Previa FC Barcelona-Sevilla FC: prorrogar la ilusión antes del parón

Algo más que tres puntos está en juego. Después de la jornada liguera intersemanal, el Fútbol Club Barcelona vuelve a abrir las puertas del Camp Nou para afrontar un duelo de alto voltaje. El Sevilla Fútbol Club viajará hasta territorio azulgrana con la idea de llevarse tres puntos y prorrogar las buenas sensaciones con las que han dado el pistoletazo de salida en la presente temporada. Antes de que se dé otro parón internacional, en el que muchos jugadores saldrán para alistarse en las filas de sus respectivas selecciones, quinto y sexto clasificado pugnarán por seguir escalando posiciones en una tabla clasificatoria en la que cuentan con dos partidos disputados menos, a sabiendas de que ambos comenzaron la temporada dos jornadas más tarde como consecuencia de su participación en las competiciones europeas del pasado curso.

El conjunto hispalense llega repleto de moral pese a haber perdido la Supercopa de Europa ante el Bayern de Múnich en el Puskás Aréna de Hungría. El equipo de Julen Lopetegui, vigente campeón de la UEFA Europa League, se ha reforzado para seguir en la pugna por entrar en puestos europeos y seguir manteniendo intacta la licencia para soñar. Con plaza asegurada en la presente edición de la UEFA Champions League, la idea no es otra que la de seguir sumando puntos, tal y como lo llevan haciendo desde que se enfrentaron al Cádiz Club de Fútbol, recién ascendido, en la jornada 3 en el Ramón de Carranza. La de este domingo, sin duda, será una oportunidad de oro para reafirmarse en sus expectativas, cada vez más altas y, a la vez, será una cita de reencuentros, teniendo en cuenta que el centrocampista e internacional croata, Ivan Rakitić, se reencontrará con los que fueron sus compañeros hasta la pasada campaña.

Por su parte, el Fútbol Club Barcelona de Ronald Koeman, que llega de coger moral con dos victorias en su casillero, conseguidas ante el Villarreal Club de Fútbol de Unai Emery y el Real Club Celta de Vigo de Óscar García Junyent, quiere seguir prorrogando las buenas sensaciones obtenidas en este inicio liguero y, además, la ilusión que está generando con Ansu Fati a la cabeza, que ya tiene tres goles en su cuenta particular, que se ha ganado la confianza de todo el staff y cuyas actuaciones recuerdan a las de Samuel Eto'o. Para conseguirlo, por el momento, el técnico holandés está consiguiendo que sus futbolistas dejen atrás el miedo que se vio en temporadas anteriores con otros entrenadores a la cabeza del banquillo. Con la confianza otorgada a los titulares por los que ha apostado hasta ahora en sus tres onces titulares, con una marcada tendencia vertical, ambición y el deleite que están ofreciendo jugadores como Philippe Coutinho, que parece otro porque su fútbol nada tiene que ver con aquel visto durante su primera etapa en el club, el nuevo proyecto del Fútbol Club Barcelona pasa por dejar atrás el pasado, quitarse todas las espinas que han generado las derrotas y anular el margen de error cuanto antes para echar su firme candidatura a conseguir todos los títulos posibles. Por ahora, el camino que se está siguiendo parece ser el adecuado, ya que en el curso pasado, a la primera adversidad, el equipo no podía y se rendía a la primera y, ahora, ante un golpe de adversidad importante y lejos de venirse abajo, da una lección de carácter y de ambición.

¿Posible debut de Sergiño Dest a la vista?

La llegada de Sergiño Dest en la actual ventana del mercado de fichajes era una de las más esperadas. Pese a que el lateral derecho, procedente del Ajax de Ámsterdam, tenía ofertas de varios clubes europeos, estando entre ellos el vigente campeón de Europa, el Bayern de Múnich, el Camp Nou ha terminado llevándose a un jugador de futuro.

Si la licencia llega a tiempo, la de este domingo podría ser una oportunidad para el lateral derecho de Almere, que se ha convertido en el primer jugador americano en lucir la elástica del Fútbol Club Barcelona, donde lucirá el dorsal 2 que ha dejado vacante un Nélson Semedo que ha puesto rumbo a la Premier League para alistarse en las filas del Wolverhampton Wanderers Football Club.

El encargado de dictar sentencia

El encargado de dictar la sentencia definitiva en el Camp Nou será el colegiado Jesús Gil Manzano, perteneciente al Comité Territorial Extremeño de Árbitros de Fútbol.

Jesús Gil Manzano se inició como árbitro en la temporada 1995/96, cuando, de forma fortuita, su hermano le propuso que se presentaran juntos a una convocatoria para ser árbitros y estar relacionados con el mundo del fútbol. Tras su paso por las divisiones regionales del fútbol extremeño, ascendió a Tercera División a los 17 años, donde estuvo cinco temporadas y ascendió a Segunda División en la temporada 2009/10 después de hacer una parada en la Segunda División B. Finalmente, el 25 de agosto de 2012 debutó en la máxima categoría del fútbol español con 28 años, arbitrando el partido que disputaron el Málaga Club de Fútbol y el Real Club Deportivo Mallorca, que se saldó con un empate, convirtiéndose en el sexto extremeño en hacerlo.

El 1 de enero de 2014 se convirtió en colegiado de la FIFA, al igual que su asistente, Ángel Nevado Rodríguez y con ello, se convirtió en el árbitro internacional más joven de la historia en hacerlo.

Por su parte, el colegiado alicantino, Juan Martínez Munuera, estará al frente del VAR.

Las declaraciones de Ronald Koeman en la previa

Tras lograr dos victorias en las dos primeras jornadas de LaLiga Santander, el técnico del Fútbol Club Barcelona, Ronald Koeman, comparecía en la sala de rueda de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper en el contexto de la previa del partido que el equipo disputará este domingo ante el Sevilla Fútbol Club de Julen Lopetegui.

El holandés, justo antes de ver a sus jugadores pulir los últimos detalles de cara a afrontar el duelo liguero ante el conjunto hispalense, valoraba el trabajo hecho por la plantilla en estas últimas cinco semanas. "Llevamos cinco semanas. Ha habido cambio de sistema y necesitamos tiempo, pero estamos trabajando bien. El otro día, ante el Celta, fue notable. Con uno menos, el equipo jugó la segunda parte con muchas ganas y eso me encanta. Lo que buscamos fue dar el máximo para ganar el partido y fue muy bueno. Confiamos en nosotros mismos, pero cada partido es diferente", comentaba Ronald Koeman haciendo alusión al planteamiento con el que se llevaron los tres puntos en Balaídos.

Ronald Koeman no pudo evitar las preguntas sobre las posibles incorporaciones que se podrían realizar hasta el lunes, que es cuando se cerrará la actual ventana del mercado de fichajes. Uno de los nombres protagonistas fue el de Éric García, defensa del Manchester City, que podría recalar en el Camp Nou. De hecho, el club azulgrana ha mostrado interés por hacerse con sus servicios. "Hay plazo hasta el lunes. Es verdad que queremos tener a este jugador aquí porque únicamente tenemos tres o cuatro centrales, pero no puedo decir más. También he visto los comentarios de Pep desde el City. Hay interés, pero no sé si podremos lograrlo", comentaba al respecto.

Sobre un posible debut de Sergiño Dest, el último fichaje del Fútbol Club Barcelona, Ronald Koeman comentó: "No sé si lo podemos convocar. Estamos intentando conseguir la licencia. Esperaremos a mañana, pero, ojalá pueda estar. Es un jugador muy bueno, es joven y da competencia por la parte derecha e izquierda de nuestros laterales, pero, sobre todo, ofensivamente, tiene mucha calidad".

Además, el holandés fue preguntado por el cambio táctico que se está notando en el equipo. "Si hablo de esta temporada, no quiere decir que sea una crítica a lo que ha pasado en el pasado. Yo busco la intensidad en los entrenos porque se juega como se entrena. Es complicado por el calendario, pero yo no salgo al campo a descansar. Mañana, hay entreno táctico. Busco que los jugadores sepan lo que tienen que hacer en el campo. Hemos mejorado en el aspecto físico y se nota en el ambiente. Ojalá sigamos ganando", confesaba Ronald Koeman.

Por último, otro de los nombres propios protagonistas fue el de Ousmane Dembélé, que suena como posible salida y refuerzo del Manchester United. Al hablar sobre su posible venta y las posibles oportunidades de las que podrá disponer con el equipo, el técnico del Fútbol Club Barcelona hizo alusión a la calidad de Ansu Fati, al que parece seguir dándole toda la confianza en ataque. "Primero, he de decir que tenemos mucha competencia y calidad arriba. En su posición, están Ansu, Griezmann, Konrad o Trincão. Por eso, Ansu ha jugado los dos partidos. Lo único que intento decir es que si un jugador está descontento, me hable. Pueden estar cabreados porque no juegan y, por eso, estoy contento. Si no me dice nada, yo cuento con él y va a tener opciones de jugar", resaltaba Ronald Koeman.

Las declaraciones de Julen Lopetegui en la previa

El técnico del conjunto hispalense, prudente pese a conocer los buenos registros que arrastra su equipo, comparecía en rueda de prensa telemática y advertía de que el gran partido que los suyos hicieron ante el Bayern Múnich en la Supercopa de Europa "no será una referencia" de cara a la cita de este domingo en el Camp Nou: "No hay referencia. Es un partido nuevo, un rival que está muy bien, con nuevo entrenador y con energía renovada. El Barcelona está mostrando que tiene cosas muy buenas y cada partido es un mundo nuevo. Nosotros tenemos que ir y hacer lo que queremos hacer. Es un gran partido ante un gran rival y tenemos que ser capaces de llegar al límite. Tenemos la sana intención de poderles competir. Lo que nos haya pasado antes no nos va a ayudar. Únicamente nos va a ayudar lo que hagamos en el campo mañana. No hay otra posibilidad".

"Tenemos que ir pensando en hacer lo que sabemos hacer y lo que pensamos hacer es un magnífico partido ante un grandísimo rival. No hay otra posibilidad de competir con el Barcelona", añadía el entrenador de Asteasu, que no podrá sentarse en el banquillo al estar sancionado, ya que fue expulsado en el último encuentro liguero, cuando se enfrentaron ante el Levante Unión Deportiva. "Preferiría vivirlo en el banquillo porque tienes una posibilidad de conexión más grande con el equipo. A partir de ahí, estoy sancionado, tengo que mejorar y aprender de esas situaciones. Al margen de lo que yo considere o no, me expulsaron. Lo importante es lo que pasa en el campo y, en el campo, los que están son los jugadores", resaltaba.

Julen Lopetegui también valoraba la baja que tendrá el Fútbol Club Barcelona, que no podrá contar con Clément Lenglet en defensa, ya que fue expulsado ante el Real Club Celta de Vigo. "Ellos tienen una baja, pero es una plantilla tremendamente amplia, con grandes jugadores y el que elija el entrenador, seguro que estará preparado. Nos enfrentamos a un gran equipo y que juegue uno u otro no cambia mucho", comentaba.

Por último, el técnico del conjunto hispalense aprovechó para profundizar en los rivales que tendrán en la fase de grupos de la UEFA Champions League, los cuales se conocieron en el sorteo que tuvo lugar el pasado jueves, 1 de octubre: "Es un grupo muy exigente. Es la Champions. El Rennes fue el segundo de la Ligue 1 del año pasado y, ahora, es el actual líder. Luego, tenemos a un equipo en claro crecimiento desde hace años en Rusia como lo es el Krasnodar. Y, respecto al Chelsea, poco más que decir, ¿no? La valoración la haremos más adelante, en el día a día de cada partido. Ahora, nos vamos a centrar en el Barça".

Las convocatorias

El técnico del Fútbol Club Barcelona, Ronald Koeman, ha convocado a Sergiño Dest, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Carles Aleñá, Antoine Griezmann, Miralem Pjanić, Leo Messi, Ousmane Dembélé, Norberto Murara 'Neto', Philippe Coutinho, Pedro González 'Pedri', Francisco Trincão, Jordi Alba, Martin Braithwaite, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Ansu Fati, Iñaki Peña, Riqui Puig, Konrad de la Fuente, Ronald Araújo, Santiago Ramos Mingo y Arnau Tenas.

Julen Lopetegui ha elegido a 23 jugadores para viajar hasta Barcelona. Tomáš Vaclík, Sergi Gómez, Lucas Ocampos, Nemanja Gudelj, Jesús Joaquín Fernández 'Suso', Joan Jordán, Luuk de Jong, Ivan Rakitić, Munir El Haddadi, Jules Koundé, Yassine Bounou, Óscar Rodríguez, Youssef En-Nesyri, Jesús Navas, Alejandro Pozo, Sergio Escudero, Marcos Acuña, Diego Carlos Santos, Óliver Torres, Franco Damián Vázquez, Carlos Fernández, Fernando Reges y Javi Díaz forman la lista del conjunto hispalense.