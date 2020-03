Quique Setién: "Esperamos un partido comprometido y con dificultades"

Regresa la competición liguera para el Fútbol Club Barcelona y lo hace con una lucha incesante por entonar el alirón al final de la presente temporada. Después del varapalo sufrido en el Santiago Bernabéu ante su máximo rival, ahora líder con un punto de ventaja, el elenco dirigido por Quique Setién tiene por delante una oportunidad de oro para reafirmar sus expectativas ante su afición y recuperar las buenas sensaciones que se disiparon en el momento en el que Vinícius Júnior y Mariano Díaz batieron a Marc-André ter Stegen y consolidaron el triunfo de los de Zinedine Zidane en un Clásico de poco acierto de cara a portería. Después de esto, los azulgranas no quieren volver a fallar en el contexto de la competición liguera y todo pasa por ganar al conjunto 'txuri-urdin' este sábado. Aún sabiendo que nada será fácil sobre el terreno de juego del Camp Nou y siendo conocedor de los puntos fuertes de este ya finalista copero, el objetivo del conjunto dirigido por Quique Setién no es otro que el de coger oxígeno en la lucha por el liderato, este año más competida que nunca.

Las ganas de seguir pugnando por revalidar título se palpaban en la sala de rueda de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, en la que Quique Setién comparecía ante los medios de comunicación para valorar el partido que el Camp Nou acogerá este sábado, en el que se enfrentarán al conjunto realista, dirigido por Imanol Alguacil. El técnico santanderino era preguntado por las sensaciones de la plantilla y sobre lo que se esperan como equipo en esta jornada, teniendo en cuenta que el conjunto vasco llega fuerte y después de certificar su pase a la final de la Copa del Rey en Anduva. "Siempre esperamos al mejor equipo. Ellos están haciendo una campaña muy buena y es un equipo que hace muy bien las cosas. Esperamos un partido comprometido y con dificultades. Es un equipo que complica a los rivales", comentaba Quique Setién señalando los puntos fuertes del rival.

El técnico cántabro también contestaba a una pregunta que se ceñía a la polémica que ha habido en los últimos días, con Eder Sarabia como protagonista. Su segundo en el staff técnico fue muy señalado en el Santiago Bernabéu por la forma de alentar y corregir a sus jugadores desde el banquillo y respecto a su comportamiento, Quique Setién decía lo siguiente: "Sarabia ha hecho mal en las formas en las que se ha expresado. A mí no me gustan. Quiero matizar. La interpretación que pueda hacer mucha gente sobre los gritos es que es muy normal. Demuestra su carácter y temperamento de esta manera y eso me parece bien. Lo que me disgusta son las formas. Hemos pedido disculpas, ya que hay una serie de palabras que creo que no se deben utilizar cuando representas a un club como este. Todos entienden que el entrenador grite. Creo que tenemos la obligación de guardar las formas, ya que hay muchos niños viéndonos y salimos permanentemente en los medios. Yo aliento a los jugadores, igual que él y lo importante son las formas. No volveré a hablar de este tema".

Sobre Arthur Melo, que será baja en el partido de este sábado por una lesión de tobillo y que ha empezado un tratamiento para recuperarse cuanto antes de cara al duelo de UEFA Champions League y todos los fijados en el calendario, el cántabro comentaba: "En principio, Arthur tiene un dolor y se le ha hecho un tratamiento. Veremos su evolución, pero no te puedo decir más".

Además, Quique Setién fue tajante a la hora de comentar si este partido resultará ser determinante en la lucha por el título. "No hay nada definitivo hasta que las matemáticas lo demuestren. Si pierdes 4 o 5 partidos, obviamente tendrás un problema, pero prefiero ser positivo. Siempre pienso que voy a ganar", comentaba el santanderino.

Para terminar, Quique Setién hizo una valoración sobre el tiempo que lleva en el cargo, del que ha señalado que está "encantado" y que "siempre hay un rival delante que te complica las cosas". "Me doy cuenta de la enorme calidad que tienen estos futbolistas y su buena predisposición. La actitud me ha encantado. Este vestuario está siendo fácil de manejar. No he tenido que pegar un grito. Me pasó en Las Palmas y también en Sevilla. Tengo esa empatía para comprometer a los jugadores y concienciar sobre la importancia que tiene el club. Uno siempre trata de transmitir que cada día que vienen a entrenar puede ser el último. Estoy encantado. No he visto nada negativo. Quizá, me gustaría ganar más partidos y que afinemos un poco más, pero es parte del juego. Siempre hay un rival delante que te complica las cosas", zanjaba el técnico azulgrana.