Previa FC Barcelona-Real Sociedad: un duelo de ímpetu

Regresa la competición liguera para el Fútbol Club Barcelona y lo hace con una lucha incesante por entonar el alirón al final de la presente temporada. Después del varapalo sufrido en el Santiago Bernabéu ante su máximo rival, ahora líder con un punto de ventaja, el elenco dirigido por Quique Setién tiene por delante una oportunidad de oro para reafirmar sus expectativas ante su afición y recuperar las buenas sensaciones que se disiparon en el momento en el que Vinícius Júnior y Mariano Díaz batieron a Marc-André ter Stegen y consolidaron el triunfo de los de Zinedine Zidane en un Clásico de poco acierto de cara a portería. La de este sábado ante la Real Sociedad de Fútbol de Imanol Alguacil no será una batalla fácil, teniendo en cuenta que el conjunto realista llega con el medidor de confianza hasta arriba después de haber certificado su presencia en la final de la Copa del Rey en Anduva ante el Club Deportivo Mirandés y mucho menos sabiendo que siempre ha sido un rival que se les ha encallado a Leo Messi y compañía o, al menos, a domicilio. Pero la palabra "resignación" no cabe en el diccionario azulgrana y con la esperanza de poder volver a la senda de la victoria, seguirán pugnando por volver a defender el título de vigentes campeones desde lo más alto de la clasificación de la máxima categoría del fútbol español. Es por eso que todos los focos de atención estarán situados en el Camp Nou este sábado.

El Fútbol Club Barcelona, a coger oxígeno y volver a liderar

Los azulgranas no quieren volver a fallar en el contexto de la competición liguera y todo pasa por ganar al conjunto 'txuri-urdin' este sábado. Aún sabiendo que nada será fácil sobre el terreno de juego del Camp Nou y siendo conocedor de los puntos fuertes de este ya finalista copero, el objetivo del conjunto dirigido por Quique Setién no es otro que el de coger oxígeno en la lucha por el liderato, este año más competida que nunca. Con el Real Madrid Club de Fútbol liderando con un punto de ventaja y todos los focos de atención puestos en lo que pase el domingo a pie de campo en el Benito Villamarín, Antoine Griezmann, Leo Messi y compañía deberán anular el margen de error desde el principio ante el conjunto realista para evitar que los blancos pongan tierra de por medio y se postulen, de una vez por todas, para alzar el trofeo liguero al cielo de Madrid.

Con cincuenta y cinco puntos, diecisiete victorias, cuatro empates y cinco derrotas, los azulgranas tienen a su favor que siempre hacen piña cuando disputan partidos en casa. De hecho, si nos fijamos en los registros conseguidos en el Camp Nou y nos ceñimos al puntaje conseguido como local del Fútbol Club Barcelona, podemos situar al elenco de Quique Setién a la cabeza de la tabla con treinta y siete puntos, doce victorias y un único empate, sin derrotas. En el feudo azulgrana, los de Quique Setién son mucho más fuertes que a domicilio, una tarea que lleva estando pendiente desde que Ernesto Valverde comenzó a dirigir el banquillo.

Remar hacia el liderato no es una opción en Can Barça, sino una obligación. El puntuar ante los realistas es una exigencia que conduce a seguir aspirando a revalidar título.

La Real Sociedad de Fútbol, pura moral

El conjunto dirigido por Imanol Alguacil está dispuesto a dar el golpe después de haber conseguido pasar a una final de la Copa del Rey treinta y dos años después. Con el medidor de moral y de confianza hasta arriba, el sexto clasificado de la tabla, con aspiraciones europeas, no dejará pasar ni una sobre el césped del Camp Nou y no pondrá las cosas fáciles. Con cuarenta y tres puntos, trece victorias, cuatro empates y ocho derrotas, el equipo realista está empatado con el Club Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, que, en quinta posición, sigue luchando por escalar posiciones.

La victoria ante el Club Deportivo Mirandés ha significado una subida de ánimo para los vascos, que intentarán tirar de sus buenos registros a domicilio para anular a su rival. Si nos ceñimos a lo conseguido por los realistas fuera de casa, los situamos en la quinta posición de la tabla con diecisiete puntos, cinco victorias, dos empates y cinco derrotas. Adnan Januzaj, Cristian Portugués, Mikel Oyarzabal y compañía tienen por delante el reto de superar la adversidad que supone enfrentarse al vigente campeón y prorrogar una buena racha con la que ya han logrado alzar la voz en más de una ocasión ante rivales tan duros como el actual líder, el Real Madrid Club de Fútbol.

Los antecedentes

De cara a este duelo y si nos fijamos en los antecedentes protagonizados por ambos equipos, podemos destacar que el conjunto azulgrana lleva la batuta. De los últimos ocho duelos disputados, los ahora entrenados por Quique Setién se han llevado la victoria en cinco.

Temporada Jornada Enfrentamiento Resultado 2019/20 17 Real Sociedad de Fútbol

-

Fútbol Club Barcelona 2-2 2018/19 33 Fútbol Club Barcelona

-

Real Sociedad de Fútbol 2-1 2018/19 4 Real Sociedad de Fútbol

-

Fútbol Club Barcelona 1-2 2017/18 38 Fútbol Club Barcelona

-

Real Sociedad de Fútbol 1-0 2017/18 19 Real Sociedad de Fútbol

-

Fútbol Club Barcelona 2-4 2016/17 32 Fútbol Club Barcelona

-

Real Sociedad de Fútbol 3-2 2016/17 13 Real Sociedad de Fútbol

-

Fútbol Club Barcelona 1-1 2015/16 32 Real Sociedad de Fútbol

-

Fútbol Club Barcelona 1-0

El encargado de dictar la sentencia definitiva

El encargado de dictar sentencia en el Camp Nou será Juan Martínez Munuera, un árbitro de la máxima categoría del fútbol español perteneciente al Comité Técnico de Árbitros de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, internacional desde el 1 de enero de 2015.

Las declaraciones en la previa

Las ganas de seguir pugnando por revalidar título se palpaban en la sala de rueda de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, en la que Quique Setién comparecía ante los medios de comunicación para valorar el partido que el Camp Nou acogerá este sábado, en el que se enfrentarán al conjunto realista, dirigido por Imanol Alguacil. El técnico santanderino era preguntado por las sensaciones de la plantilla y sobre lo que se esperan como equipo en esta jornada, teniendo en cuenta que el conjunto vasco llega fuerte y después de certificar su pase a la final de la Copa del Rey en Anduva. "Siempre esperamos al mejor equipo. Ellos están haciendo una campaña muy buena y es un equipo que hace muy bien las cosas. Esperamos un partido comprometido y con dificultades. Es un equipo que complica a los rivales", comentaba Quique Setién señalando los puntos fuertes del rival.

El técnico cántabro también contestaba a una pregunta que se ceñía a la polémica que ha habido en los últimos días, con Eder Sarabia como protagonista. Su segundo en el staff técnico fue muy señalado en el Santiago Bernabéu por la forma de alentar y corregir a sus jugadores desde el banquillo y respecto a su comportamiento, Quique Setién decía lo siguiente: "Sarabia ha hecho mal en las formas en las que se ha expresado. A mí no me gustan. Quiero matizar. La interpretación que pueda hacer mucha gente sobre los gritos es que es muy normal. Demuestra su carácter y temperamento de esta manera y eso me parece bien. Lo que me disgusta son las formas. Hemos pedido disculpas, ya que hay una serie de palabras que creo que no se deben utilizar cuando representas a un club como este. Todos entienden que el entrenador grite. Creo que tenemos la obligación de guardar las formas, ya que hay muchos niños viéndonos y salimos permanentemente en los medios. Yo aliento a los jugadores, igual que él y lo importante son las formas. No volveré a hablar de este tema".

Sobre Arthur Melo, que será baja en el partido de este sábado por una lesión de tobillo y que ha empezado un tratamiento para recuperarse cuanto antes de cara al duelo de UEFA Champions League y todos los fijados en el calendario, el cántabro comentaba: "En principio, Arthur tiene un dolor y se le ha hecho un tratamiento. Veremos su evolución, pero no te puedo decir más".

Además, Quique Setién fue tajante a la hora de comentar si este partido resultará ser determinante en la lucha por el título. "No hay nada definitivo hasta que las matemáticas lo demuestren. Si pierdes 4 o 5 partidos, obviamente tendrás un problema, pero prefiero ser positivo. Siempre pienso que voy a ganar", comentaba el santanderino.

Para terminar, Quique Setién hizo una valoración sobre el tiempo que lleva en el cargo, del que ha señalado que está "encantado" y que "siempre hay un rival delante que te complica las cosas". "Me doy cuenta de la enorme calidad que tienen estos futbolistas y su buena predisposición. La actitud me ha encantado. Este vestuario está siendo fácil de manejar. No he tenido que pegar un grito. Me pasó en Las Palmas y también en Sevilla. Tengo esa empatía para comprometer a los jugadores y concienciar sobre la importancia que tiene el club. Uno siempre trata de transmitir que cada día que vienen a entrenar puede ser el último. Estoy encantado. No he visto nada negativo. Quizá, me gustaría ganar más partidos y que afinemos un poco más, pero es parte del juego. Siempre hay un rival delante que te complica las cosas", zanjaba el técnico azulgrana.

Por su parte, Imanol Alguacil empezaba su rueda de prensa demostrando la emoción con la que la plantilla llega a este choque tras certificar su pase a la final de la Copa del Rey. "El 18 de abril va a ser un día muy especial en Euskal Herria. Es una final y será un día grande. Queremos ganar la Copa", comentaba el técnico del conjunto realista al ser preguntado por la final de la competición.

Respecto al rival, el Fútbol Club Barcelona, el técnico de la Real Sociedad de Fútbol destacaba la dificultad del duelo que este sábado acogerá el Camp Nou. "Mañana nos enfrentamos a un rival difícil, pero iremos con personalidad para ganar. Tenemos que hacer todo bien para ganar. Nos lo creemos y vamos a ir a por la victoria", decía sobre las expectativas del equipo de cara a afrontar el partido.

— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) March 6, 2020

Las convocatorias

Para este encuentro, y antes de salir a la sala de rueda de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper para comparecer ante los medios de comunicación, el técnico santanderino ha decidido convocar a Marc-André ter Stegen, Nélson Semedo, Gerard Piqué, Ivan Rakitić, Sergio Busquets, Leo Messi, Norberto Murara, Clément Lenglet, Antoine Griezmann, Jordi Alba, Martin Braithwaite, Frenkie de Jong, Arturo Vidal, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Riqui Puig, Álex Collado y Ansu Fati, dejando fuera a Arthur Melo, con una lesión en el tobillo y en pleno tratamiento con el equipo del doctor Ramón Cugat, Luis Suárez, Ousmane Dembélé y Sergi Roberto.

[CONVOCATORIA]

Barça-Real Sociedad

Camp Nou | Jornada 27 - @LaLiga pic.twitter.com/zTTTyFAcnB

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 6, 2020

Las posibles alineaciones