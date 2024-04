Previa Real Betis vs Athletic Club: un panda con ganas de vencer al león

La Copa del Rey volverá a ser el plato fuerte de la noche del jueves con el partidazo que se disputará en el Benito Villamarín a las 21:00 horas y que citará a Real Betis y a Athletic Club, duelo de buenas dinámicas que buscan hacerse con un hueco en semifinales.

Los dos equipos llegan como un tiro: el Real Betis, en una dinámica regular, situado como séptimo clasificado tras vencer a Osasuna gracias a un solitario gol de Borja Iglesias; el Athletic, a pesar de haber perdido su último partido en el Camp Nou frente al FC Barcelona, también viaja a Sevilla con la moral por las nubes tras el gran rendimiento del equipo con la llegada de Marcelino García.

Proteger el feudo para pasar a "semis"

El Real Betis vive un momento dulce. Los de Pellegrini han sumado once de quince puntos posibles y no conocen la derrota en este 2021. El conjunto verdiblanco ha cosechado cinco victorias en los siete partidos disputados en enero. En liga ha sumado once de quince puntos posibles y consiguió plantarse en cuartos de Copa del Rey tras eliminar a Multivera, Sporting de Gijón y Real Sociedad con un gran juego de toque y de ataque por las bandas.

Como un cañón llega el gallego Borja Iglesias, que le dio los últimos tres puntos al equipo frente al Osasuna, así como también consiguió eliminar a la Real Sociedad de la Copa del Rey gracias a su doblete. Sin duda alguna, el ariete está en un gran estado de forma y será un quebradero de cabeza para la defensa vasca, junto a su compañero Canales, jugador que tan solo ha podido anotar dos goles en el torneo del KO, pero que es esencial para este esquema de Pellegrini.

Guido Rodríguez podría ser la gran novedad frente al Athletic Club, ya que el argentino ha vuelto a los entrenamientos con total normalidad. Para el partido frente al Athletic, el técnico chileno no podrá contar con Claudio Bravo, Dani Martín, Víctor Camarasa, Marc Bartra y Diego Lainez, este último positivo por coronavirus.

Una victoria en Villamarín para sentenciar la buena racha

Marcelino ha devuelto la sonrisa al Athletic y a sus aficionados tras cambiar totalmente la imagen del equipo. Su 4-4-2 está funcionando y se está notando con esas cinco victorias en siete partidos disputados. A pesar de la derrota la última jornada disputada de LaLiga frente al FC Barcelona, los de Ibaigane hicieron una segunda parte muy completa ante un rival de máxima categoría.

La victoria en el Benito Villamarín no solo serviría para certificar el pase a semifinales, sino que también verificaría el gran estado de forma del equipo. El objetivo del Athletic es mantener la racha copera que encadena en las dos últimas temporadas, consiguiendo superar un total de diez eliminatorias seguidas entre Copa y Supercopa. Para enfrentarse al Betis, ya no se espera la presencia de jugadores poco habituales en el once titular, sino que el partido puede estar marcado con la titularidad de los once que ya se enfrentaron al Real Madrid y FC Barcelona en la Supercopa de España y que dieron al Athletic un título.

Para ello, Iñaki Williams y Raúl García podrían volver a ser claves en el esquema, al igual que el capitán Iker Munian y el renovado Óscar De Marcos. Asier Villalibre podría tener minutos en el ecuador de la segunda mitad. En el centro del campo veríamos de nuevo ese doble pivote con Dani García y Unai Vencedor. La defensa, intocable para Marcelino, formada por Yuri, Íñigo Martínez, Yeray y Capa, que intentarán resguardar la portería de Unai Simón.

Árbitros designados para el encuentro

La RFEF designó al canario José Alejandro Hernández Hernández como árbitro principal. En la sala del VAR, tendremos al castellano-leonés José Luis González González.

Precedentes con buenos recuerdos vizcaínos

A pesar de que el Athletic eliminó al Real Betis en ocho ocasiones, los béticos vencieron en sus dos títulos coperos a los bilbaínos para conseguir el trofeo. En total, leones y heliopolitanos se han visto las caras catorce veces en Copa del Rey, cuyo bagaje es de seis victorias rojiblancas, cuatro empates y cuatro victorias verdiblancas.

Estadísticas

El máximo goleador del Real Betis es Sergio Canales, con siete dianas. En el Athletic Club, este galardón es compartido entre Iker Muniain e Iñaki Williams, con cuatro tantos cada uno.

Alineaciones probables

Real Betis (4-2-3-1): Joel Robles; Juan Miranda, Sidnei, Aissa Mandi, Martín Montoya; Carvalho, Guido Rodríguez; Tello, Canales, Fekir; Borja Iglesias.

Athletic Club (4-4-2): Unai Simón; Yuri Berchiche, Íñigo Martínez, Yeray, Capa; Muniain, Vencedor, Dani García, De Marcos; Raúl García, Williams.

¿Dónde ver el partido?

El partido será televisado por el canal de derechos de la competición, DAZN.