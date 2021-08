Lugo y Real Sociedad B empatan a nada (0-0)

El Lugo y la Real Sociedad B protagonizaron un encuentro francamente anodido en el Anxo Carro y cosecharon un empate a 0 que les sirve para mantener su imbatibilidad. Los de Xabi Alonso consiguen de esta forma alcanzar los 4 puntos en sus 2 primeros partidos en el fútbol profesional sin haber recibido todavía ni un solo gol en contra.

Dominio estéril de la Real B

La tónica del primer tiempo fue la de un Sanse que buscaba la pelota sin miedo, pero que no podía romper la bien plantada defensa lucense. El cuadro de Xabi Alonso tocaba y tocaba, de la mano de un omnipresente Turrientes - qué futuro tiene este jugador - pero no lograba conectar con la tripleta ofensiva formada por Valera, Lobete y Karrikaburu.

Fue este último el que se fabricó la única ocasión clara del conjunto vasco en la primera mitad. Tras un buen pase al hueco, venció en carrera a su par, controló, quebró con maestría y cedió atrás (podría, quizás, haber disparado). El remate desde segunda línea fue bloqueado por la zaga, pero el balón acabó en pies de Lobete, cuyo remate franco fue detenido por un acertado Whalley.

Sin embargo, el Lugo fue poco a poco aplacando a los potrillos del Sanse y empezó a gozar de más opciones a la contra. Un remate de cabeza de Manu Barreiro tras un gran centro desde banda derecha fue la ocasión más clara de los gallegos en los primeros 45 minutos. Zubiaurre detuvo el testarazo con maestría.

Segunda mitad para los de Albés

Tras el paso por vestuarios el Lugo tomó el mando del partido. Nada más arrancar, una acción de Arambarri ante un colosal Gerard Valentín (volvió loco a Ezkurdia hasta que fue sustituido) levantó las quejas de los 2.500 espectadores, que vieron un penalti que el árbitro no apreció. Esto encendió a los locales, que se volcaron sin tapujos a por el gol de la victoria, buscando siempre las bandas y los centros hacia Barreiro y Chris Ramos. Precisamente este último estuvo a punto de lograr un gran gol de cabeza, pero su remate salió rozando el poste.

Rubén Albés y Xabi Alonso se saludan antes de arrancar el choque con dos estilos tácticos opuestos. Foto: Carlos Castro

La Real B intentaba responder, pero sus acercamientos eran cada vez más escasos. Karrikaburu pidió también un penalti tras otro gran movimiento (este chico tiene madera de crack) pero de nuevo el colegiado dijo aquello de "sigan, sigan". Nais, que entró sustituyendo a Valera, aportó algo de desborde por banda derecha. De sus botas nació un centro que, tras varios rebotes, acabó en los pies del recién incorporado Martón, que a la media vuelta se sacó un disparo que salió muy cerquita de la portería defendida por Whalley. Fue la más clara de los de Xabi Alonso en la segunda mitad.

Pese a ello, era el Lugo el que más seguía insistiendo, a veces con más corazón y empuje que con cabeza y fútbol elaborado. Señé, Hugo Rama, Chris Ramos... todos los intentaron, pero no hubo manera. No encontraron los gallegos el acierto necesario para batir a Zubiaurre y el final del partido discurrió con varios córners, centros y acercamientos que no llegaron a convertirse en ocasiones manifiestas de gol.

Cómo queda esto

Con este punto, el Lugo suma ya 2 y debe empezar a pensar en sumar de a 3 frente al Valladolid la próxima semana. La Real B, por su parte, suma su cuarto punto (sin duda, un gran inicio para los donostiarras) y sus jugadores siguen viviendo un aprendizaje determinante para su futuro en esta categoría tan dura que es la Liga Smartbank. Los de Xabi Alonso reciben la semana que viene a otro rival duro y experimentado como el Fuenlabrada.