Carlo Ancelotti: "Tenemos mucha calidad, el compromiso defensivo es la clave que hay que trabajar"

El Real Madrid terminó rescatando un empate 3-3 ante el Levante en la segunda Jornada de LaLiga. Vinicius Jr. fue el encargado de rescatar un punto para los madridistas que en el segundo tiempo cometieron errores defensivos que le costaron los tres puntos.

El técnico Carlo Ancelotti rindió declaraciones luego del partido en Valencia, un poco molesto por el resultado obtenido.

"Ha sido loco, tras controlar bien la primera parte. Hemos regalado dos puntos tras una primera parte muy buena. Cuesta explicarlo, había que salir pendiente de cualquier detalle, nos vamos con mal sabor de boca, hay que estar más atentos"

Ancelotti explica lo sucedido en el segundo tiempo, como de tener el partido controlado pasan a perderlo y terminan empatando: “Es difícil de explicar. Les he dicho a los jugadores que aun teniendo el partido bien controlado, un detalle puede cambiar el partido, ellos con más coraje, nosotros con un poco más de miedo. Nos vamos con un poco de mal sabor, por cómo habíamos jugado la primera parte, teníamos que ganar. Teníamos que estar más atento en la fase defensiva, tenemos mucha calidad, el compromiso defensivo es la clave que tenemos que trabajar”.

Vinicius fue el jugador que rescato el empate al minuto 85’, esto comentó el entrenador: "Tiene mucha calidad. Debe marcar, pero no sé si será un gran goleador, con esa calidad debe hacer muchos tantos. Será importante para nosotros, a veces importa más acabar los partidos que empezarlos. No es algo a lo que dé mucha importancia, en si se es titular o no".

El cambio de Isco causó sorpresa, el técnico madridista respondió sobre esta sustitución: “La alineación es lo que empieza el partido, nunca lo que va a terminar. Quiero usar los cinco cambios porque puedo meter a gente más fresca. Asensio lo ha hecho muy bien para mí, Isco, Gareth y Hazard han hecho un buen partido”.

Qué le falló al equipo para terminar aguantando el partido: “Es sólo un problema de sacrificio y concentración, no de calidad. Si tenemos un problema ahí, tenemos que sacrificarnos todos y estar concentrados todos”.

También agregó: "No doy tanta importancia a empezar el partido. Tengo una plantilla muy buena, el problema no está en marcar goles. El problema no es si Vinicius marca, lo tengo en cuenta. Lo que ha fallado hoy es la defensa" finalizó así la rueda de prensa Carlo Ancelotti, el Real Madrid visitará en la próxima jornada al Betis.