Previa Lugo - Real Sociedad B: Lugo, primer reto fuera de casa

El mítico estadio Anxo Carro de Lugo se encargará de acoger el duelo que enfrentará al equipo de la ciudad, C.D. Lugo y la Real Sociedad B. El partido promete ser intenso, teniendo en cuenta el buen inicio liguero en la "primera cita" de cada uno de los clubes, cómo también por el objetivo que comparten ambos dos; mantener la categoría un año más.

Un comienzo perfecto

El filial de la Real Sociedad no podía esperar un mejor inicio de campaña que el que ha tenido. Ni la presión de jugar primer partido en la categoría, ni la diferencia con respecto al Leganés a nivel de plantilla, y tampoco la falta de experiencia de los jugadores realistas fueron obstáculos suficientes, pues nada pudo impedir que la Real obtuviera los tres puntos ante el conjunto pepinero. El remate a la media vuelta de Karrikaburu se recordará como el origen de algo bonito en Zubieta.

Tras lograr tan difícil hazaña, los chicos de Xabi Alonso viajan a territorio lucense con el fin de hacerse con otra victoria consecutiva en Segunda. En tan sólo 90 minutos, se pudo apreciar que al Sanse no le falta plantilla, contando con el gran rendimiento de jugadores recién llegados o no tan habituales en el once que suplieron notablemente a los Robert Navarro, Turrientes, Lobete y compañía. Estos últimos fueron convocados por el primer equipo en su expedición con Barcelona como destino.

Década completa en la Segunda División

El equipo gallego encara, nada más y nada menos, que su décimo año consecutivo en la categoría de plata del fútbol español. La mejor generación de la historia del club quiere seguir disfrutando del privilegio de jugar en Segunda y todo pasa por esquivar los cuatro últimos puestos en la tabla, que tanto han amenazado su continuidad en LaLiga Smartbank.

Positivo estreno de temporada con un empate que arañaron los rojiblancos en Oviedo, después de ir perdiendo 2-0 hasta el minuto 80 de partido. El oficio y la experiencia de esta plantilla puede ser un problema para la joven plantilla del Sanse, ya que hay una diferencia de edad media de jugadores de 6,5 años (28 y 21,5 respectivamente).

Antecedentes del partido Lugo - Real Sociedad B

Uno de los atractivos de este partido es lo poco que se conocen los dos equipos en los terrenos de juego. Siendo esta la primera temporada del Sanse en Segunda División, será la primera vez que se enfrenten en la categoría.

Sin embargo, no sería la primera vez que se ven las caras. Hay que remontarse a la temporada 2008/09. Los dos equipos del norte del país coincidieron en el Grupo 1 de la Segunda División B. Disputaron los encuentros de ida y vuelta, en los que el Lugo salió victorioso en ambos choques (3-0 y 0-1). Estos dos partidos han sido las únicas veces que se han visto las caras en el verde.

Raúl Martín González Francés, árbitro del choque

El único colegiado grancanario de la Federación será el responsable de arbitrar el partido entre Lugo y Real Sociedad B. Será su primer partido como trencilla de Segunda División.

Ha dirigido encuentro de Segunda División B anteriormente y una final de promoción a Segunda División, la disputada entre Fuenlabrada y Recreativo de Huelva en 2021. Es internacional en la competición nacional de fútbol playa.

Bajas

Pese a ser el segundo partido de la temporada, momento en el que es menos habitual que los equipos se encuentren lastrados por las lesiones de sus jugadores, ambos equipos cuentan con bajas importantes de cara a las convocatorias para el partido de este sábado.

La Real Sociedad B perdió al recién ingresado Álex Sola en el partido frente al Leganés, en lo que acabaría confirmándose como una rotura del menisco del jugador. Segunda lesión de gravedad para él en un año.

Por su parte, el Lugo no podrá contar con los servicios de Jose Ángel Carrillo, delantero centro habitual en los onces de Rubén Albés.