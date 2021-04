Álvaro Cervera: "El Valencia es un equipo con jugadores importantes"

En la previa al choque frente al Valencia, el técnico amarillo, Álvaro Cervera, ha acudido a rueda de prensa para tratar la actualidad del equipo amarillo. Tras el obligado parón de las competiciones nacionales por las selecciones, el técnico se ha mostrado satisfecho por el trabajo de los suyos a la vuelta. “Estos días de descanso nos han servido para despejar la cabeza y recargar las pilas. Tras el descanso hemos vuelto bien. La gente ha cumplido con lo que le hemos pedido, vienen bien de peso y haciendo las cosas bien en casa. Ahora tenemos que ver cómo nos encontramos el domingo, no solo con respecto a nosotros sino también con respecto al rival”.

Preguntado por las bajas para el encuentro, el de Malabo confirmó que ni Choco (lesión), ni Rubén Sobrino (clausula en el contrato) estarán disponibles. “Jens volvió ayer de la selección y ha entrenado hoy por primera vez. El Choco está descartado y tenemos jugadores que debemos tener muy pensados hasta el final porque son jugadores que tienen “lesiones” y van a tener que estar hasta final de temporada. Si queremos seguir compitiendo no se pueden frenar. Hay unos cuantos, pero siempre que juegan pueden competir bien”.

Volvió a deshacerse en elogios a Rubén Sobrino, quien, para el técnico, “ofrece cosas distintas al equipo. Rubén es un buen chaval y nos está dando cosas diferentes al equipo. Abarca mucho terreno y hace muchos kilómetros en los partidos. Puede jugar en muchas posiciones. Nosotros lo hemos probado arriba, en banda e incluso de tercer centrocampista y ha rendido bien. Encontrar un jugador parecido a él es complicado. El domingo tenemos que ver como lo suplimos”.

Sobre el último encuentro de los amarillos, que perdieron 2-1 en Villarreal, donde se vio a un equipo más atrevido y valiente que en otros partidos, el técnico explicó que ese cambio se dio “porque lo permitió el rival. Recibimos un gol en el minuto uno y, en principio, la idea era seguir igual para llegar con opciones al final. Lo que buscábamos era que el encuentro no terminará como en el día del Celta o Sevilla. Era el Villarreal y sabíamos lo que tenía. Lo hicimos poco a poco, haciendo algún cambio para que nos diera un poco más. Vimos que esos cambios, así como el devenir del partido, hacían que el rival no nos creara tanto peligro. Hicimos cosas que en otros partidos nos complican la vida, pero en ese partido en concreto no fue así. La idea fue siempre la misma. Solo que un día te sale bien y otro no tan bien, porque te meten el segundo y se acaba el partido. La idea no es ser más o menos valientes, pero tenemos la experiencia de que cuanto más valiente somos, más probabilidad hay de que nos hagan un segundo o tercer gol. Hay que hacerlo, pero en el momento justo”.

Por último, el entrenador cadista comentó la situación de los ché y la gran calidad que atesoran varios de sus futbolistas. “El Valencia es un equipo con jugadores importantes. Si es cierto que hay partidos que no juegan como quieren, pero lo consiguen sacar adelante por sus jugadores. Es ahí donde se encuentra la diferencia entre ellos y otros equipos, como nosotros, que nos encontramos en una situación similar. La realidad es que sigue teniendo buenos futbolistas capaces de sacar de apuros de partidos que no les han salido como quieren”, concluyó.