Melanie: “Cada año nos superamos y nos exigimos más"

El FC Barcelona Femenino tiene en sus filas a una de las leyendas más emblemáticas del Club, Melanie Serrano. La lateral zurda de Sevilla es la futbolista con más partidos en la historia del FC Barcelona Femenino, un total de 448 que la honran como una auténtica leyenda viva del conjunto azulgrana. Este jueves, Melanie Serrano pasó por el programa 'Hora B' de Barça Tv para explicar las claves de ese longevo récord.

"Nunca llegué a imaginarme estos datos"

Melanie explicó las claves y los secretos de haber alcanzado la cifra de 448 partidos con el primer equipo del Barcelona: "Sacrificio, mucho compromiso, ambición, mucho respeto... muchos valores que el Barça y yo hemos tenido conjuntos y a día de hoy los seguimos compartiendo. Ni en mis mejores sueños pensaba llegar a esta cifra ni estar tantos años en un Club como el Barça. Cuando eres pequeña tienes la ambición y el sueño de ser algún día jugadora profesional, que era lo que yo soñaba desde pequeña, pero nunca llegué a imaginarme estos datos".

"Confío en el Club, vamos a cumplir los objetivos"

"Las imágenes te enorgullecen, te hacen sentirte feliz y emocionada porque es mucho trabajo, mucho sacrificio para poder llegar hasta donde he llegado", explicaba Melanie mientras veía en el monitor del plató imágenes de su trayectoria como azulgrana. La sevillana se mostró confiada de cara al futuro más inminente con el cuadro 'blaugrana': "Sobre todo muy feliz por todo lo que he vivido, porque confío en el Club, en que me dice la verdad y que vamos a llegar a cumplir los objetivos que para mí eran ser mejor y ganar títulos, competir contra los mejores y estar en lo más alto posible. El Club me da esa confianza y yo voy a por todas y me la juego, porque al final en aquella época no tenía nada que ver con lo que estamos viendo ahora. Me la jugué y me salió bien".

Melanie también habló de objetivos, e hizo hincapié en la necesidad vital de volver a levantar el título de la Primera Iberdrola: "Mi objetivo, al igual que mis compañeras, es ganar la Liga. Llevamos tiempo sin hacerlo y un club como el Barça merece ganar todos los títulos, para eso trabajamos día a día. Sí que es cierto que la exigencia en los últimos años ha subido, hemos fallado en algo porque no hemos sido las campeonas". Melanie Serrano se mostró ambiciosa y cree que el FC Barcelona seguirá apostando por el fútbol femenino en los próximos años: "El objetivo prioritario es ganar la Liga, la Copa de la Reina, y estar en la final de la Champions. Cada año nos superamos y nos exigimos más, el club cada vez está más con nosotras y queremos devolvérselo poniendo al Barça donde se merece estar, en lo más alto. Tenemos que seguir en esta línea, lo estamos haciendo muy bien".