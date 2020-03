Real Betis-Real Madrid: puntuaciones del Real Madrid, jornada 27

El Real Madrid pierde ante el Real Betis la posibilidad de aferrarse al liderato que obtuvo tras vencer la pasada jornada en el clásico. Partido pobre de los de Zidane, que dejaron el encuentro en manos del Betis tras errores claros en la defensa y, sobre todo, de asociación.

Lo más preocupante fue la sensación que dejó el equipo, sin velocidad en la circulación ni tampoco intensidad.

Criterios de puntuación:

0-3. Muy mal / 4. Mal / 5. Regular / 6. Bien / 7. Bastante bien / 8. Muy bien / 9. Fantástico / 10. Excelente / SC. Sin calificar.

Zinedine Zidane

3 | Equivocado. Zinedine Zidane no planteó un buen partido, con un juego del equipo muy pobre y poco valiente, favoreciendo claramente al Real Betis. Lucas Vázquez no aportó al equipo y lo mantuvo sobre el césped los noventa minutos.

Thibaut Courtois

7 | De los mejores. El guardameta belga fue de los mejores del equipo, seguro parando y seguro con los pies. La primera ocasión en la que fue exigido cumplió con creces, repeliendo un disparo potente de Fekir. No pudo hacer demasiado en los goles, aunque en el segundo se quedó entre medias de salir y quedarse en la portería.

Eder Militao

4 | Decepcionante. Decepcionante porque fue de más a menos, mostrándose imponente al principio e impasivo al final. Tenía una dura tarea el defensor brasileño al suplir la baja de Dani Carvajal. Bastantes ocasiones fuera de posición, no tuvo profundidad y en la segunda parte no mostró compromiso en las jugadas de riesgo del equipo.

Sergio Ramos

3 | Desconcentrado. Erró en los dos goles del Betis, en el primero estuvo lento en la salida de balón, y acabaron robándoselo con el posterior disparo de Sidnei que fue a dentro. En el segundo gol fue más clamoroso, cuando se hallaba fuera de posición y le robaron el balón tras un mal pase de Benzema. En los últimos minutos se lanzó al ataque, pero no logró revertir su mala actuación.

Raphael Varane

4 | Insuficiente. Cuando tus compañeros no han funcionado bien es difícil que un jugador pueda cuajar un gran partido. No tuvo errores clamorosos, simplemente en la línea del resto de la defensa. Aún así pareció estar mejor posicionado que Sergio Ramos.

Marcelo

5 | Sorpresa. Fue de menos a más en el partido, comenzando incluso a realizar filigranas y dar buena sensación tras recuperar, aparentemente, la confianza de Zidane. Con pocos minutos tras el comienzo de la segunda parte tuvo que marcharse lesionado del campo.

Casemiro

4 | Superado. Pocas veces se ve a Casemiro así, y no logró frenar al ataque del Betis. No estuvo horrible, pero no fue el Casemiro que necesitaba el equipo.

Toni Kroos

2 | El peor del equipo con diferencia. Sorprendió su ausencia en el partido ante el Manchester City de Champions, pero tras verle contra el Betis las dudas se disipan. No aportó ni en defensa ni en ataque, y no conectó en ningún momento con los jugadores de ataque. En el minuto sesenta y nueve se marchó sustituido por Mariano Díaz.

Luka Modric

7 | De lo poco salvable. El croata fue de menos a más en el partido, y la sustitución de Kroos en la segunda parte lo liberó y mostró su mejor fútbol. Conectó con Benzema y Vinicius, defendió e incluso salvó al equipo en la segunda parte. Fue en una jugada en la que varios jugadores se desentendieron de la jugada. Joaquín se plantó frente a Courtois, y Modric se quedó cubriendo a Loren en la banda derecha. Tras recortar a Courtois, Joaquín lanzó el balón sin demasiada convicción y Luka Modric lo repelió. En los últimos minutos Joel le atajó un potente disparo.

Vinicius

7 | Valiente. No es nada nuevo, pero el atacante brasileño no dejó de intentarlo y aportó verticalidad y peligro al equipo. Volvió loco a Emerson por su banda y provocó la jugada del penalti a favor del equipo.

Karim Benzema

4 | Héroe y villano. Karim Benzema fue el autor del penalti que igualaba el encuentro justo antes del descanso. A pesar de ello, también fue el causante del segundo y definitivo gol del Betis, cuando realizó una mala entrega sobre Sergio Ramos, provocando así el contraataque para el posterior gol de Tello.

Lucas Vázquez

4 | No se le puede pedir más. Más culpa hay que echarle a Zidane que a Lucas. Demasiado premio jugar los noventa minutos cuando no estuvo acertado en ningún centro que realizó. Aportó profundidad pero no claridad.

Ferland Mendy

6 | Portento físico. El lateral francés tuvo que entrar al campo sustituyendo a un Marcelo lesionado. En los primeros balones que tocó se sacó de la manga un lanzamiento que se estrelló en el larguero.

Mariano Díaz

5 | Cumplidor. Mariano vino de ser el héroe del clásico, y gozó de unos veinte minutos en los que no pudo participar tanto como querría. Aún así remató todo lo que se acercó al área del Betis, mostrando más peligro que Benzema.

Fede Valverde

5 | Se le echó de menos. Y no se puede decir mucho más del medio centro charrúa, que debió salir desde el inicio. En los casi quince minutos que estuvo sobre el césped no pudo aportar mucho al equipo, pero no falló.