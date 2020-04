Carlos Secretario: "Creo que este no es el comportamiento más correcto de un entrenador"

La etapa madridista de Carlos Secretario se limita a la temporada 1996/97. Ahora, más de 20 años después, ha hecho algunas declaraciones de su estancia en la capital española. Entre otras cosas, menciona a su por aquel entonces técnico, Fabio Capello, del que no tiene muy buen recuerdo.

No quiero faltarle el respeto a Capello, pero tengo que defenderme

Todo comenzó con las declaraciones que el ex técnico italiano hizo hace algunas semanas. "Cuando entraba al campo con la camiseta del Madrid, se cagaba. En el día a día era buenísimo. Cuando jugaba con la selección, no había problema. Pero cuando entraba al campo con la camiseta del Real Madrid era un desastre y fallaba los pases más fáciles". Estas fueron las duras críticas hacia el lateral derecho.

Ahora, con la entrevista concedida, Secretario ha tenido la oportunidad de dar su versión de la historia y de defenderse. "Creo que es una acusación estúpida e innecesaria", comenzaba. "Respeto su opinión, pero no estoy de acuerdo en absoluto", continuó. El portugués admite que "las cosas no fueron bien", pero cuando esto ocurre y "no tienes un entrenador que te de un apoyo moral y ni siquiera dice nada en el entrenamiento, creo que este no es el comportamiento más correcto de un entrenador".

Carlos Secretario no se sintió ni apoyado ni arropado por su entrenador en el Real Madrid. A pesar de que seguía ocupando un puesto en el once inicial, no había comunicación entre ellos, lo que pudo dificultar la situación. "Respeto a Capello, un gran entrenador que hizo un excelente trabajo, por supuesto, pero era una mala persona. Me dejó mucho que desear"

El Real Madrid es un club con una dimensión global

"Ir al Real Madrid, con el contrato que era y siendo uno de los mejores clubes del mundo, no era fácil de rechazar". Secretario venía del Porto, un gran equipo y "ya estaba acostumbrado a las buenas condiciones", pero "allí era aún más grande, tenía incluso mejores condiciones". Tuvo incluso la oportunidad de jugar al lado de futbolistas como Hierro, Roberto Carlos, Raúl, Mijatovic, Redondo o Seedorf, entre otros. Al terminar su primera y última temporada vistiendo la camiseta del Real Madrid, Carlos Secretário decidió volver al Porto.