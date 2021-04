Previa Real Madrid - Eibar: en la recta final, la victoría es indispensable 

El Real Madrid y Eibar se enfrentan por la jornada 29 de LaLiga Santander este sábado 3 de abril a las 16:15hrs en el Estadio Alfredo Di Stefano. En la recta final de LaLiga se enfrentarán dos equipos con necesidades distintas de cara su futuro en el campeonato local, pero con una victoria necesaria para seguir con sus aspiraciones.

La última vez que se enfrentaron estos dos equipos fue en la jornada 14 de esta temporada 2020/21 con una victoria del Real Madrid 1-3 como visitante.

Real Madrid a retomar la victoria en LaLiga

Después de la fecha FIFA para eliminatorias a Qatar 2022, el Real Madrid vuelve al ruedo en LaLiga, antes de ir al parón el equipo consiguió una victoria importante ante el Celta de Vigo 1-3. Ahora debe seguir sumando puntos para seguir aspirando al título local, tiene un calendario entre Champions y Liga, a los dos apunto a ser finalista a pesar de los altibajos que se hayan presentado durante la temporada entre lesiones e irregularidad en el juego. Sin embargo Zidane y sus dirigidos tienen claros los objetivos trazados y en ellos trabajan día a día.

El Real Madrid llega a enfrentar a Eibar con 28 partidos jugados con 18 victorias, 6 empates y 4 derrotas, ubicados en la tercera posición de la tabla con 60 puntos, cerca del Barcelona que tiene 62 en la segunda posición y en primer lugar Atlético de Madrid con 66 puntos. Zinedine Zidane tendrá que pensar también en la rotación, ya que el martes estará enfrentando al Liverpool y tendrá que poner el equipo de gala sin descuidar este enfrentamiento frente a Eibar. El técnico francés podría utilizar a Marcelo e Isco como variantes para darles descanso a los titulares habituales.

La buena noticia para los madridistas es la incorporación a la convocatoria del alemán Toni Kroos, había estado en duda por las molestias musculares que sufrió y no le permitieron jugar con Alemania, volvió a España a iniciar su recuperación y puede estar presente en este partido, también estará de vuelta Odriozola y Mariano recuperados de sus respectivas sanciones.

Sin embargo Real Madrid sufrirá una importante baja en defensa, el capitán Sergio Ramos recayó en la lesión de tobillo de la cual se iba recuperando poco a poco, pero regreso de la selección lesionado y será baja por lo menos por un mes, mientras Fede Valverde tiene una recuperación aproximada de dos semanas, sumados los que ya estaban en el departamento medico Eden Hazard y Dani Carvajal que siguen en trabajos de recuperación.

Eibar, sumar puntos para salir del fondo de la tabla

El equipo dirigido por José Luis Mendilibar enfrenta este juego con necesidades totalmente diferentes al equipo blanco, pues se encuentran en la peligrosa zona de descenso y su estadía en la primera división del futbol español peligra. Han disputado las 28 jornadas con un balance de cuatro victorias, 11 empates y 13 derrotas, ocupando la casilla 19 con 23 puntos. Necesitan de una victoria para alejarse del descenso a nueve jornadas de que termine LaLiga.

Eibar vienen de empatar con el Athletic de Bilbao 1-1 en un partido intenso, ahora tendrán que enfrentar a un fuerte rival en buscará ser efectivo con todas las opciones que se le presenten, pero uno de las habilidades de Eibar es su zona defensiva, así ha logrado sacar bueno resultados a sus rivales, mientras que la efectividad es su mayor falencia, generan pero no son profundos, contundentes a la hora de anotar.

Para este juego ‘Mendi’ tendrá varias bajas, allí se encuentras Edu Exposito sufre molestias musculares, Recio se suma a la lista de lesiones con una molestia en el muslo derecho. Mientras Bigas, Correa y Muto quienes ya venían lesionados siguen en su proceso de recuperación. La buena noticia para Eibar es que recuperan a su lateral izquierdo Cote quien venía de una lesión en los bíceps, pero para este juego ya se encuentra completamente recuperado y estará a disposición del técnico español.

Declaraciones

"Ni el Madrid ni la Selección tienen la culpa de la lesión de Ramos" declaró el técnico francés sobre la lesión en la que recayó el capitán del Real Madrid que lo dejará un largo tiempo fuera de la cancha.

“Yo pienso únicamente en el partido de mañana, es la única preocupación que tengo" dijo Zinedine sobre el calendario que afronta el equipo en las próximas fechas y como lo van a afrontar.

"No es un jugador mío. Todo lo que pueda pasar fuera no voy a entrar en estas cosas. Me canso de decirlo, voy a contestar lo mismo. Mi trabajo es el día a día y preparar el próximo partido. Lo que vaya a pasar el próximo año, no sé". Aseveró Zidane sobre el posible futuro de Haaland al Barcelona y que antes sonaba para el Real Madrid.

Posibles formaciones

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Nacho, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema y Rodrygo.

Eibar: Dmitrovic; Alejandro Pozo, Paulo Oliveira, Arbilla, Rafa Soares; Aleix García, Diop, Sergio Álvarez; Bryan Gil, Kike García y Kevin Rodrigues.

Arbitraje

Central: Díaz de Mera- Comité Manchego

VAR: Martínez Munuera- Comité Valenciano.

