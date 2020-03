Brahim Díaz y la falta de oportunidades en el Madrid

Brahim Díaz llegó en día de reyes del año pasado, en 2019. El joven español militó en el Manchester City durante cuatro años, y estaba llamado a ser la futura estrella del club inglés. El contexto parecía ideal para el malagueño, pues el entrenador de los 'citizens' es Pep Guardiola, y bien conocidas son sus dotes para exprimir y sacar lo mejor de sus jugadores. A pesar de ello, Brahim Díaz decidió fichar por el Real Madrid, donde no ha logrado contar con demasiados minutos.

Overbooking en los puestos de ataque

Santiago Solari era el entrenador por aquel entonces, y las rotaciones en el once no variaban apenas. A pesar de ello, Brahim jugó un total de once encuentros, nueve de ellos en Liga y dos en Copa del Rey. En marzo Zinedine Zidane volvía a los banquillos del Real Madrid y sus minutos se vieron reducidos considerablemente. Por ello el joven de veinte años decidió ser paciente y esperar a que el verano terminara y diera comienzo la nueva temporada. Lo que no esperaba era que Florentino Pérez decidió traer al equipo a Eden Hazard y a Rodrygo Goes, jugadores ambos de banda, donde reside la posición del propio Brahim. La cantidad de jugadores que habitan en esa posición condicionaron también la poca participación en el juego, teniendo también en esa posición a Lucas Vázquez, Gareth Bale o Vinicius Jr.

Brahim Díaz con las categorías inferiores de la selección española | Fuente: Real Madrid CF

La Copa como espejo para Brahim

Sin duda la Copa del Rey ha sido el espejo por el cual Brahim podía darse a conocer y destacar. Llegó a contar con minutos en los tres partidos que disputó el Madrid en la competición, e incluso marcó un gran gol en la victoria ante Unionistas en el debut del club en el torneo copero. En el encuentro de octavos ante el Zaragoza apenas contó con diecisiete minutos sobre el verde, lo cual le impidió poder demostrar de lo que es capaz con su fútbol. Con la eliminación en cuartos ante la Real Sociedad se acababan las oportunidades para el joven Brahim, que veía a la Copa como la única manera de poder contar con minutos. En ese partido llegó a dar una asistencia de gol.

Ni dos partidos completos

En el resto de las competiciones ha contado con tan solo cuarenta minutos repartidos en cuatro encuentros, tres de ellos en Liga y uno en Champions. En los encuentros de Liga ante Mallorca, Eibar y Espanyol no superó los diez minutos de juego; y en Champions ante el Brujas solo pudo disputar con diecisiete. Los números son devastadores. 170 minutos es el total de minutos que ha disputado Brahim en la temporada 2019/20, lo cual no representa ni dos partidos completos. Ahora con el parón por el coronavirus no se sabe aún cuál será el desenlace de la Liga, pero Brahim Díaz seguirá peleando por un puesto en el Real Madrid.