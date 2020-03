Xavi: "Me hace mucha ilusión volver al Barça"

Xavi Hernández fue uno de los hombres más importantes en la mejor etapa que ha vivido el club azulgrana en su historia. El mediocentro de Terrassa ganó con el FC Barcelona el recordado "sextete", a las órdenes de Pep Guardiola, y puede presumir de tener en su palmarés un Mundial. El nombre de Xavi sonó con gran fuerza para sustituir a Valverde en la presente campaña, aunque finalmente el elegido fue Quique Setién.

Sin embargo el que fue internacional español no descarta la posibilidad de entrenar al conjunto azulgrana en un futuro: "Yo tengo claro que quiero volver al Barça, me hace mucha ilusión", y sigue diciendo: "Les dejé claro que yo me veía en un proyecto que empezara de cero, y en el que la toma de decisiones fuera mía", dejando clara la predisposición del ex azulgrana a volver al club que le hizo un icono. Xavi también ha reconocido que la plantilla actual del Barça le parece espectacular: "Empezando por el portero, que me parece el mejor del mundo; Jordi Alba, para mí, es el mejor lateral izquierdo del mundo; Piqué, el mejor central del mundo; Busquets, mejor centroacampista defensivo del mundo; y Messi, el mejor jugador del mundo."

Para Xavi Hernández uno de los nombres propios que le marcó en sus inicios en el conjunto azulgrana es Johan Cruyff: "Para mí es el hombre que cambió la historia del fútbol. Y si el fútbol es una religión, él fue su dios", el internacional español también reconoce que el holandés le daba consejos en el caso de que el club culé quisiera hacerse con sus servicios en un futuro: "Me decía que vendría a buscarme el Barça y me aconsejó que no entrara porque sí, que tenía que poder decidir", y ha querido continuar declarando: "Cruyff era el espejo en el que mirarnos, y Guardiola también fue una gran influencia; siempre me ayudó." Aunque para Xavi, Cruyff no fue el único ídolo que tuvo, su padre fue otro referente para el técnico de Terrassa: "Mi padre es mi referente y mi ídolo; ha sido un buen líder para mí", sentenció.