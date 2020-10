Koeman: "Ansu Fati está por delante de Dembélé"

Ronald Koeman ha comparecido en rueda de prensa dejando mensajes muy claros y directos sobre algunos integrantes de la plantilla azulgrana, y haciendo un análisis sobre el buen rendimiento de su equipo en estas primeras dos jornadas de liga que ha disputado.

Encantado con la actitud del equipo

El técnico azulgrana ha querido elogiar el buen nivel de juego que está demostrando el equipo en este inicio de temporada, destacando el rendimiento que ofreció el conjunto culé ante el Celta con un jugador menos: "Estamos trabajando bien. El otro día ante el Celta fue notable, con uno menos, el equipo jugó la segunda parte con muchas ganas y eso me encanta".

La plantilla azulgrana se ha visto reforzada en los últimos días de mercado con el fichaje de Sergiño Dest, procedente del Ajax, Koeman, preguntado por si se esperan más incorporaciones de aquí a que termine el mercado de fichajes el próximo lunes, ha respondido con cautela: "Hay plazo hasta el lunes, es verdad que queremos tener a este jugador aquí porque solo tenemos tres-cuatro centrales, pero no puedo decir más".

Con respecto a la espinosa situación de Dembélé en el FC Barcelona, al que se le ha relacionado recientemente con el Manchester United, se ha pronunciado Ronald, que ha reconocido abiertamente que va a tener mucha competencia para ganarse el puesto: "Primero tenemos mucha competencia y calidad arriba, en su posición están Ansu, Konrad, Trincao, Griezmann", y ha sorprendido declarando que: "Ansu ha jugado los dos partidos porque está por delante de Dembélé".

Coutinho es el otro nombre propio del conjunto azulgrana. El brasileño está cuajando un inicio de temporada fantástico con actuaciones muy completas ante Villarreal y Celta. El míster azulgrana se ha deshecho en elogios hacia el internacional con la "canarinha", reconociendo que su principal virtud es la calidad que atesora: "Es muy buen jugador, Ha aprendido mucho en Inglaterra, ha aprendido mucho en el Bayern de Múnich, pero todo pasa por la calidad y él es un gran jugador".

Messi sigue ejerciendo de capitán

Leo Messi cuajó un partido espectacular ante el Celta de Vigo en el que no marcó, pero dio un auténtico recital de sacrificio y calidad con el balón en los pies. Después de lo sucedido durante el verano con su polémica posible marcha, no hay duda de que Messi está de vuelta y comprometido con el equipo. Koeman no tiene duda alguna sobre la profesionalidad del argentino y reconoce que sigue siendo el mejor del mundo: "Desde el primer día Leo ha entrenado bien y ha jugado bien, y ha hecho el máximo para el club y para sus compañeros y no tengo ninguna queja suya. Para mí siempre ha sido el mejor del mundo".

Dest, opción real

El técnico holandés ha protagonizado un momento cómico en la rueda de prensa al ser preguntado por que jugador del "Dream Team" clonaría en la plantilla actual del FC Barcelona. La respuesta de Ronald Koeman ha sido brillante: "A mí mismo - decía entre risas el héroe de Wembley - bueno no, que es una crítica a los centrales", y ha seguido declarando: "Hoy es diferente a hace 20 ó 30 años con todo el tema de las redes sociales, pero hoy en día este equipo es muy bueno, quieren jugar, quieren aprender y eso es muy importante". Dest ha sido el último en aterrizar en la plantilla azulgrana, la incógnita esta en si podrá debutar en el próximo encuentro ante el Sevilla, el próximo domingo 4 de octubre, ante esta situación el míster ha reconocido que lo ve preparado para gozar de minutos: "Primero, si puede jugar mañana, estará, no necesita esperar. Él está empezando, pero esto es una competición, es futuro, pero que sea futuro no quiere decir que no pueda jugar hoy".