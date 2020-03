Zidane: "El peor partido de la temporada"

Tan rápido como recuperó el liderato la pasada jornada el Real Madrid volvió a dejarlo ir tras el partido disputado ante el Real Betis con una imagen pésima ante un equipo verdiblanco que volvió a ganar después de acumular seis partidos de Liga sin lograr los tres puntos.

La rueda de prensa del francés fue un ejercicio de sinceridad absoluta donde compareció con el "mea culpa" como principal mensaje.

En relación a la valoración del encuentro disputado expresó, con una absoluta sinceridad, que "no ha sido actitud. Hicimos un mal partido desde el inicio hasta el final. No entramos nada en el juego. El problema no ha sido defender sino que ha sido todo, nosotros con el balón hoy ha sido complicado, no podemos estar contentos con nuestro partido. Hemos perdido muchos balones en el campo y no tengo explicación. Soy yo el responsable".

Ramos, en declaraciones nada más acabar el partido, dijo que la derrota era justa, que el Real Betis mereció ganar el partido. Para el francés, tras ser preguntado por estas declaraciones, incidió en que "hoy no nos ha salido nada bueno. Al final la culpa la tengo yo, después de este partido debemos mirar hacia delante ya que lo que hicimos hasta ahora estuvo bien. Faltan once partidos".

Los balones perdidos, posicionamiento en el campo, sensaciones negativas las que se han mostrado en el campo son responsabilidad del míster según sus propias declaraciones dejando claro que "cuando no se hace lo que se habla el responsable soy yo, tenemos que analizar lo ocurrido. Podemos decir que ha sido nuestro peor partido de la temporada".

En relación a los jugadores que pudieron estar señalados acerca del rendimiento que se mostró en el partido, el francés dejó claro que hoy no había que señalar algún jugador de forma individualizado: " Hoy no voy a culpar a nadie, todos no hemos estado a la altura del partido, nada más".

Por último, a pesar de ser un día muy malo para el equipo, Zidane habló de que esto no acaba aquí y que se debe luchar: "Vamos a seguir luchando porque hay soluciones. Hemos hecho una buena temporada en la que hay cosas buenas y malas y estas las tenemos que corregir. Podemos sacar esto adelante. Hay que analizar el partido e ir a por el próximo".