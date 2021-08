Imanol Alguacil: "Es un triunfo para la afición, la encontrábamos a faltar"

Imanol Alguacil compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al encuentro que enfrentó al Rayo Vallecano y Real Sociedad. El partido terminó en victoria 1-0 para el conjunto txuri urdin con gol del capitán Mikel Oyarzabal desde el punto de penalti.

El técnico de Orio se mostró muy satisfecho con la victoria del conjunto txuri urdin que reconoció totalmente merecida, aunque el partido se decidiera desde el punto de penalti. Destacó la gran labor de su capitán Mikel Oyarzabal y de lo importante que es para el equipo.

El técnico realista destacó la gran labor de su equipo y analizó en el encuentro.

“Siempre os digo lo mismo. Desde que yo me he hecho cargo no veo un partido sencillo o un partido fácil para ganar. No solo nosotros, sino todos los rivales. Lo que pasa es que bueno, hay veces que cuando tú estás fino haces muchas cosas bien, es más fácil. Hoy sabíamos que íbamos a tener muchas dificultades, contra un Rayo muy bien trabajado que pelea, trabaja y va a poner las cosas difíciles a todos. Entonces, por momentos hemos sabido encontrar un hombre libre, superar líneas de presión, encontrar situaciones francas para hacer algo más, pero no hemos acertado”, indicó.

En relación a mantener la portería a cero después de los cuatro goles encajados en el Camp Nou.

"Le doy mucho valor, porque cuando empieza un partido lo que quieres es no encajar goles, pero a mí ya me conocéis: yo prefiero ganar 5-4 que 1-0 como hoy.

Hoy tiene valor porque hemos metido un gol, pero lo he dicho más de una vez: nosotros tenemos que hacer disfrutar al público y más sobre todo jugando en casa. Entonces, si hoy hemos metido solo un gol, yo soy de los que prefiere ganar 5-4", destacó.

Imanol se esperaba un encuentro muy complicado ante un Rayo que nunca se da por vencido.

El Rayo siempre pelea hasta el final. El gol es verdad que ha venido de un penalti, pero creo que la victoria es justa, visto lo visto, porque creo que hemos hecho muchísimas cosas bien. En el primer tiempo hemos estado bien, ha habido fases en las que hemos salido bien con el balón, pero el rival ha apretado bien también", señalo.

El técnico Realista, fue preguntado sobre si Oyarzabal tendrá vacaciones en el parón de selecciones y elogió a su capitán.

“No quiero meter la pata, pero creo que Mikel no irá convocado. Creo que no va a ir. Pero no sé, viendo como está igual cambian de opinión. La verdad es que es tremendo lo de Mikel, ya lo veis. Entonces, por eso os digo. No sé si cambiarán de opinión porque es un no parar.

Es un orgullo que esté aquí con nosotros, que sea nuestro capitán. Como dije ayer en rueda de prensa, es nuestro referente", aseguró

Sobre el asunto y no convocatoria de Willian José que tanto revuelo está causando en estos dos últimos años.

“Es decisión técnica, decisión técnica. Algunos jugadores del filial han hecho una buena pretemporada con nosotros y son los que mejor están para afrontar el partido. Por eso Guridi no entró en el primer partido y ha entrado esta semana. En ésta se han quedado fuera Willy y Sagnan porque entendía que con los que veníamos éramos suficientes para ganar el partido", sentenció.