El Atleti, con la mira en Sevilla

El día domingo el Atlético de Madrid se enfrentará al Sevilla en la que será su primera final de las 10 que le quedan para poder levantar el trofeo de LaLiga y consagrarse como campeón de la temporada 20/21, sin embargo, antes de dicha celebración tendrá que enfrentarse a grandes equipos como el FB Barcelona, no obstante, el conjunto colchonero ha demostrado que en los momentos más duros es cuando derrocha coraje y corazón, pero en su primera final no podrá contar con una de sus piezas claves.

El Atlético de Madrid volvió a los entrenamientos de cara al duelo del domingo 4 de abril con la presencia de los internacionales, quienes volvieron de sus respectivos países y ya se encuentran bajo la supervisión de Diego Pablo Simeone, no obstante, varios jugadores trabajaron al margen como es el caso de Joao Félix, quién sufrió un golpe en el tobillo en el último duelo con la selección de Portugal, por lo cual, se retiró antes de finalizar el primer tiempo.

Otro jugador que sigue trabajando en solitario es Dembélé, quien sufrió un desmayo durante el último entrenamiento de la semana pasada y ahora trabaja para volver con el equipo, sin embargo, uno de los pilares del equipo rojiblanco no podrá estar presente como es el caso de Yannick Ferreira Carrasco, quién sigue trabajando al margen y no pudo disputar ningún partido con la selección belga, pero, no todas son malas noticias ya que José María Giménez ya se reintegró al primer equipo y parece recuperado de sus problemas en el aductor, por lo que se espera que entre a la convocatoria de Simeone.

El Atlético de Madrid saldrá a morir por los suyos en el Sánchez-Pizjuán, recinto donde el Sevilla buscará seguir con sus buenas actuaciones.