Álex Moreno: "Sería un problema no acabar la Liga"

Álex Moreno, que está siendo de los jugadores del Real Betis que se muestra más activo a través de las redes sociales, ha hablado para Radio Betis en la tarde del viernes. El lateral zurdo ha sido claro a la hora de dar su opinión acerca de qué debería pasar con las jornadas que quedan por disputarse en la Liga: "Opino que hay mucho en juego, tanto ascenso como descensos y los clubes que se juegan ingresos, sería un problema no acabar la Liga. Creo que se va a jugar, puede que se acabe más tarde, pero yo quiero acabarla. La gente se está jugando muchas cosas", aseguró.

Álex Moreno se sincera en Radio Betis

También se ha sincerado acerca del cambio que supone pasar de entrenar en la Ciudad Deportiva a hacerlo en casa: "No es lo mismo entrenar en la Ciudad Deportiva que en casa, pero es una situación complicada y hay que superarla como podamos. Cada jugador tiene asignado a alguien del cuerpo técnico que nos manda los ejercicios de cada día. Hemos de mantenernos físicamente, para cuando sea el regreso", apuntó. El lateral izquierdo aseguró que el Betis da muchas facilidades tanto a la hora de ofrecer comida a domicilio como hacer ejercicios del mismo estilo a los que la plantilla realiza habitualmente en las instalaciones del club.

El zurdo no ha tenido reparo en expresar en qué puede mejorar de cara al resto de temporada y para el futuro: "Este año de cara a gol no he estado acertado y es un dato para seguir mejorando. Tuve cuatro o cinco ocasiones que pude marcar y no fue así. ¿Una explicación? Hay momentos de frustración por no marcar y luego llegan fantasmas. Pero cuando llegue un gol en Liga, espero que a partir de ahí lleguen más ocasiones y tenga más acierto." Y ya que Vaclík aseguró que la mejor parada fue la que le hizo al lateral en el derbi, así ha respondido el '15' bético: "Si su mejor parada fue contra mí, espero que en el próximo derbi sea mi mejor gol. Así se soluciona rápido", sentenció un Álex Moreno con ganas de vencer en el derbi cuando se pueda disputar.

Álex Moreno tras una jugada | Fotografía: Manuel Jesús Pérez (Onda Bética)

Respecto al polémico VAR, por el cual Moreno ha salido perjudicado en varias ocasiones esta temporada, ha comentado: "Antes si te tocaba involuntariamente no era mano, ahora te puede perjudicar aunque sea de rebote. Hay que tener mucho cuidado y poner las manos atrás y no sacar los brazos. Hay que aprender de los errores y que no vuelvan a pasar. Cuando pasa en muchos partidos en los entrenamientos se entrena eso, para que no vuelva a pasar. Lo raro fue en Getafe, que no sea más clara la mano de Ángel que la mía. Si las dos son penaltis, pues bien, pero ahí la otra mano era más clara y debería haberlo sido", finalizó.