crea en la afición del Betis, ya que el promedio de goles del gallego desde su llegada a Heliópolis (0,12 dianas por partido), es inferior al de Loren (0,39 tantos por encuentro), y el gallego parece inamovible del once inicial a día de hoy: "Me lo planteo cada partido. Creo que Loren comenzó muy bien, luego se igualó el nivel y ahora es Borja el que goza de más oportunidades, pero es algo que me planteo todos los partidos."

Rubi antes de enfrentarse al Valladolid | Fotografía: Manuel Jesús Pérez (Onda Bética)

La posible marcha de Feddal al Valencia ha estado de total actualidad los días posteriores a la derrota en Mestalla, y así ha hablado el técnico al respecto: "Ha tenido estas dos semanas un poco complicadas. Él quiere quedarse en el Real Betis, pero tengo entendido que se va a quedar con nosotros. Se queda con ganas de ayudar al equipo", sentenció Rubi.