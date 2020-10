Entrevista a Claudia Pina: "La experiencia se coge con los años"

El Sevilla FC afronta su cuarta temporada en la élite y, tras 218 días, volverá a disfrutar de un partido de la Primera Iberdrola, como será el de esta primera jornada ante el Santa Teresa. En Vavel.com hemos tenido la ocasión de charlar con una de las jugadoras más prometedoras del equipo de Cristian, Claudia Pina, nueva incorporación de este verano.

¿Cómo está?

La verdad que muy bien. Me estoy adaptando muy muy bien. El equipo me lo está haciendo mucho más fácil.

Más de un mes en Sevilla, ¿con qué te quedas?

A nivel futbolístico me quedo con cómo está evolucionando el equipo, con como está trabajando el equipo y con lo que podemos hacer hasta el inicio de liga. A nivel de ciudad he visto poco, pero las cosas que he visitado me han encantado.

¿Cómo te defines como jugadora?

creo que soy una jugadora que tiene muchas ganas de aprender y de seguir creciendo. yo siempre digo que tengo ganas de poder entrar en esta primera Iberdrola y ojalá me adapte rápidamente.

¿Tienes nervios por tener la oportunidad de adaptarte a la elite?

Con ganas. Cuando entreno lo hago con jugadoras de Primera Iberdrola que son muy buenas. Tengo ganas de que llegue el partido.

Más allá de lo que consigas con el Sevilla, ¿qué espera Claudia de este año a nivel individual?

Como he dicho, espero poder crecer, aprender y poder hacer una buena temporada. Espero también dar el máximo de mi para poder ayudar al equipo.

¿Por qué el Sevilla?

Hable con Cristian y me gustó su propuesta. Me explicó su método y me convenció. Creo que cualquier jugadora que hable con él se sumaría a su proyecto y a su forma de ver el fútbol.

Ante tu destacado nivel en las categorías inferiores del FC Barcelona, ¿por qué crees que no encuentra un sitio?





Tengo que ir poco a poco, pensar en mí, en cada año, en cada día y en cada entrenamiento. Es lo que voy a hacer. No pienso a largo plazo, pienso en el ahora. Además, vengo de disfrutar un mundial sub-20 y me quedo con eso. He podido disfrutar mucho en la trayectoria en el Barça y ojalá pueda seguir disfrutando aquí en Sevilla.

¿Será la edad un factor clave para este año en la Primera Iberdrola?

Creo que no. Al final hay jugadoras en las categorías que son más jóvenes que yo y que tiene mucha calidad. La experiencia se coge con los años.