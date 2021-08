Declaraciones de Jose Alberto y Roberto tras el partido en Ibiza

El técnico malaguista, Jose Alberto López, era el primero en reconocer que no le había gustado la primera mitad del equipo ante el UD Ibiza, pero que realmente se quedaba con la buena reacción del equipo y con la magnífica actuación de los chicos del filial Roberto y Haitam, que fueron claves para el empate final.

Declaraciones de Jose Alberto

Comenzó hablando de la superioridad del Ibiza en esa mala primera mitad del equipo: “Creo que en la primera parte el Ibiza ha sido superior, ha manejado el balón con mucho criterio y con ritmo. En la segunda hemos estado muy bien. Me quedo con la reacción del equipo. Empatar un partido que vas perdiendo por 2-0 no es sencillo, me quedo con ese carácter y la aportación de los que han entrado desde el banquillo”.

También afirmó que está contento con la aportación de los cambios y que se vayan sumando nuevos efectivos: “Vamos sumando efectivos poco a poco y me quedo con la aportación de la gente joven hoy como Roberto o Haitam y también Jairo, Genaro o Cufré… Los cinco han sido claves en la remontada. Ha sido una pena que Bogusz haya sacado ese latigazo cuando ya teníamos los tres cambios preparados. Va a ser uno de los mejores goles de la categoría".

Afirma que el 2-1 fue clave para el transcurso del encuentro: “Sí... pero este equipo nunca se rinde independientemente del resultado. Siempre es importante cuando tienes una diferencia de dos o más, una reacción rápida como la que ha tenido el equipo. Valoro mucho el trabajo hasta el final, el compromiso con lo que se plantea desde el cuerpo técnico. Estoy orgulloso de la reacción".

Por último comentó sus ganas de volver a jugar en La Rosaleda con el apoyo de la afición, ya que jugar fuera de casa es algo más difícil: “Puntuar fuera de casa en esta categoría es muy complicado y mucho más tal y como se nos puso el partido. Ahora tenemos que hacernos fuertes en casa. Si salimos como el otro día y vemos el Málaga del partido anterior, va a ser difícil que nos hagan puntos. Hay que recuperarse del partido de hoy, que ha sido duro, ha requerido mucho esfuerzo, mucho calor, mucha humedad. Y a centrarnos en esos tres puntos del Alcorcón en La Rosaleda".

Declaraciones de Roberto

También el joven Roberto, que dio el gol de la victoria dio sus declaraciones en zona mixta. El delantero cordobés de 19 años entró en la segunda mitad y fue clave en la gran reacción del equipo, además está siendo una de las sensaciones de este arranque de temporada.

La primera pregunta fue acerca de como se sentía tras hacer su primer gol como profesional con el Málaga CF: “Tu primer gol en Segunda y con el primer equipo es una alegría inmensa. Teníamos que remontar el partido y dar un plus desde el banquillo. El míster me ha dado la confianza y me ha dicho que si la tenía, tenía que ir adentro y así ha sido".

También hablaba de su titularidad en Mirandés y su recuperación express para llegar a Ibiza: “Acabé del tobillo mal en el anterior partido contra el Mirandés. He entrenado dos días esta semana, pero intentaba engancharme para la convocatoria y ha salido muy bien".

Tirando de genio para el empate: “Hemos tenido que tirar de genio, porque íbamos a entrar y sabíamos que con el 1-0 podíamos buscar la victoria. Con el segundo, justo antes de que entrásemos, se ha puesto más difícil. Hemos buscado el puntillo, lo hemos salvado e incluso buscado el triunfo. A ver el siguiente partido en La Rosaleda".

La Academia clave en este arranque de temporada: “Siempre lo he dicho, la cantera del Málaga es una de las más fuertes de España. El año pasado los juveniles quedamos entre los cuatro mejores de España".