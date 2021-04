Zidane: "Nadie tiene la culpa, ni la selección ni Ramos"

El entrenador francés tiene un mes de infarto e hizo una rueda de prensa previa al primer encuentro de abril, ante el Eibar. Entre otras cuestiones comentó la actualidad de los blancos y también lo del tema de Sergio Ramos y Hazard, unas intensas declaraciones de Zinedine Zidane, en donde destacó que están deseando volver a competir.

Sacaron el tema sobre la fase final de la campaña, por lo que Zizou comentó que les esperan con mucha intensidad y que entran en el último tramo y les faltan unas 15 finales: “Queremos llegar a la final empezando por el partido de mañana”.

La lesión del defensor sevillano

Una noticia terrible fue la baja de nuevo del andaluz, y el técnico afirmó que nadie tuvo la culpa y la parte del fútbol que no les gustan: “Queremos que se recupere cuanto antes, sabemos el jugador que es”. No obstante, confesó que su deseo es que Ramos continúe y se afiance al conjunto blanco, pero no sabía que iba a ocurrir.

No hay planes con Hazard

Con la cuestión del atacante belga destacó que no van a forzar nada y si pueden contar con el futbolista dentro de tres días, mejor para la plantilla: “Estamos contentos porque está mejor”.

El padre de Haaland hizo un tour

Dejó caer sobre el fichaje del delantero del Borussia que el francés piensa en el próximo encuentro y sería mejor que les preguntaran una buena pregunta del fútbol.

Por último, señaló las declaraciones de Mbappé, diciendo que más fuerte eres cuando dicen que te juzgan: “Pienso que para todos los jugadores siempre va a haber críticas”. No obstante, continuó añadiendo que siempre dirán cosas maravillosas cuando salga todo bien y malas cuando ocurra algo que no vaya del todo bien.

Estas fueron ciertas palabras del Zinedine Zidane entre otras que salieron de su boca de que está a cargo el primer equipo blanco.