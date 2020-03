Loren: "Hace un par de años era impensable ver un Betis así"

Loren Morón ha atendido a Estadio Deportivo para comentar, entre otros asuntos, la histórica victoria del Betis frente al Real Madrid el pasado domingo: "Es importante que ese partido nos haya salido a todos bien y que el resultado fuera a favor. Era lo que en los últimos partidos nos faltaba por juego. Estamos trabajando bien y a seguir en esa línea. Nos va a venir muy bien, sobre todo el resultado ante el rival que era, el Real Madrid. Sacamos el partido, que era lo más importante, con buenas sensaciones y plantando cara al Real Madrid. En los partidos tenemos muchas fases de juego que dominamos y lo único que nos faltaba era culminarlo con gol. Ante el Madrid se pudo ver que hacíamos lo que veníamos haciendo, pero la única diferencia es que nos dio para ganar el partido y para la confianza del club y el equipo nos viene fenomenal." El ariete también aseguró que es más mérito del conjunto verdiblanco que desmérito de los dirigidos por Zidane: "Es una realidad que el Madrid no vino aquí como no había venido otros años. Pero venían como líderes y tras ganarle al Barça. Nosotros hicimos un gran partido, pero es más mérito nuestro que demérito de ellos. Nos empataron en el descanso, y no pensamos que era el líder. Seguimos con nuestras ideas y ocasiones para ganar el partido, como así fue", aseguró el delantero.

Loren analiza la actualidad del Betis

Hace unas semanas se habló mucho del supuesto interés del Barça en incorporar a sus filas al marbellí, ante lo que Loren se ha expresado: "Bueno... Eso ya te digo que fue pasado. Tomó mucha forma y sonó por todos los medios. Yo hasta que no lo viera en papel no quería sacar la mente del Betis y solo pensaba en el Betis. Podía hablar de que es un orgullo que equipos grandes se interesen por ti, que lo sigo diciendo. Pero yo y mi familia estábamos tranquilos. Que lo que tenía que venir que viniera y si salía... Pero yo estaba centrado en el Betis, que es el club que me ha dado la confianza de poder salir y centrado en estar muchos años aquí", apuntó.

El '16' también ha hablado acerca de la competencia que mantiene con Borja Iglesias: "Jugar más todos queremos. Yo también soy egoísta, pero comprendo que hay otro compañero que también quiere jugar el máximo. Somos amigos, no hay problemas entre nosotros. Queremos jugar los dos y ponérselo difícil al míster, que es el que decide. Nosotros a trabajar fuerte."

Loren golpeando el esférico | Fotografía: Manuel Jesús Pérez (Onda Bética)

En cuanto al tramo final de temporada: "Los de dentro sabemos cómo se están haciendo las cosas y sabemos de dónde venimos todos. Hace un par de años era impensable ver un Betis así, con los futbolistas de la talla que tenemos; el equipazo que hay. Hace unos años era impensable, y habla de lo que estamos haciendo bien. En lo deportivo es verdad que no estamos donde nos correspondería, pero creo que las cosas se están haciendo bien. Si estuviéramos un poco más arriba no se estaría hablando lo que se está hablando, y eso es lo que queremos, pues aún hay tiempo, aunque es difícil." Un pilar fundamental para este Betis es la grada, y así es la relación de Loren con la hinchada verdiblanca: "Yo siempre lo he dicho. Del año pasado a éste hay un cambio gigante en mí y en la situación que tenía en contra, que la pude revertir con la afición. Ahora siento una sintonía inmensa, y estoy muy contento por el cariño que me dan por todos lados", sentenció el canterano.