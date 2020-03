Sin reacción

.guirreguirreguirreEsto es una auténtica pesadilla. Realmente no es una novedad el resultado del partido. Muchos aficionados groguets sabían lo que iba a pasar antes de que empezara el partido. Porque, ¿de qué sirve ganar al Sevilla en el Pizjuán, asaltar Anoeta, superar al Getafe en la Cerámica… en general, plantar cara a los grandes, si se pierde frente a rivales inferiores que están en la parte caliente como Espanyol, Mallorca, Celta, Eibar y Leganés? De nada porque los puntos son los mismos. Es incomprensible lo que está pasando. La opción de Europa se está desvaneciendo como el humo en el aire.

A las 20h 30, el objetivo se tenía que haber cumplido; 3 puntos y a pensar en Balaídos, pero no es una novedad que los a priori “partidos fáciles” al Villarreal no se le dan bien. Por lo menos en La Cerámica. Nada más lejos de la realidad. Gerard lo ha dicho a pie de campo tras el pitido final: “Hemos regalado el partido”.

Llegaba un Leganés “entre la espada y la pared”. Pocas balas le quedaban más al conjunto ‘pepinero’ para lograr la salvación. Se presentaba en Villarreal con 20 puntos a 6 de la salvación que la marca el Celta.

Calleja (que veía el partido desde la grada debido a la expulsión que se llevó en San Mamés) planteaba un once 100% español. Queda bonito de cara a la galería, pero ¿Anguissa por qué no parte de inicio? El único cambio respecto al partido del domingo pasado fue la vuelta de Moi al once en detrimento de Ontiveros.

Los primeros 20 minutos fueron un monólogo amarillo. Bombardeos y ataques constantes que no daban respiro al Leganés. Interesante la posición en la que jugaba Cazorla. Estamos acostumbrados a verlo jugar por el centro y hoy lo hacía por la izquierda junto a Alberto Moreno. Entre los dos hicieron una continua hemorragia que el Leganés era incapaz de cortar. Así llegaba el gol de Gerard Moreno (ya lleva 11 en La Liga). Gran combinación entre Alberto Moreno, Cazorla y Gerard. El delantero catalán abría a banda, el asturiano centraba y el ex del Espanyol ejecutaba un remate inapelable para Cuéllar. Guion prefecto hasta el momento.

Veíamos a un Villarreal muy dominador, con posesiones largas y que se plantaba muy rápido en el área del conjunto madrileño. Ataques constantes sobre todo por el carril del lateral andaluz. Alberto Moreno estuvo imperial en los primeros 45 minutos. Estaba muy enchufado el submarino y dejaba perplejo al hincha groguet porque excepto en el partido frente al Real Madrid (ida), el Villarreal no había empezado con semejante actitud.

El equipo de Aguirre tuvo dos acercamientos a la meta de Asenjo. Uno fue un disparo repelido por el guardameta palentino desde el balcón del área y la otra ocasión, dejó sin aliento a la grada amarilla. Rosales entraba como ‘Pedro por su casa’ después de que Alberto Moreno llegara tarde al corte. El venezolano ponía el centro que remataba Guido Carrillo, paraba Asenjo y el rechace que disparaba de nuevo el delantero con el cancerbero ‘vendido’, se estrellaba en el poste. El ‘Lega’ estaba vivo.

Seguía el conjunto de La Plana percutiendo por la parte izquierda con Alberto Moreno y Cazorla como protagonistas. Rosales tenía mucho trabajo y no sabía por dónde le atacaban. Moi pudo hacer el segundo (que podría haber sido clave en el duelo) tras una gran combinación entre los dos protagonistas que hemos nombrado y Alcácer. El de Torrent se la dejaba a Moi y frente a Cuéllar, no conseguía anotar el gol. Intercambio de golpes total.

Alcácer estaba muy participativo y entraba mucho en juego hasta el minuto 30 aproximadamente. A partir de ahí, desapareció un poco del mapa. Gerard como siempre, anotó, generó ocasiones de gol, pudo marcar alguno más, colaboró en tareas defensivas y se le vio cómodo en banda a diferencia de otras ocasiones.

La defensa pepinera sufría mucho cuando el catalán llegaba desde segunda línea o desde la banda. Así llegaría una gran oportunidad a pase de Moi. El mediocentro ponía una golosina en forma de balón aéreo. Gerard se relamía, pero estuvo desafortunado en el remate.

Justo antes del ‘break’, los dos mismos protagonistas que en la jugada anterior, tuvieron el segundo (por 3ª vez) en sus botas. Paco Alcácer dejaba un balón para Gerard, que llegaba desde segunda línea en una posición franca para el remate. Cuéllar hacia un paradón y el rechace a puerta vacía (con la presencia de un central del Leganés) Moi remataba pésimamente.

Los jugadores al túnel de vestuarios tras esa ocasión. No era todo felicidad y los jugadores amarillos debían tener ‘la mosca detrás de la oreja’ porque el partido estaba muy abierto. Sensación agridulce debido a que el submarino se iba al descanso con un resultado muy corto. No es menester seguir la frase y decir lo que ocurre.

Ahora es tiempo para relatar la tragedia. Se avecinaba tormenta que sumió al equipo en un desenlace fatal.

Mientras los espectadores estaban acomodándose en sus butacas, Óscar Rodríguez ejecutaba una auténtica obra de arte a la que Asenjo sólo podía seguir con la mirada. Zapatazo que pegaba en el larguero y se introducía en la portería. ¿A quién le sorprende esto? Posiblemente a nadie o a muy poca gente. A partir de ahí “que sea lo que Dios quiera”. El Villarreal ‘cuesta abajo sin frenos’. Pérdida del control del partido y pocas ocasiones de gol generadas. Chute de adrenalina y de confianza para afrontar lo que quedaba de partido para los guerreros pepineros'. El conjunto castellonense casi bajaba los brazos y se hundía un poco.

Calentaban Samu, Anguissa y Ontiveros (qué novedad. Nos sorprende a todos) para ‘agitar la coctelera’. Entraba el extremo marbellí y se retiraba Moi Gómez, que ha jugado muy bien los primeros 20 minutos. A partir de ese minuto, muy desapercibido y poco peso en el juego del equipo.

También, entraba Samu por Trigueros, partido similar al de Moi. Pasaba el Villarreal a jugar al 4-4-2 con las bandas para Chukwueze y Ontiveros; doble pivote para Iborra y Cazorla; y arriba, Gerard y Alcácer.

Otra vez el cambio de Anguissa tarde. No es de sentido común, introducir al camerunés de inicio o si no es así, que salga alrededor del 60’ para darle aire al centro del campo. Él es un todoterreno y un auténtico pulmón para la sala de máquinas. Iborra no puede jugar todos los partidos. No está en un buen estado de forma. Lo apreciamos cuando aproximadamente a 15 minutos para el final dejaba su posición e iba a presionar muy apresurado la salida de balón pepinera. Al hacer eso el centro del campo se partía porque Cazorla no podía con su alma. Estaba exhausto. Anguissa era muy necesario y se ha notado cuando ha entrado en el campo. Pero cuando tienes 9 minutos por delante poco puedes aportar.

Retomando el partido, la catástrofe se producía cuando la defensa del Villarreal estaba muy adelantada, Guido Carrillo peinaba con la coronilla el esférico. El balón le llegaba a Assalé que se plantaba en el área y Pau lo derribaba deslizándose en el suelo, trabándole la pierna. Penalti claro que fue corroborado por el VAR. En 25 minutos se iba todo al traste. Óscar Rodríguez remontaba el partido y marcaba un doblete.

De nuevo a remar a contracorriente. Esos 20 últimos minutos fueron una auténtica agonía para el Leganés. Muchas ocasiones para el submarino. Lo intentaban por tierra, mar y aire con el mismo resultado. Se topaban con la defensa pepinera o con Cuéllar.

Alguna ocasión de Gerard, que marcó otro gol, pero estaba invalidado por fuera de juego. Ontiveros y Samu tuvieron alguna oportunidad, aunque sin encontrar el premio del gol. Puso el cerrojo el Leganés y no se movió el marcador. ‘Déjà vu’ del partido del Espanyol. El Villarreal lo intentó de todas las maneras, pero mostró mucha impotencia y por momentos daba la sensación de que no había ideas y que jugaban a lo que saliese.

El Villarreal resucita al Leganés que llevaba casi 1 año sin ganar fuera de Butarque. El submarino es experto en ayudar a los equipos a romper rachas malas. Muy complicado subirse al tren que te lleve a Europa, las jornadas se van acabando y se han escapado muchos puntos. Una gran plantilla muy desaprovechada. Toca Balaídos y ya sabemos que ocurrió el año pasado allí. Así es muy difícil luchar por algo.