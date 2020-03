Borja Iglesias: "Ha sido un placer representar al Betis"

Borja Iglesias y el Betis han sido eliminados en un encuentro virtual y solidario de FIFA20 ante el Eibar y el jugador Edu Expósito. Organizado por Ibai Llanos y por una causa magnífica, recaudar fondos para la lucha contra el coronavirus. Al terminar la partida de cuartos de final, los dos futbolistas comentaron el encuentro que realizaron detrás de las pantallas: "Ha estado muy igualado el partido, se me ha puesto muy de cara y luego la he cagado. Al final es que Edu es mejor que yo y se ha visto en el partido. Además, Canales, que es vecino mío pared con pared, cuando lo he quitado me ha aporreado la pared", ha comentado el delantero verdiblanco.

Ante los jugadores favoritos, este no dudó en ningún momento, explicando el alto nivel que había en este nuevo reto: "Edu, que es muy bueno, y Lucas y Aitor, también son muy buenos. Yo voy ahora con Edu, que ha sido el que me ha eliminado."

Entrevistado por su pareja y su aparición posteriormente en los canales oficiales del Real Betis, Borja Iglesias expresaba su descontento ante la eliminación del equipo en LaLiga y, como ante sus decisiones, aseguró que falló: "Se nos ha ido, por cómo ha ido al partido al final. Creo que entramos bien al partido. Luego ha habido un momento en el que tuve dudas por cómo plantearlo e hice un par de cambios defensivos que no salieron bien."

Fue un partido muy igualado entre el delantero bético y el mediocentro armero. Este último tuvo una oportunidad de anotar gol en una jugada que dejó a Inui solo ante Joel, en la que falló ante el mal disparo. En el minuto 36' tuvo lugar un gol de Canales que le daría el 0-1 al equipo verdiblanco en la primera parte. A la vuelta del descanso los sevillanos supieron ponerse con el marcador a 0-2 con gracias a una diana del propio Iglesias. Fue el cambio de moneda cuando en el 63' Enrich marcó para el Eibar seguido de los dos últimos tantos que le dieron la victoria al conjunto local con otros dos de Enrich en el 89' y 91' respectivamente, dejando el electrónico final en 3-2 y el correspondiente paso a semifinales para Edu Expósito.

El enfrentamiento de semifinales fue ante Asensio, quien posteriormente se alzó con el título ganador del torneo benéfico. Por último, sobre esta competición virtual, Borja Iglesias no ha dudado en comentar que espera más ediciones de este tipo: "Animo a la gente a que siga viendo el torneo desde casa y a colaborar. Ha sido un placer representar al Betis", sentenció.