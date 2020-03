Giuseppe Ricciardi: "Es más o menos seguir la misma dinámica que en la Ciudad Deportiva"

Giuseppe Ricciardi, el nutricionista del Betis, ha atendido a ABC de Sevilla para comentar cómo está siendo el día a día de la plantilla verdiblanca, además de comentar alguna anécdota, como que muchos jugadores le han pedido una lista de productos básicos, y él les asesora como si estuvieran entrenándose con normalidad. Respecto a las indicaciones nutricionales que han recibido los futbolistas para este parón debido a la crisis del COVID-19: "Por parte del club está poniendo todas las herramientas para que los jugadores puedan mantener su forma física y su composición corporal para que cuando vuelvan a competir, no te digo al máximo, pero sí parecido. Es una situación nueva y también tenemos esa incertidumbre porque LaLiga no ha dicho una fecha concreta para volver. El jugador si no está preparado, no está preparado para cuando es pretemporada, que tienes un mes o un poco más para preparar el primer partido de LaLiga. Este tiempo es a medias entre una pretemporada y algo menos. Entonces, el club, una de las herramientas que ha puesto para los futbolistas es entregarles una comida en sus domicilios, al menos la más importante del día, que es el almuerzo, que es la comida que hagan de recuperación después del entrenamiento que están haciendo en casa. Es más o menos seguir la misma dinámica que solemos hacer en la Ciudad Deportiva. Los jugadores tienen su plan de entrenamiento repartido por los preparadores físicos. Más o menos, deben mantener también los horarios, es decir, hacerlo por la mañana para que cuando terminen de entrenar se tomen la suplementación y después empiecen a almorzar. Antes era en la Ciudad Deportiva, con el catering que tenemos allí, y ahora es una persona que les entrega la comida", apuntó.

Giuseppe Ricciardi explica el día a día de los jugadores del Betis

Los futbolistas tienen que enviar diariamente sus registros, y así explica Giuseppe Ricciardi el proceso: "Los jugadores tienen una aplicación en sus móviles en la que están permanentemente en contacto con el cuerpo técnico. Esta aplicación te dice cómo se encuentra cada jugador en todos los apartados, psicológico, físico, nutricional… En lo que compete a mi parcela, ellos se tienen que pesar, introducen los datos en la aplicación y es lo que nos llega a nosotros. El fin de semana pasado puede considerarse como dos días de descanso, y eso no te va a modificar la composición corporal. A partir del lunes, que fue cuando tuvimos claro que había que estar al menos quince días en casa, los jugadores empezaron fuertes en sus entrenamientos, sus comidas y suplementación, así que en estos primeros días no se ha notado ningún cambio", aseguró.

Rubi ha querido seguir el trabajo de sus jugadores muy de cerca: "Él ha sido el que más ha querido todas estas actuaciones y rápidas, porque sabe que la incertidumbre no da lugar a ninguna relajación. Ha sido el primero que ha querido garantizar la comida a los jugadores, los planes de entrenamientos personalizados y estar en contacto con ellos para no dejarlos al azar ni solos, no se vayan a equivocar. Al no tener contacto físico con nosotros, uno actúa de una manera o hace un ejercicio de forma equivocada. En mi caso, a la hora de preparar las comidas. Desde el primer día he creado un grupo de WhatsApp en el que los jugadores me comentan cualquier cosa. Por ejemplo, algo que me han preguntado es cómo se prepara la gacha de avena que merendamos en la Ciudad Deportiva. Lo que he hecho ha sido subir algún vídeo, foto o receta y les solucionamos el problema rápidamente para que no se encuentren desabastecidos."

Jugadores del Real Betis durante un calentamiento | Fotografía: Manuel Jesús Pérez (Onda Bética)

A los jugadores se les ha mandado suplementación para este tiempo: "En el mismo grupo de WhatsApp se ha repartido un vídeo en el que explico cómo se prepara el batido de suplementación, cuyo objetivo es recuperar después del entrenamiento, mantener fuerte el sistema inmunológico y no perder la masa muscular. Es algo que no se puede entregar preparado. El Betis tiene un patrocinador y junto a ellos hemos organizado unas cajas personalizadas con todos los productos y los sabores que más les gustan, y se les ha enviado a los jugadores a sus casas para que ellos se preparen el batido. Una vez que estos productos llegan a las casas, a través del grupo les explico cómo prepararlos", sentenció el nutricionista verdiblanco, que ha explicado cómo está siendo este período para los integrantes del Betis.