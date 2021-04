Rubén de la Barrera: "No me quita el sueño que se confirme o se deje de confirmar"

Rubén de la Barrera ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro entre el Deportivo y el Marino de Luanco. Sobre el propio partido, el técnico ha dejado claro que el equipo está predispuesto a "darlo todo" de cara a este segunda fase pese a la decepción de no entrar entre los tres primeros: "Esto no para. Desde el Lunes el equipo ha estado centrado en seguir creciendo", a lo que añadió: "Bordamos el tema mental para que la gente esté en lo que tiene que estar".

Analizando más al rival, el técnico ha valorado positivamente el nivel del equipo asturiano. "Hicieron muy buenos números al final y eso les permite venir con la cabeza limpia por esa buena dinámica. Es un equipo defensivamente sólido y esper un partido realmente competido".

Sobre su renovación, de la Barrera no ha querido 'mojarse' e insiste en que solo piensa en lo que resta de temporada. "Lo que estamos haciendo es estar centrados en el partido ante el Marino de Luanco. Con el club hay feeling, pero no es algo que tocamos ahora los mismo. Restan seis partidos y es en lo que pensamos. El presidente aseguró la viabilidad y ese es el mensaje con el que hay que quedarse. Dependerá de la categoría en la que esté el club, la velocidad del trayecto. No me quita el sueño que se confirme o se deje de confirmar".

Por último, el técnico también ha sido preguntado por el alta médica de Celso Borges y si tiene probabilidades de cara a estar este domingo en Riazor. "Celso está para ayudar al equipo y con buenas sensaciones. En estos dos días vamos a ver como va sucediendo todo para terminar de perfilar lo que necesitamos":