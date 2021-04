Un tesoro viste de blanco

Llegó la joya de la corona al Real Madrid y se incorpora el próximo mercado de verano para hacer frente a una nueva temporada. Se trata de Víctor Muñoz de tan solo 18 años, llegando de las manos de la Federación Damm, y es atacante que se incluirá al Juvenil A. Cabe señalar que llegó a la cumbre del fichaje que hizo por parte de los blancos y se le espera que vaya creciendo de manera profesional y que llegue a triunfar vestido de blanco.

La maravilla escondida

Cerró un fichaje redondo que dejó escapar el conjunto azulgrana, ya que estuvo militando la cantera del Barcelona, equipo del cual se despedirá pronto. De esta manera, la Fábrica del club blanco continúa trabajando en lograr su objetivo para juntar varias promesas del fútbol nacional, y el atacante es uno de ellos, cuyo deportista se destaca por su velocidad, potencial y habilidad, pero sobretodo por su versatilidad, motivo por el que puede cubrir varias zonas del ataque o como la faceta de delantero.

Víctor Muñoz pasará a la órdenes de Jorge Romero, actual técnico del Juvenil A del Real Madrid, el cual se espera que dure alguna campaña más o sino que busquen un buen sustituto para hacer frente a una plantilla de grandes tesoros como el delantero catalán, ya que posiblemente tenga un poco de riesgo la posición del entrenador.

No cabe duda de que tanto Víctor Muñoz y el resto del equipo se dejarán la piel a partir de este verano, a pesar del técnico que les dirijan. Motivo por el que el atacante catalán no se arrepentirá de poner una nueva aventura a su carrera profesional y espera que su magia no defraude en ningún instante y de mucho de sí mismo, por lo que dejarán a la afición con buena sabor de boca.