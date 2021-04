El nipón vuelve a brillar

Después de su comienzo fulminante en su debut en el Martínez Valero ante el Elche, donde jugó 20 minutos espectaculares para ayudar a su equipo a remontar ese encuentro. En la jornada siguiente, se ganó la confianza del técnico alicantino , por lo que debutó como titular ante el Huesca, donde el cuadro azulón consiguió ganar por la mínima. A partir de ahí, fue titular en tres jornadas consecutivas, ante el Athletic, Alavés y Sevilla. Pero las buenas actuaciones de Nyom por la banda derecha hizo que el japonés entrara a los encuentros desde el banquillo. En el último encuentro de LaLiga, antes del parón de selecciones, donde el conjunto azulón se enfrentó al Elche en el Coliseum que quedaron empate a uno, Bordalás le dio una oportunidad a Take, el cual no la desaprovechó haciendo grandes actuaciones en los 72 minutos que jugó y asistió al delantero turco, Ünal, para que introdujera el esférico en las mallas de Édgar Badía. En total ha disputado 11 encuentros cosechando 510 minutos en el verde y ofreciendo una asistencia.

Aparición con la selección

Con su selección, Kubo ha jugado dos encuentros en este parón de selecciones, y los dos partidos han sido frente a Argentina sub-23 que estaba de gira asiática antes de los Juegos Olímpicos. En el primer encuentro la selección blanquiazul venció a los japoneses por la mínima, 0-1 con un gol de Gaich en el minuto 21. La actuación de Take en este partido fue buena pero insuficiente para llevarse la victoria, donde jugó de titular y acabó jugando los 90 minutos. En el segundo partido volvió a ser titular, pero la historia fue muy diferente. La selección nipona realizó una gran encuentro que le sirvió para derrotar a Argentina por un contundente 3-0, donde el jugador cedido en el Getafe realizó una gran actuación asistiendo en dos ocasiones en los goles de Itakura, tanto en el 68 como en el 73.