De Marcos: "Un tirón de orejas siempre viene bien"

La visita del Athletic Club a El Alcoraz acabó en tragedia. Los de Marcelino cayeron por la mínima (1-0) frente a un Huesca necesitado de puntos para salir del descenso. Óscar De Marcos, uno de los capitanes del conjunto rojiblanco confesó que "el empate era lo más justo", y admitió que "un tirón de orejas siempre viene bien".

Con la salvación en el bolsillo abordaba el Athletic el duelo en El Alcoraz frente a un Huesca necesitado de puntos para salir del descenso. Poco más tenían para jugarse los leones que su orgullo y tres puntos poco útiles a estas alturas del campeonato. Ningún resultado podría maquillar la irregular temporada que han cuajado los rojiblancos, y que hoy han vuelto a estar lejos, de nuevo, de su mejor versión.

El capitán del conjunto bilbaíno, Óscar De Marcos, no se mostró satisfecho una vez finalizado el encuentro: "Creo que el empate era lo más justo, pero no lo sé, igual me equivoco. Creo que los dos equipos nos hemos controlado bien. Es verdad que ambos hemos llegado con centros laterales, pero quizás ellos han rematado alguno más que nosotros". "Sabíamos que iba a ser difícil porque ellos se jugaban mucho", confesó el lateral derecho.

También habló sobre la irregular racha del Athletic: "Hemos perdido pocos partidos, pero sí es verdad que no hemos conseguido ganar". Aún así, con las posibilidades de entrar a Europa ya descartadas, De Marcos hizo autocrítica sobre la temporada y reconoció que "el Athletic siempre tiene que aspirar al máximo". "Los últimos años no hemos conseguido meternos a Europa, este tampoco va a poder ser. Veníamos de unos años atrás que habíamos conseguido clasificarnos siete años seguidos. Nos tenemos que exigir. El Athletic lo pide y es lo que tenemos que hacer", sentenció el futbolista de Laguardia.